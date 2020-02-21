Amy Lee и Sharon Den Adel рассуждают о «горячих телочках» в метале. «Со стороны лейбла сразу начались вопросы: «А нельзя ли как-то сексуальнее?»

Легко ли быть вокалисткой известной команды и при этом не попадать в чарты типа «самые сексапильные металистки»? А если вдруг не попала, стоит ли обижаться? Sharon Den Adel, которая по понятным причинам всегда в числе самых-самых, утверждает, что понятия не имела, что, отправляясь в тур с LACUNA COIL и IN THIS MOMENT, выступает под вывеской «The Hottest Chicks in Metal».

«Я узнала об этом в самолете. Один из парней подмигнул и говорит: ну вот, мы и едем как «The Hottest Chicks in Metal». И я такая: что??? Какой придурок выдумал это название? Но понятно, таким образом они продают билеты, так как отдельная часть аудитории ведется на это все.

Я всегда любила длинные платья, пышные сказочные наряды, потому что с детства мечтала быть стилистом. И в конце концов совместила две роли. Получила диплом по менеджменту в области моды и дизайна, и стала музыкантом. Когда я только пришла в группу, со всеми своими бальными нарядами, со стороны лейбла сразу начались вопросы: «А нельзя ли как-то сексуальнее?» Но я не поддалась. Важно оставаться собой и носить одежду, в которой комфортно. Кроме того, я считаю, мой образ соответствует музыке, ее масштабному оркестровому размаху».

«Я когда-то попала на обложку «Hard Rock» в спецвыпуске «Hottest Chicks», — продолжает тему Amy Lee, — думала, что это будет неплохо для раскрутки EVANESCENCE. Но прошло два года, и каждый интервьюер спрашивал: «Каково тебе в статусе «самой горячей телочки» рока?» Да блин, никаково! Это просто глупо. И неприятно, что фокус сместился в неправильном направлении. Нет ничего сложного, чтобы выглядеть круто на профессиональном фотосете. Любая девушка будет хороша.

Кто бы ни придумывал подобные номинации, он считает публику, окружающий мир тупее, чем есть. Что всем вокруг можно скармливать шаблонную ерунду.

Я была молода, 21 года от роду, когда группа стала успешной. И постоянные советы, как правильно выглядеть, заставляли чувствовать себя беззащитной. Но в конечном итоге, это всегда твой выбор: слушать советы, или не обращать внимания. Поэтому… я никогда не делала чего не хотела. И горжусь этим. Хотя даже сейчас постоянно кто-то крутится и говорит, мол, «скинь 30 фунтов, и ты привлечешь больше людей, потому что именно так это работает». Однако для меня важнее всего оставаться собой. Ведь это именно то, что делает тебя уникальным — а индивидуальность важнее большого успеха».