Цитата. Doro: «В молодости мне звонили из «Плейбоя» и предлагали миленькую фотосессию»Блог
Что может быть приятнее в темные холодные декабрьские дни, чем порассуждать о сексуальности с нестареющей, боевой и одновременно женственной Доро? В недавнем подкасте певица поведала пару любопытных фактов. «Я всегда делала то, что считала правильным. И полагала, что чрезмерная сексуальность — не про меня. Мне больше нравится, когда привлекательность естественна, не усиливается нарочно, когда все жестче, что ли. Скажем, мне нравится черная кожа (давно уже не натуральная, потому что я люблю животных, так что ношу искусственную, но красивую). А вообще пару раз буквально приходилось бороться за себя, отстаивать право на свой внешний вид.
Помню, когда впервые приехала в США, представители звукозаписывающей компании заявили: «Все хорошо, но тебе стоит стать чуточку сексапильней, более модной и все такое. Не нужно выглядеть настолько металево, надо как-то полегче». И я сразу подумала: «Ну и уж нет». Потому что метал, в моем понимании, — это право на свободу, право быть собой, делать, что велит сердце.
Еще разок, в молодости, мне звонили из «Плейбоя» и предлагали миленькую фотосессию. С ходу им отказала. У ребят из агентства, которые хотели это устроить, буквально челюсти поотваливались — как, все же мечтают попасть на страницы «Плейбоя», это куча денег и всего прочего. Но я не хотела, никогда не стремилась к подобной славе. Есть люди, которым все это нравится, у них здорово получается, и это прекрасно. А я просто люблю метал, музыку, фанатов, более приземленные вещи.
Были и попытки изменить мою внешность, как-то ее преобразить — и тут тоже приходилось сопротивляться. Например, после выпуска Love Me In Black 1998 года мне сказали: «Отлично. Раз такое название, тебе надо постричься и покрасить волосы в черный». Тут я тоже не пошла на поводу. Мне и так хорошо. Просто оставаться собою, как есть. Я им не какой-нибудь фэшн-клоун. «Ну поменяй хотя б что-нибудь. Это же новый альбом». «Нет, ни за что». В результате альбом в Штатах так и не выпустили, к большому моему сожалению. Но кто из фанатов хотел, все равно приобрел его, импортировал, несмотря на стоимость пересылки.
В общем, урок такой: делай что хочешь, но учитывай, что у всего бывают последствия. И это совершенно справедливо».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 503
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Цитата. Doro: «В молодости мне звонили из «Плейбоя» и предлагали миленькую фотосессию»
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