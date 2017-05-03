Выхода нет. Дум и отчаяние в клипе «Mirrors» красноярской группы BELOW THE SUN

Alien World — называется второй полноформатник российской команды BELOW THE SUN, выходящий на Temple Of Torturous в конце мая, и если весна внезапно стала для вас слишком яркой, позитивной и солнечной, сие музыкальное противоядие должно подействовать идеально. Вчера коллектив опубликовал концертное видео на тему «Mirrors», и… эти ребята реально мрачны. Пост-метал, ледяной фьюнерал-думовый водопад — и убеждение, что альбом надо ставить в «мастхэв» текущего месяца.

По словам музыкантов, в концептуальную основу релиза положен роман «Солярис» Станислава Лема, а во время записи (проходившей сразу в двух сибирских студиях) «продукт» был использован исключительно натуральный: никаких синтезаторов и сэмплов, только хардкор живые инструменты, оборачивавшие, слой за призрачно-черным слоем, «инопланетный мир» в непроницаемый саван. Вот оцените.