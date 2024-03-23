Sylvaine
23.03.2024

В копилку нордических сладостных дев: миник SYLVAINE «Eg Er Framand»

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Трудно сказать, почему сольное творчество белокурой блондинки Kathrine Shepard, рожденной в США и переехавшей в Норвегию, творящей под псевдонимом SYLVAINE, частенько причисляют к атмо-блэку (может, из-за гостевого участия в AUSTERE?), но недавний миник, выпущенный аккурат к весеннему равноденствию, так же легок, минималистичен и прозрачен, как бледный норвежский март; сладостен, как голоса пробудившихся подо льдом лесных нимф. Это, по сути, скандинавские традиционные песнопения, это немного Kari, немного Myrkur: наследие, романтика, дивное забытье в нежных мертвенных русалочьих пальцах какой-нибудь Никсы.

Общение с духами природы в повседневной жизни Sylvaine налаживает посредством йоги (у нее своя студия) — и, вероятно, фоном для чего-то такого можно слушать и Eg Er Framand. Продукт на любителя, под настроение, необязательно и красиво.

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1 comment

  • Дед Аким написал(а):

    Обожаю, загружал Кэтрин в — Музыка, которую стоит послушать. Красивая, талантливая девушка, музыка качественная, мелодичная, атмосферная, впрочем я косноязычный, не могу говорить так красиво, Настенька дала характеристику музыке намного лучшеhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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