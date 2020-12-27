Выгодны ли онлайн-концерты? Опыт американской группы UNDERØATH

Онлайн-концерты, онлайн-фестивали, стримы и вот это вот все стали неотъемлемой частью уходящего года. А… может ли группа на них заработать? Как много? Опыт американского металкорового коллектива UNDERØATH демонстрирует: может. И довольно прилично.

Финансовый расклад и основные моменты организации трех онлайн-концертов этих ребят доступны в красиво оформленной методичке (см. здесь, и если ваша группа подумывает сделать серию концертов, есть на что обратить внимание), а нюансы досчитали парни из metalsucks.

Итак, три концерта собрали в целом, «грязными» $800 000 ($266 667 за шоу), включая прибыль от продажи билетов, мерча и физносителей с музыкой. Это на 250 000 больше, чем прогнозировалось изначально. Билетов на каждый концерт было продано около 15 500 — больше, чем на стандартных выступлениях.

$5700 было потрачено на рекламу в соцсетях — и принесло примерно $177000 в общей прибыли, то есть каждый вложенный доллар принес более 30.

Расходы на каждый концерт

$20 000: продакшн (аренда площадки, стоимость съемки, съемочного, светового и звукового оборудования);

$10 000: оплата работы техников, перелетов, питания, жилья;

$15 500: процент онлайн-площадки Single Music ($1 за билет, 15 500 билетов);

$102 000: изготовление мерча и винилов;

$20 000: скидка для фэнов, которые покупали более одного предмета мерча/физносителя;

$1 900: реклама;

Итого: $169 400

Чистая прибыль: $97 267 ($266 667 минус $169 400);

Комиссия менеджмента: $14 590 (15% от чистой прибыли);

Группе осталось: $82 667.

То есть на каждого из шести человек — $13 780 за концерт или $41 340 за три. Профит? Профит!

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