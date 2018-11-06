Выше жадности, или Как отказаться от миллиарда долларов за реюнион

Для тех, кто уверен, что деньги решают все, и если артист не продается, то, возможно, просто стоит дать больше, сайт ultimate-guitar.com сделал подборку пяти случаев в истории музыки, когда сумма за реюнион или участие в рекламе была крайне серьезна, однако принципы или лень оказались сильнее.

THE DOORS, 1968 год.

Предложенная сумма: $75 000

Пятьдесят лет тому назад американский производитель автомобилей «Бьюик» захотел использовать в рекламе песню «Light My Fire». И за существенное вознаграждение сделать немногое: поменять строку «Come on baby light my fire» на «Come on Buick light my fire». Музыканты колебались, но Джим решительно отказался от этой идеи. Драммер John Densmore описал это так: «У нас была договоренность, что музыка группы не продастся в рекламу, однако предложенная «Бьюиком» сумма была по-настоящему соблазнительна. Джим обвинил нас в намерении заключить сделку с дьяволом и сказал, что если она состоится, то он лично возьмет кувалду и разнесет эту машину на сцене».

ZZ TOP, 1984 год.

Предложенная сумма: миллион долларов

Компания «Gillette», которой лучше для мужчины нет, предложила бородачу Билли Гиббонсу миллион, если он сбреет свою лицевую растительность. Однако тот даже не задумался. «Перспектива увидеть себя гладко выбритым в зеркале — это как стать героем хоррор-фильма в реале. Это невозможно, ни за какие деньги».

PULP, 2001 год.

Предложенная сумма: £100,000

И снова рекламщики. Производитель газировки запросил у PULP разрешение использовать в ролике трек «Sunrise», однако музыканты предложение отклонили. Дело в том, что в тексте песни говорится о серьезных вещах — о том, как люди, погрязшие в апатии, встречают новый рассвет, луч света как потрясение. И было бы, конечно, странно пускать под нее пузыри.

THE SMITHS, 2005 год.

Предложенная сумма: 5 миллионов долларов

Группе предложили пять миллионов за реюнион-шоу на фестивале Coachella 2006 года, но… нет. Сказали, что дело не деньгах, они просто этого не хотят. Даже в рамках единственного концерта.

ABBA, 2000 год.

Предложенная сумма: миллиард долларов

Контракт с феерическим количеством нулей был предложен за возможность снова увидеть на гастролях ABBA. «Это, конечно, дикие деньги, отказаться от них крайне сложно», — сказал тогда Benny Andersson. «Но мы отказались, потому что они хотели 250 концертов или вроде того», — добавила Agnetha Faltskog.