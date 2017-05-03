Выхода нет. Дум и отчаяние в клипе «Mirrors» красноярской группы BELOW THE SUN

Alien World — называется второй полноформатник российской команды BELOW THE SUN, выходящий на Temple Of Torturous в конце мая, и если весна внезапно стала для вас слишком яркой, позитивной и солнечной, сие музыкальное противоядие должно подействовать идеально. Вчера коллектив опубликовал концертное видео на тему «Mirrors», и… эти ребята реально мрачны. Пост-метал, ледяной фьюнерал-думовый водопад — и убеждение, что альбом надо ставить в «мастхэв» текущего месяца.
По словам музыкантов, в концептуальную основу релиза положен роман «Солярис» Станислава Лема, а во время записи (проходившей сразу в двух сибирских студиях) «продукт» был использован исключительно натуральный: никаких синтезаторов и сэмплов, только
хардкор живые инструменты, оборачивавшие, слой за призрачно-черным слоем, «инопланетный мир» в непроницаемый саван. Вот оцените.
А ещё вот такое хорошо слушать — https://www.youtube.com/watch?v=rkx37iutbKM
Genre: Atmospheric/Depressive Black Metal
Lyrical themes: Misery, Grief, Alcoholism
Lepiej pasłuchać THE DOOMSDAY KINGDOM — novy prajekt Lejfa Edlinga z CANDLEMASS. Vo dzie zapraūdny doom!
Спадар Антось написал(а):
Lepiej pasłuchać THE DOOMSDAY KINGDOM — novy prajekt Lejfa Edlinga z CANDLEMASS. Vo dzie zapraūdny doom!
Ой что-то по превьюхам там скорее хэви..
Спадар Антось написал(а):
Lepiej pasłuchać THE DOOMSDAY KINGDOM — novy prajekt Lejfa Edlinga z CANDLEMASS. Vo dzie zapraūdny doom!
Тут про него писали уже, чёт не покатило. Я олдскульный традиционный дум (который правда ближе к хэви) редко вкуриваю.
None написал(а):
Genre: Atmospheric/Depressive Black Metal
Lyrical themes: Misery, Grief, Alcoholism
Психонавты?
Сейчас как в темах про блэк пойдёт: тру — не тру
И да, что-нибудь про Лесли.
Вспомнилось немного MDB — A Doomed Lover