Еще одна грув-метал группа с брутальной красоткой на вокале: ONCE HUMAN издали «Scar Weaver»

Еще одни представители модного жанра «жесткий грув/модерн/мелодэз/прогрессив-метал (нужное подчеркнуть) с эффектной вокалисткой с эффектным прессом». ARCH ENEMY, далее JINJER, THE AGONIST, VENOM PRISON, и вот среди форсируемых групп последних лет — ONCE HUMAN, выпустившие недавно третий альбом Scar Weaver.

Коллектив это не новый, однако даже участие маститого гитариста Logan Mader (ex-SOULFLY, ex-MACHINE HEAD) не позволило ему слету выбиться в дамки: слишком уж заурядным был старт, и даже такая красотка, как Lauren Hart на вокале положения не спасала. Смотреть — да, но зачем это слушать?

Второй диск, Evolution 2017-го, зашел уже получше — плюс, опять-таки, образовался спрос на лихих девах у микрофона, — а уже в анонсах Scar Weaver пресс-релизы не скупились на обещания в стиле «наконец ONCE HUMAN покажут всем, как надо играть грув-метал в 2022-м».

Альбом действительно ладно скроен: чувствуется, что группа определилась со звуком, оперилась, а Lauren проработала связки и легкие до олимпийских показателей. Кто на свете всех оглушительнее? Кто спортивней отрабатывает гимнастические приемы на сцене? Времена кисейных сопрано-барышень в корсетах и бальных пачках прошли (и когда рулили готические завывания, скажем, в конце 90-х народ не особо оценил тот же CRISIS), экстрим-сцену освоил жилистый феминизм, не лишенный, однако, сексапильной зожной гламурности.

На «Deadlock» в вокальный дуэт к Лорен органично подключается Robb Flynn; однако, в принципе, и помимо — явно доминирующих во всех песнях — вокалистов на альбоме есть что послушать. Изящные стилистические твисты, емкая гитарная работа — видно, что в Scar Weaver вложено немало усилий, проработана и отработана каждая мелочь, и с альбомом такого качества уже можно кое-что предъявлять конкурентам.

Целиком — слушать тут. А вот пяток клипов.

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