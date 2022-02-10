Мощные думерши. Смотрим новый клип женской death-doom команды KONVENT

KONVENT — датская группа, которую в 2015 году собрали симпатичные (в большинстве) нежные девушки, решив сделать миру мрачно, тяжко да хмуро. И преуспели. После демо 2017-го коллектив заметили Napalm Records — так, вскоре Puritan Masochism, первый альбом хрупких на вид леди, безо всяких скидок на пол и статус дебюта, лег на плечи лейбла и слушателей каноническим дэз-думовым монолитом. Мне он попался пару дней назад, по сути, случайно, и вполне себе впечатлил (любопытный эффект, как первая же тема берет за шиворот и крепко держит, монотонно потряхивая, не бросая и не отпуская почти до финала).

Между делом выяснилось, что уже буквально вот-вот на подходе второй, а вчера вышел клип «Pipe Dreams», который… снова более чем недурен! И, конечно, опять демонстрирует шикарный гроул Rikke Emilie List. Оцените.

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