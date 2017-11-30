Художник Eliran Kantor. «Сейчас я работаю только с лучшими группами»

Немецкому художнику израильского происхождения Элирану Кантору в настоящий момент 33 года, и он довольно востребован в ярко-жутком мире экстремального кавер-арта. Картины Элирана хочется вешать в рамку и, затупив на час, разглядывать деталь за деталью. Он легко меняет техники и подходы — как признается сам автор, «главное, чтобы было интересно». Мол, он очень нетерпелив по натуре и едва ли вынес бы длительную отрисовку какой-то тоски. Работы художника можно видеть на обложках таких групп, как ATHEIST, EX DEO, HATE ETERNAL, ICED EARTH, KATAKLYSM, MEKONG DELTA, SOULFLY, TESTAMENT и многих других. И почти каждая из них — самостоятельное произведение искусства.

«Я начал рисовать в возрасте 4-5 лет: в той время мой отец активно занимался графикой и живописью, и по квартире висели его работы. На стене моей комнаты он нарисовал Дональда Дака, а на своей стене — персонажей из «пинкфлойдовского» фильма «The Wall». Потом я, переняв наклонности, рисовал пальцами на пустых стенах квартиры… Потом я увлекся изображением мультяшных персонажей — много рисовал ручкой и карандашами, в том числе во время школьныъх уроков. После делал акриловые муралы, а когда фотографии расползлись по Сети, знакомые метал-музыканты начали обращаться с просьбами разработать им лого».

«Обложки моего авторства настолько разные, что порою не верится, что их рисовал один человек. Все — и манера, и средства исполнения — зависят от музыки. Вдохновение идет от нее. Поэтому что-то выглядит эпично, что-то — классически, что-то футуристично или минималистично. Я рассматриваю свою работу как тесное взаимодействие с коллективом, поэтому результат всегда соответствует специфическому тону команды… пропущенному через мои личные вкусы. У меня нет особого стремления вычленить так называемый «свой» стиль, которого я бы придерживался. И еще: я всегда слушаю музыкальный материал прежде, чем приступить к работе. По возможности — новый. Но если возможности нет, то хотя бы знакомлюсь со старыми записями».

«Когда я только пришел в бизнес метал-иллюстраций, то соглашался на работу с любыми командами, однако с 2011-го мой график стал слишком плотен. Поэтому сейчас есть привилегия выбора: я следую своим собственным вкусам и работаю только с лучшими группами. Это, я считаю, гарантия защиты от профессионального выгорания. В целом мой нынешний график расписан на 2-3 месяца вперед, так что музыкантам приходится записываться в «лист ожидания» и ждать своей очереди».

Официальный сайт художника, на котором также можно заказать репродукции его работ: http://www.elirankantor.com