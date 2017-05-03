Выхода нет. Дум и отчаяние в клипе «Mirrors» красноярской группы BELOW THE SUN

Alien World — называется второй полноформатник российской команды BELOW THE SUN, выходящий на Temple Of Torturous в конце мая, и если весна внезапно стала для вас слишком яркой, позитивной и солнечной, сие музыкальное противоядие должно подействовать идеально. Вчера коллектив опубликовал концертное видео на тему «Mirrors», и… эти ребята реально мрачны. Пост-метал, ледяной фьюнерал-думовый водопад — и убеждение, что альбом надо ставить в «мастхэв» текущего месяца.

клипы Below The Sun По словам музыкантов, в концептуальную основу релиза положен роман «Солярис» Станислава Лема, а во время записи (проходившей сразу в двух сибирских студиях) «продукт» был использован исключительно натуральный: никаких синтезаторов и сэмплов, только хардкор живые инструменты, оборачивавшие, слой за призрачно-черным слоем, «инопланетный мир» в непроницаемый саван. Вот оцените.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. None 04.05.2017 в 01:15

    А ещё вот такое хорошо слушать — https://www.youtube.com/watch?v=rkx37iutbKM
    Genre: Atmospheric/Depressive Black Metal
    Lyrical themes: Misery, Grief, Alcoholism

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  2. Спадар Антось 04.05.2017 в 09:12

    Lepiej pasłuchać THE DOOMSDAY KINGDOM — novy prajekt Lejfa Edlinga z CANDLEMASS. Vo dzie zapraūdny doom!

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  3. Balog 04.05.2017 в 10:03

    Спадар Антось написал(а):
    Lepiej pasłuchać THE DOOMSDAY KINGDOM — novy prajekt Lejfa Edlinga z CANDLEMASS. Vo dzie zapraūdny doom!

    Ой что-то по превьюхам там скорее хэви..

    >>>
  4. Зеля 04.05.2017 в 11:55

    Спадар Антось написал(а):
    Lepiej pasłuchać THE DOOMSDAY KINGDOM — novy prajekt Lejfa Edlinga z CANDLEMASS. Vo dzie zapraūdny doom!

    Тут про него писали уже, чёт не покатило. Я олдскульный традиционный дум (который правда ближе к хэви) редко вкуриваю.

    >>>
  5. Зеля 04.05.2017 в 11:55

    None написал(а):
    Genre: Atmospheric/Depressive Black Metal
    Lyrical themes: Misery, Grief, Alcoholism

    Психонавты?

    >>>
  6. Sonne 04.05.2017 в 12:38

    Сейчас как в темах про блэк пойдёт: тру — не тру

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  7. Sonne 04.05.2017 в 12:39

    И да, что-нибудь про Лесли.

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  8. atr 04.05.2017 в 17:03

    Вспомнилось немного MDB — A Doomed Lover

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