Видео недели: RIVERS OF NIHIL «Where Owls Know My Name»

Время хорошей музыки (кто сказал, что в нынешнем метале не происходит ничего интересного?) и занимательного видеоклипа. Несмотря на то, что со времени релиза альбома RIVERS OF NIHIL Where Owls Know My Name прошло примерно полгода, нет ни малейшего повода переставать слушать эту крутую работу. На днях же американцы показали восхитительной психоделичности клип на титульную тему — прям-таки оправдывая кем-то брошенное прозвище «KING CRIMSON от дэз-метала».

клипы Rivers Of Nihil And then I wished you away
I lost those memories
Of the days we weren’t
Forsaken, why don’t we
Just relax our eyes
and fall into a dream
let it take my mind
Where owls know my name

And it gets colder every day…

Из хороших новостей сообщу также, что в ноябре-декабре группа будет проезжать евротрассу, цепляя среди прочего Испанию, Францию, Германию, Чехию и, ближе всего к нам, Польшу (02.12 в Познани). Так что если кто хочет, следите за новостями в пабликах RON. А сейчас — в роли вечерних грибов — дивное видео!

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зеля 09.09.2018 в 12:03

    Прикольно! Видно, когда группа получает удовольствие от того, что делает!

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  2. Sonne 09.09.2018 в 17:14

    Люблю саксофон в метале!

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