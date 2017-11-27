Забытое мясо, или Как ROTTING CHRIST играли грайндкор в 80-х

Уже в эту субботу случится концерт, на который кое-кто по-прежнему, не веря глазам и ушам, опасается брать билет. ROTTING CHRIST при поддержке RAVEN THRONE проведут свои сумрачные греческие таинства в «Брюгге». И уже коли группа беспроблемно колесит по России, то и нам… собственно, уже можно ускоряться по кассам. Все будет! (Кстати, список песен московского шоу можно подсмотреть тут.)

Странная и диковатая, кажется, цифра: в этом году исполняется 30 лет с момента основания группы (ранее у Сакиса с Темисом была другая, но не суть). 30 лет, Карл! «Роттинги» внушительны же как никогда, и черные сердца, сбивая пульс, тысячами замирают на их концертах, услышав «Welcome to my dark kingdom / Behind the sun», погружаясь в сладостную Тьму, имя которой мерцает в зеркалах, обвивает туманом скрюченные осенние ветви, шепчет из луж и заклинает: «Apage Satana»!

Сейчас уже мало кто памятует любопытный факт: начинался ROTTING CHRIST, по сути, с грайндкора. Первыми экстрим-экспериментами группы остались кассетные демо Leprosy Of Death и Decline’s Return, этакая задорно жужащая дичь с названиями а-ля «Embryonic Necrocannibalism», «Myxomycetes Attack», «Pneumonovascular Carcinogenesis» и пр.

«Нам с братом было 16 и 14 лет, когда мы решили собрать свою группу, дабы воздать честь нашим идолам — VENOM, BATHORY, CELTIC FROST, POSSESSED — всем этим великим коллективам! После длительного периода воздушных гитар и барабанной дроби в подушку мы решили украсть гитару (ибо денег на инструменты не было) и играть по-настоящему. Так мы записали два непрофессиональных репетиционных демо в 1988 году: Leprosy Of Death и Decline’s Return».

Так давайте же вспомним, с чего начиналась история!..