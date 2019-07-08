Не то чтоб вы услышали нечто невероятно оригинальное («роттинги», кажется, совершенно увязли в давно знакомой своей колее), но греки объединились и запилили такую вот штуку.
Вышел сплит ROTTING CHRIST / VARATHRON «Duality Of The Unholy Existence»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 89
Теги: Rotting Christ, Varathron
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