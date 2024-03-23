В копилку нордических сладостных дев: миник SYLVAINE «Eg Er Framand»Новинки и новости
Трудно сказать, почему сольное творчество белокурой блондинки Kathrine Shepard, рожденной в США и переехавшей в Норвегию, творящей под псевдонимом SYLVAINE, частенько причисляют к атмо-блэку (может, из-за гостевого участия в AUSTERE?), но недавний миник, выпущенный аккурат к весеннему равноденствию, так же легок, минималистичен и прозрачен, как бледный норвежский март; сладостен, как голоса пробудившихся подо льдом лесных нимф. Это, по сути, скандинавские традиционные песнопения, это немного Kari, немного Myrkur: наследие, романтика, дивное забытье в нежных мертвенных русалочьих пальцах какой-нибудь Никсы.
Общение с духами природы в повседневной жизни Sylvaine налаживает посредством йоги (у нее своя студия) — и, вероятно, фоном для чего-то такого можно слушать и Eg Er Framand. Продукт на любителя, под настроение, необязательно и красиво.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 100
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Комментарии
Дед Аким:
Обожаю, загружал Кэтрин в — Музыка, которую стоит послушать. Красивая, талантливая девушка, музыка качественная, мелодичная, атмосферная, впрочем я косноязычный, не …
Brandon:
https://www.youtube.com/watch?v=fa4XydeuOxg
Напомнило…
Тварь:
слышал когда-то у них первый альбом… не понравилось.
ну и спустя полтора десятилетия вот это… такой же глупый прикол как и Нановар. это весело один раз, а потом — … �…
Алехандро:
Тварь написал(а):
что в рф не так давно отменили комикс-фест и книжный фестиваль, оккультному Териону в мертвую страну лучше бы не приезжать. Есть риск неиллюз�…
Другой Александр:
Ad Noctum написал(а):
Если бы они были некрофилами- реконструкторами, которые на серьёзных щщах упарываются в аутентичность кроя гульфика, можно и эстов, и куршей, …
Ad Noctum:
Если бы они были некрофилами- реконструкторами, которые на серьёзных щщах упарываются в аутентичность кроя гульфика, можно и эстов, и куршей, и прусов, и пиктов с бр�…
Другой Александр:
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DimaCar:
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Алексей:
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Виктор:
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николай:
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Кирилл Юрич:
А мне понравилось, снято красиво. Главный герой — смесь Джокера, Пеннивайса (как ни странно.) и американского подростка-поклонника Mudvayne/Slipknot, времен второй половины 2…
juris:
Обожаю, загружал Кэтрин в — Музыка, которую стоит послушать. Красивая, талантливая девушка, музыка качественная, мелодичная, атмосферная, впрочем я косноязычный, не могу говорить так красиво, Настенька дала характеристику музыке намного лучше