В Мексике прошел крупный метал-фестиваль «Hell & Heaven». А что, так можно было?

В эти дни, когда лента мероприятий в фб все больше похожа на какой-то траурный список (там отменили, там отложили, там оптимистично перенесли на год, там группа просит денег, чтобы как-то вернуться домой), когда новостные сайты читать противно, ибо в них то же самое… есть и хорошие новости! 14 марта, пускай и в немного сокращенном составе, в Мехико прошел масштабный фестиваль Hell & Heaven Metal Fest, с GUNS N’ROSES, DEEP PURPLE (кстати, в составе был внезапно «дримтеатровский» Jordan Rudess!), рыцарскими турнирами и без паники.

Безусловно, кое-какие меры таки предприняли — так, помимо обычного досмотра на входе у приходящих проверяли температуру, все постоянно дезинфицировали, отчего в воздухе стоял стойкий запах чистящих средств и хлора. И, глядя на жизнерадостные фотографии с фестиваля, читая в соцсетях музыкантов, как они счастливы были приехать, так и хочется вопросить в Дни Закрытых Границ: а что, так было можно?

Как сообщили организаторы мероприятия, городская администрация разрешила его проведение, поняв, что отмена нанесет колоссальный экономический ущерб.

И вот дальше начинаешь прикидывать. Весна — начало активного гастрольного сезона для всех коллективов. Лето — время больших фестивалей, в которые уже вложено много усилий и денег. Карантин и закрытие границ, как уже очевидно, не работают — и по факту, вероятнее всего, переболеет большая часть населения (тут победит либо массовый приобретенный иммунитет, либо вакцина, но до нее еще далеко). Как долго могут держаться ограничения и запреты, чтобы не убить развлекательную индустрию, спортивную, туристическую, транспортную — да и вообще, здоровенный кусок экономики? Точно ли польза сопоставима с уроном?

Меня все это страшно сейчас беспокоит — и интересно узнать, что думаете вы. Поддерживаете ли отмену всего? Чем, считаете, закончится борьба с эпидемией?

…Ну и немного радостных фото из Мексики. Для поддержания духа.