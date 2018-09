Видео недели: RIVERS OF NIHIL «Where Owls Know My Name»

Время хорошей музыки (кто сказал, что в нынешнем метале не происходит ничего интересного?) и занимательного видеоклипа. Несмотря на то, что со времени релиза альбома RIVERS OF NIHIL Where Owls Know My Name прошло примерно полгода, нет ни малейшего повода переставать слушать эту крутую работу. На днях же американцы показали восхитительной психоделичности клип на титульную тему — прям-таки оправдывая кем-то брошенное прозвище «KING CRIMSON от дэз-метала».

And then I wished you away

I lost those memories

Of the days we weren’t

Forsaken, why don’t we

Just relax our eyes

and fall into a dream

let it take my mind

Where owls know my name

And it gets colder every day…

Из хороших новостей сообщу также, что в ноябре-декабре группа будет проезжать евротрассу, цепляя среди прочего Испанию, Францию, Германию, Чехию и, ближе всего к нам, Польшу (02.12 в Познани). Так что если кто хочет, следите за новостями в пабликах RON. А сейчас — в роли вечерних грибов — дивное видео!