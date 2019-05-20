ROTTING CHRIST стал дуэтом

В 2019-м группа лишилась двух участников, которые появились в RC в 2014 году: сначала ушел гитарист George Emmanuel, а на днях из состава выпал басист Van Ace. Так что в официальном составе ROTTING CHRIST на настоящий момент числятся только Sakis и Themis Tolis. Чего для успешного фукнционирования, в общем-то, совершенно достаточно.