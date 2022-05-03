ac dc band old
03.05.2022

Самая дорогая рок-песня, попавшая в кино, — это…

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Тик-токер Daniel Wall подсчитал, сколько денег голливудские студии тратят на право использовать в своих фильмах те или иные треки. Неизвестно, можно ли ему верить на сто процентов, но если все-таки поверить, то «Thunderstruck» AC/DC стоит просто фантастических денег!

«Какая песня обходится дороже всего? Она была, например, в «Дэдпул 2» (2017), «Морской бой» (2012), «Тор: Рагнарёк» (2017).

Речь идет о «Thunderstruck» AC/DC. Вообще, к слову, обычная плата за аренду трека составляет, в зависимости от артиста, от $15 000 до $60 000. А вот чтобы включить в свое кино «Thunderstruck», придется выложить полмиллиона долларов».

Интересно, сколько от этой суммы получают сами AC/DC? И главное, почему вместо этого не взять в киноленту, например, любой трек EXEGUTOR — который обойдется бесплатно намнооого дешевле?

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