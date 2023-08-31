Фемин-метал буйствует: премьера клипа NERVOSA «Jailbreak»Новинки и новости
NERVOSA, одна из первых групп, заставивших говорить о бразильском женском метале как отдельном явлении, выпустит в сентябре пятый альбом Jailbreak, и вчера дамы показали клип на титульную, рок-н-ролльно драйвовую и какую-то очень «джудаспристовскую» по ощущению тему.
Состав в очередной раз поменялся: из новеньких на барабанах, например, девушка из Болгарии Михаела Найденова, а на басу гречанка Helina из афинской команды AFTERBLOOD — так что с учетом интернационала (гитаристка Helena Kotina также из Греции), о бразильской «школе» уже говорить не приходится. Ну да впрочем, какая разница, абы жгли и выдавали достойную внимания музыку.
Prika Amaral: «Эта песня — основа нового альбома. Мы с Хеленой любим мотоциклы, и поэтому хотели написать вещь об ощущении свободы — ибо это как раз то, что я чувствую, гоняя на мотоцикле. Также в «Jailbreak» есть крутой гитарный дуэт — который удивит публику, когда мы заиграем эту вещь вживую. Скорей бы уже!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 96
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Комментарии
Anastasiya:
GD написал(а):
С Тилля сняты, с Rammstein сняты…здорово, конечно, но интересует также иск, поданый против клавишника Rammstein.
Насколько я поняла, там не было иска, пр�…
Другой Александр:
Не удержался и послухал только что слитый в сеть в галимом качестве альбом. Есть два медляка, а остальное по брутальности и остервенелости прям на уровне PDM. Последн…
GD:
С Тилля сняты, с Rammstein сняты…здорово, конечно, но интересует также иск, поданый против клавишника Rammstein.…
Другой Александр:
Death написал:
Колониальная политика — это политика завоевания и зачастую эксплуатации военными, политическими и экономическими методами народов, стран и тер�…
b4w:
Орг:
The Yeremeyka написал(а):
Наверное один из самых странных вопросов, что я читал под новостями</i
Иначе говоря — как этот Линдеман не подхватил ВИЧ или банальный трепа�…
getsneg:
и в 2023 — не проходим, драгоценности не померкли! )) интересно, в честь кого название альбома, Ellengæst (определяется как «Почетный гость» на люксембургском наречии ))) вока…
Death:
Другой Александр написал(а):
Цель спора
Ты сказал о колониальной политике. Я попросил объяснить в чем она. Колониальная политика — это политика завоевания…
Metaller555:
Политическую позицию подлерживаю, но музыка… Этот третьесортный закос под MDB… Не осилил.…
Негорро:
Sonne написал(а):
Что и требовалось доказать. Рашка — сборище фашистских мразей, жить с которыми нормальным людям тупо мерзко.
чо ты несешь, петуш…
Алехандро:
коллапес написал(а):
теперь тут нах нужны, гои двуличные.
зигуйте теперь на бат-мицвах за дранные шекели…
красава, в точку!…
Mustdie:
Anastasiya написал(а):
hiCliff написал(а):
Тарья записала этот концерт лет 7 назад. И это даже было в интернете, но потом, видимо, для очередного релиза, все было знатно п�…
Mustdie:
Анастасия, это исполнение Тарьи просто, волшебное, не надо передергивать. Ну и да, оно уже довольно старое…
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