NERVOSA
31.08.2023

Фемин-метал буйствует: премьера клипа NERVOSA «Jailbreak»

Новинки и новости

NERVOSA, одна из первых групп, заставивших говорить о бразильском женском метале как отдельном явлении, выпустит в сентябре пятый альбом Jailbreak, и вчера дамы показали клип на титульную, рок-н-ролльно драйвовую и какую-то очень «джудаспристовскую» по ощущению тему.

Состав в очередной раз поменялся: из новеньких на барабанах, например, девушка из Болгарии Михаела Найденова, а на басу гречанка Helina из афинской команды AFTERBLOOD — так что с учетом интернационала (гитаристка Helena Kotina также из Греции), о бразильской «школе» уже говорить не приходится. Ну да впрочем, какая разница, абы жгли и выдавали достойную внимания музыку.

Prika Amaral: «Эта песня — основа нового альбома. Мы с Хеленой любим мотоциклы, и поэтому хотели написать вещь об ощущении свободы — ибо это как раз то, что я чувствую, гоняя на мотоцикле. Также в «Jailbreak» есть крутой гитарный дуэт — который удивит публику, когда мы заиграем эту вещь вживую. Скорей бы уже!»

Количество просмотров: 96

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *