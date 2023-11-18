Escuela Grind
18.11.2023

Больше брутальных баб! ESCUELA GRIND выпускают миник «DDEEAATHHMMEETTAALL»

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Как кто-то недавно пошутил, скоро не останется брутал-групп, в которых нет женщины на вокале… и шутки шутками, но экстрим с женским лицом действительно набирает обороты. Забавно было видеть, например, как в текущем туре SUFFOCATION, когда Ricky Myers заболел, его подменяла вокалистка STABBING Bridget Lynch. И сегодня — еще одно название в список групп с экстремальными девушками: ESCUELA GRIND из Нью-Йорка/Массачусетса, в которой сразу две барышни, и которая сейчас чрезвычайно востребована в андеграундных дэз-метал турах. Ибо вживую ребята просто бомбические.

USA Escuela Grind

В 2020 году ESCUELA GRIND выпустили полноформатник Indoctrination, смешавший в яростное политически-социально озабоченное молотилово трушный хардкор, грайнд и пауэрвайоленс, нойз и дэз-метал, получив сравнения с TERRORIZER и внимание самой разной метал-аудитории.

С тех пор они сконцентрировались на миниках — причем жанрово-тематических. У ребят уже выходил GGRRIINNDDCCOORREE, потом PPOOWWEERRVVIIOOLLEENNCCEE. В январе же стартует часть третья, DDEEAATHHMMEETTAALL, в одной из песен которой принял участие Barney Greenway.

Комментирует вокалистка Katerina Economou: «Мы годами работали над трилогией, и в январе наконец-то выпустим третью часть — песни, которые лучше всего отражают энергетику наших концертов. Изначально на EP планировались три трека, но по факту нарисовался еще один, «Ball And Chain», под который каждый вечер в зале стартует «стена смерти». Лирически эта тема, традиционно для дэз-метала, повествует об убийствах и кровавой мести, но… скажем так, с феминистической точки зрения».

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1 comment

  • Merzbow написал(а):

    Ещё из коллективов с женским вокалом выделю Brat.

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