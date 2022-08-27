Писюн Томми Ли стал объектом искусства

Писюн Томми Ли стал объектом искусстваБлог
Помните старый пошлый анекдот? «Может ли х#й войти в легенду? — Может! Если передавать его из уст в уста». Однако в случае с Tommy Lee все вышло гораздо проще. Стоило старому рокеру нажраться и выложить в ночи фотокарточку своих причиндалов, как переполошились все социальные сети, твиттер взорвался потоком мемов, а жена гитариста CANNIBAL CORPSE Роба Барретта и вовсе возвела увиденное в ранг искусства, придав ему художественную форму и даже начав продавать одежду с аналогичным принтом в своем магазине.
Кто забыл или не видел, вот неповторимый оригинал.
Сам Томми пояснил появление фотокарточки онлайн следующим образом: «Пару недель назад у нас был двухнедельный перерыв в туре, и я ушел в полный, сука, отрыв. Я на#бенился как дрянь, разделся и начать фоткать свой член. Вообще, знаете, я обычно по сиськам, люблю смотреть на сиськи и все такое, но нужны равные возможности и для писюнов. Давайте, хочу видеть ваши писосы! Вываливайте! Доставайте свои долбаные шланги! Поехали!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 477
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2 комментария
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Комментарии
- Ветошь: Ну такое
- Зануда: «Немного», ага
- Зануда: Чувак псих натуральный, просто кладезь для врачей
- Зинаида Витальевна: Хороший писюн не грех и показать!
- Anastasiya: Небольшое видео: https://www.youtube.com/watch? v=G4rCKDRZMEk
- Граф де Билл: Проклятые капиталисты! (с завистью)
- Зануда: Что на это скажет Писюн с глазами?
- Satan Claus: Ветошь написал(а): Очень интересно. Мне только странно, насколько оправдывает себя участие группы,…
- Ветошь: Очень интересно. Мне только странно, насколько оправдывает себя участие группы, например, Мгла? Это ж всем…
- Зануда: Круто! Старики еще могут!
- Anastasiya: Умер Stuart Anstis (((
- Alconaut: А как же Kreator Endorama? Забыл?
- DimaCar: Данни — конечно, звезда, а прочим приходится париться и плавить мозги в его сиянии.. что уж тут поделаешь
Что на это скажет Писюн с глазами?
Хороший писюн не грех и показать!