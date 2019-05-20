В 2019-м группа лишилась двух участников, которые появились в RC в 2014 году: сначала ушел гитарист George Emmanuel, а на днях из состава выпал басист Van Ace. Так что в официальном составе ROTTING CHRIST на настоящий момент числятся только Sakis и Themis Tolis. Чего для успешного фукнционирования, в общем-то, совершенно достаточно.
ROTTING CHRIST стал дуэтом
Количество просмотров: 90
Теги: Rotting Christ
Оставьте свой комментарий
Читайте также:
- Видеопремьера: «Hallowed Be Thy Name» ROTTING CHRIST
- Слушаем новую тему ROTTING CHRIST «Ветры Злые»
- Новое лирик-видео ROTTING CHRIST «The Raven»
- Новинка от ROTTING CHRIST «Fire, God And Fear»
- Гнилой не служит. Новая песня ROTTING CHRIST «I Will Not Serve»
- Фото: RAVEN THRONE, ROTTING CHRIST в Минске
- ROTTING CHRIST в Минске. Сатана по-гречески
- Забытое мясо, или Как ROTTING CHRIST играли грайндкор в 80-х
- ROTTING CHRIST сменят название. На время
- Ритуалы, вакханалия и новая тема ROTTING CHRIST
Актуальное
ближайшие концерты
- СПЛИН - Среда, 22 Май 2019
- BEYOND THE DARKNESS, DITTOHEAD, SAMELI, ALCYONA, FEVILANCE - Среда, 22 Май 2019
- CATHARSIS - Воскресенье, 26 Май 2019
Обновления
-
Безумные аукционы. Бумажная тарелка из-под пиццы Курта Кобейна ушла за $22400
-
Майский метал: ByMetal Travień Fest 2019 в «Брюгге»
-
«Мы не такие, как вы». Слушаем новую песню SLIPKNOT
-
«10 альбомов, которые изменили мою жизнь». Joakim Brodén, SABATON
-
Юбилейный фестиваль Kilkim Žaibu объявил полный состав
-
Новая песня BATUSHKA! И продолжение судебной истории…
-
Театр имени Сатаны. Концерт WATAIN в Минске
-
WATAIN в цитатах. «Если у тебя проблема, подходи на концерте. Мы подеремся. В любой сраный день»
-
Создатель «жидкой смерти»: «На хэви-метал концертах веганов больше, чем на шоу Taylor Swift»
-
Интервью. Rune «Blasphemer» Eriksen: «Я вырос как композитор с VLTIMAS – и, думаю, наивысшие вершины еще впереди»
-
Joey DeMaio: «Мы никогда не говорили, что история MANOWAR завершается»
-
Смотрел «Lords of Chaos». 21-летнего парня судят за поджог трех церквей в Луизиане
-
Блэк-н-ролл сотона: VERWÜSTUNG презентовали второй альбом «Gospel ov Fury»
-
Tarja Turunen выпускает суровый альбом «In The Raw»
-
Как это развидеть? Бодибилдер Thor и худший метал-клип сезона
В этот день родились1963 - Pete Sandoval (TERRORIZER, ex-MORBID ANGEL)
1963 - Kevin Shields (MY BLOODY VALENTINE)
1978 - Adam Gontier (ex-THREE DAYS GRACE)
15 релизов мая
October Tide In Splendor Below
Nocturnus AD Paradox
Darkthrone Old Star
Gaahls Wyrd GastiR - Ghosts Invited
Amon Amarth Berserker
Rammstein Rammstein
Death Angel Humanicide
Diamond Head The Coffin Train
Fleshgod Apocalypse Veleno
Saint Vitus Saint Vitus
Full Of Hell Weeping Choir
Possessed Revelations Of Oblivion
Thou Shell Of Death Witchery
Kampfar Ofidians Manifest
Bethlehem Lebe Dich Leer
Топ-15 по просмотрам
- Готические имена
- Как научиться гроулу?
- Как научиться петь скримом?
- BABYMETAL: безумные японские малолетки
- Топ-10. Самые дорогие гитары в мире
- Самые привлекательные музыканты рок- и метал-музыки
- Судьи против «сатанистов». История Троицы из западного Мемфиса
- Дуэт КОРОЛЬ И ШУТ распался. Остался Горшок
- 10 метал-теток без грима. Ну или почти
- Пытки музыкой. «Guantanamo Greatest Hits»
- Бытовой райдер Эксла Роуза. 41 пункт!
- SATARIAL показали Краснодару аццкий секас
- История одной обложки: BATHORY «Under The Sign Of The Black Mark»
- Интервью с Артуром Беркутом. «Чувства команды, друзей у меня не было уже долгое время»
- 30 SECONDS TO MARS в Минске. Разрыв шаблонов
Комментарии