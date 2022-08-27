TOMMY LEE drunk
27.08.2022

Писюн Томми Ли стал объектом искусства

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Помните старый пошлый анекдот? «Может ли х#й войти в легенду? — Может! Если передавать его из уст в уста». Однако в случае с Tommy Lee все вышло гораздо проще. Стоило старому рокеру нажраться и выложить в ночи фотокарточку своих причиндалов, как переполошились все социальные сети, твиттер взорвался потоком мемов, а жена гитариста CANNIBAL CORPSE Роба Барретта и вовсе возвела увиденное в ранг искусства, придав ему художественную форму и даже начав продавать одежду с аналогичным принтом в своем магазине.

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Кто забыл или не видел, вот неповторимый оригинал.

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Сам Томми пояснил появление фотокарточки онлайн следующим образом: «Пару недель назад у нас был двухнедельный перерыв в туре, и я ушел в полный, сука, отрыв. Я на#бенился как дрянь, разделся и начать фоткать свой член. Вообще, знаете, я обычно по сиськам, люблю смотреть на сиськи и все такое, но нужны равные возможности и для писюнов. Давайте, хочу видеть ваши писосы! Вываливайте! Доставайте свои долбаные шланги! Поехали!»

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2 комментария

  • Зануда написал(а):

    Что на это скажет Писюн с глазами?

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  • Зинаида Витальевна написал(а):

    Хороший писюн не грех и показать!

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