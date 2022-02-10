Мощные думерши. Смотрим новый клип женской death-doom команды KONVENTБлог
KONVENT — датская группа, которую в 2015 году собрали симпатичные (в большинстве) нежные девушки, решив сделать миру мрачно, тяжко да хмуро. И преуспели. После демо 2017-го коллектив заметили Napalm Records — так, вскоре Puritan Masochism, первый альбом хрупких на вид леди, безо всяких скидок на пол и статус дебюта, лег на плечи лейбла и слушателей каноническим дэз-думовым монолитом. Мне он попался пару дней назад, по сути, случайно, и вполне себе впечатлил (любопытный эффект, как первая же тема берет за шиворот и крепко держит, монотонно потряхивая, не бросая и не отпуская почти до финала).
Между делом выяснилось, что уже буквально вот-вот на подходе второй, а вчера вышел клип «Pipe Dreams», который… снова более чем недурен! И, конечно, опять демонстрирует шикарный гроул Rikke Emilie List. Оцените.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 250
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4 комментария
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Мощные думерши. Смотрим новый клип женской death-doom команды KONVENT
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Комментарии
- good nigth: Да там все симпатичные!)
- zzz: Пляць, и тут про жирика, рздц
- D: Дед Аким Да это все понятно, у них были амбиции стать более известными и они ими стали.Их дело , я лично их не…
- Ad Noctum: DOWNCROSS не унимается Downcross — Alphabeast Worldmurderer https://www.youtube.com/wat…
- николай: нормальное музло, я обратил внимание не на мужчина/женщина а на то что это napalm rec/. У них вроде всё…
- Ветошь: Ну это пока. Скоро все привыкнут и баб на сцене станет не меньше!
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- Ad Noctum: Bronco написал(а): Уж не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что он прививался самой отборной…
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- Александр: https://www.metal-tracker.com/ torrents/images/2745820.jpg Фотка оказалась пророческой.
- Дед Аким: D написал(а): Дед Аким написал(а): Эннио Мориконе великий композитор 20 века, это не поп и рок, это…
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- Ad Noctum: Bronco написал(а): Прививался 8 раз. Это считая с детскими прививками от столбняка, корью и гепатита? Даже…
Один хрен — весь акцент только на то, что они женского пола. Музыка на втором месте. Читал что на фейсбуке, что на ютьюбе — именно на пол обращают внимание в первую очередь.
Такова судьба всех женских коллективов. Что Nervosa/Crypta, что из таких дум/сладж это 13, Taurus…
Ну это пока. Скоро все привыкнут и баб на сцене станет не меньше!
нормальное музло, я обратил внимание не на мужчина/женщина а на то что это napalm rec/. У них вроде всё «со знаком качества»!!! Послушаю, а там посмотрим.
Да там все симпатичные!)