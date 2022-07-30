Сколько стоит заполучить в песню или альбом известного музыканта?Блог
В обилии релизов, ежедневно вываливающихся на онлайн-платформы, важно не только записать самый-крутой-альбом-на-свете, но и сделать так, чтобы его хоть кто-то послушал. Постить в соцсетях; донимать друзей с просьбой репоста; снять клип с кровью и сиськами; сожрать дохлую мышь в полночь на перекрестье дорог — способов, в общем, немало. Но есть и еще. Например, чтобы не платить профильным порталам за рецензию или упоминание, можно пригласить на запись именитого гостя, тем самым обеспечив себе и попадание в новостную ленту, и внимание фанатов искомой звезды. Ибо заголовок «Группа СУМАСШЕДШИЙ АНУС ИНДЕЙЦА выпустила новую песню» звучит хуже, чем «Группа СУМАСШЕДШИЙ АНУС ИНДЕЙЦА выпустила новую песню с участием Ингви Мальмстина», даже если роль вредного старины Ингви заключалась лишь в записи партии пуков (а на большее денег у приглашающей стороны не хватило).
Я немного упоминала об этом феномене в обсуждении вышедшего в этом году трека APOCALYPTICA, разрекламированного повсеместно как коллаборация с Гизером Батлером, хотя прослушав трек, никто не объяснит, что же там такого сделал Батлер, чего не смог бы исполнить среднестатистический ютуб-музыкант.
Тем не менее, Батлер получил прибавку на таблетки и счастливую старость, а APOCALYPTICA — пристальное внимание. Хотя, в принципе, финны выжили б и без этого.
Коллективам помельче реклама, однако, необходима — и если на Гизера пока не заработали, есть в рок-метал-мире варианты сговорчивей.
Сколько же это стоит?
Для примера (понятно, что многое обсуждается в приватных договоренностях) — площадка https://featuredx.com, где тусуют в основном ребята из металкор, дэзкор-тусовок (есть, впрочем, разные, от рэпа до дэза) и предлагают свои услуги.
- Brad Parris из NILE выставляет счет $500 – $750, но непонятно, за что именно. А его коллега Brian Kingsland хочет $200 за гитарную или за вокальную партию в песне.
- Billy из BIOHAZARD сначала выслушивает запрос, затем называет цену.
- CJ Mcmahon из THY ART IS MURDER хочет $2000 за фит и $3000 за песню целиком.
- Расценки Dave Stephens из WE CAME AS ROMANS стартуют от $1500.
- Eddie Hermida из SUICIDE SILENCE и ALL SHALL PERISH хочет $750 за участие в песне и $1500 за оное же, если приходится придумывать ее самому.
- Lena Scissorhands (INFECTED RAIN) за исполнение заранее записанной мини-партии в песне берет $850; песня целиком — $1200, если надо писать самой — $2000.
- Philip Labonte из ALL THAT REMAINS ставит цену в $3000 за готовую партию и $5000, если надо писать самому и участвовать в продвижении.
- Можно заполучить Владислава из беларуской группы EXTERMINATION DISMEMBERMENT: $400 за партию рычания, если она уже написана; $500 за кастомную.
Список там довольно большой — хотя и, по правде говоря, громких имен не много. По запросу вам также сочинят/запишут/смикшируют часть партий или целую песню, также (за отдельную плату) снимутся в клипе: сделал запрос/загрузил свой проект/получил подтверждение/оплатил/подождал две недели/получил результат. Просто бизнес.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 52
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Сколько стоит заполучить в песню или альбом известного музыканта?
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Комментарии
- atr: Дарски — это чел, которому смерть прописала леща, и сказала «хрен с тобой, потом к тебе приду»
- Anastasiya: Pat написал(а): Это уже третий сингл! Второй — Off to War Точно, запамятовала про него.
- atr: Cкоро из групп будут выгонять за то, что чел не той рукой подрочил.
- Pat: Это уже третий сингл! Второй — Off to War
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- НеиZVестнO: Кринжую с комментариев кнш)
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- Green: А может в честь альбома и вью замутить?) Было бы интересно.
- Merzbow: Ещё можно Udumbal вспомнить) Эх, давно то было
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