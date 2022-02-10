KONVENT band
10.02.2022

Мощные думерши. Смотрим новый клип женской death-doom команды KONVENT

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KONVENT — датская группа, которую в 2015 году собрали симпатичные (в большинстве) нежные девушки, решив сделать миру мрачно, тяжко да хмуро. И преуспели. После демо 2017-го коллектив заметили Napalm Records — так, вскоре Puritan Masochism, первый альбом хрупких на вид леди, безо всяких скидок на пол и статус дебюта, лег на плечи лейбла и слушателей каноническим дэз-думовым монолитом. Мне он попался пару дней назад, по сути, случайно, и вполне себе впечатлил (любопытный эффект, как первая же тема берет за шиворот и крепко держит, монотонно потряхивая, не бросая и не отпуская почти до финала).

Между делом выяснилось, что уже буквально вот-вот на подходе второй, а вчера вышел клип «Pipe Dreams», который… снова более чем недурен! И, конечно, опять демонстрирует шикарный гроул Rikke Emilie List. Оцените.

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4 комментария

  • Merzbow написал(а):

    Один хрен — весь акцент только на то, что они женского пола. Музыка на втором месте. Читал что на фейсбуке, что на ютьюбе — именно на пол обращают внимание в первую очередь.
    Такова судьба всех женских коллективов. Что Nervosa/Crypta, что из таких дум/сладж это 13, Taurus…

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  • Ветошь написал(а):

    Ну это пока. Скоро все привыкнут и баб на сцене станет не меньше! http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif

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  • николай написал(а):

    нормальное музло, я обратил внимание не на мужчина/женщина а на то что это napalm rec/. У них вроде всё «со знаком качества»!!! Послушаю, а там посмотрим.

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  • good nigth написал(а):

    Да там все симпатичные!)

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