Больше брутальных баб! ESCUELA GRIND выпускают миник «DDEEAATHHMMEETTAALL»Блог
Как кто-то недавно пошутил, скоро не останется брутал-групп, в которых нет женщины на вокале… и шутки шутками, но экстрим с женским лицом действительно набирает обороты. Забавно было видеть, например, как в текущем туре SUFFOCATION, когда Ricky Myers заболел, его подменяла вокалистка STABBING Bridget Lynch. И сегодня — еще одно название в список групп с экстремальными девушками: ESCUELA GRIND из Нью-Йорка/Массачусетса, в которой сразу две барышни, и которая сейчас чрезвычайно востребована в андеграундных дэз-метал турах. Ибо вживую ребята просто бомбические.
В 2020 году ESCUELA GRIND выпустили полноформатник Indoctrination, смешавший в яростное политически-социально озабоченное молотилово трушный хардкор, грайнд и пауэрвайоленс, нойз и дэз-метал, получив сравнения с TERRORIZER и внимание самой разной метал-аудитории.
С тех пор они сконцентрировались на миниках — причем жанрово-тематических. У ребят уже выходил GGRRIINNDDCCOORREE, потом PPOOWWEERRVVIIOOLLEENNCCEE. В январе же стартует часть третья, DDEEAATHHMMEETTAALL, в одной из песен которой принял участие Barney Greenway.
Комментирует вокалистка Katerina Economou: «Мы годами работали над трилогией, и в январе наконец-то выпустим третью часть — песни, которые лучше всего отражают энергетику наших концертов. Изначально на EP планировались три трека, но по факту нарисовался еще один, «Ball And Chain», под который каждый вечер в зале стартует «стена смерти». Лирически эта тема, традиционно для дэз-метала, повествует об убийствах и кровавой мести, но… скажем так, с феминистической точки зрения».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 183
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Больше брутальных баб! ESCUELA GRIND выпускают миник «DDEEAATHHMMEETTAALL»
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Комментарии
Merzbow:
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goremyka:
Anastasiya написал(а):
goremyka написал(а):
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А я его зас�…
Anastasiya:
goremyka написал(а):
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А я его заставила сфоткать…
Писюн с глазами:
Hemorrhoids написал(а):
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Hemorrhoids написал(а):
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Дружище Христос:
Hemorrhoids написал(а):
Дружище Христос написал(а):
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Hemorrhoids:
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Hemorrhoids:
Дружище Христос написал(а):
хуй я там, пизда или гнида вшивая, по твоему мнению
Это не ‘по моему мнению’-это факт.…
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Hemorrhoids написал(а):
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Hemorrhoids:
Дружище Христос написал(а):
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У мну очень ограниченный словарный запас.И правописание,ясен хуй, хромает.Ну так уж вышло…А �…
Hemorrhoids:
Potato Lich написал(а):
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Potato Lich:
Почти никогда не пишу комментарии, но тут не могу удержаться. Заебали вы оба!
Христос, завязывай уже доводить явно психически нестабильного чувака. Как будто тебе �…
Ещё из коллективов с женским вокалом выделю Brat.