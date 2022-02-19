Еще одна грув-метал группа с брутальной красоткой на вокале: ONCE HUMAN издали «Scar Weaver»Блог
Еще одни представители модного жанра «жесткий грув/модерн/мелодэз/прогрессив-метал (нужное подчеркнуть) с эффектной вокалисткой с эффектным прессом». ARCH ENEMY, далее JINJER, THE AGONIST, VENOM PRISON, и вот среди форсируемых групп последних лет — ONCE HUMAN, выпустившие недавно третий альбом Scar Weaver.
Коллектив это не новый, однако даже участие маститого гитариста Logan Mader (ex-SOULFLY, ex-MACHINE HEAD) не позволило ему слету выбиться в дамки: слишком уж заурядным был старт, и даже такая красотка, как Lauren Hart на вокале положения не спасала. Смотреть — да, но зачем это слушать?
Второй диск, Evolution 2017-го, зашел уже получше — плюс, опять-таки, образовался спрос на лихих девах у микрофона, — а уже в анонсах Scar Weaver пресс-релизы не скупились на обещания в стиле «наконец ONCE HUMAN покажут всем, как надо играть грув-метал в 2022-м».
Альбом действительно ладно скроен: чувствуется, что группа определилась со звуком, оперилась, а Lauren проработала связки и легкие до олимпийских показателей. Кто на свете всех оглушительнее? Кто спортивней отрабатывает гимнастические приемы на сцене? Времена кисейных сопрано-барышень в корсетах и бальных пачках прошли (и когда рулили готические завывания, скажем, в конце 90-х народ не особо оценил тот же CRISIS), экстрим-сцену освоил жилистый феминизм, не лишенный, однако, сексапильной зожной гламурности.
На «Deadlock» в вокальный дуэт к Лорен органично подключается Robb Flynn; однако, в принципе, и помимо — явно доминирующих во всех песнях — вокалистов на альбоме есть что послушать. Изящные стилистические твисты, емкая гитарная работа — видно, что в Scar Weaver вложено немало усилий, проработана и отработана каждая мелочь, и с альбомом такого качества уже можно кое-что предъявлять конкурентам.
Целиком — слушать тут. А вот пяток клипов.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 97
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3 комментария
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Еще одна грув-метал группа с брутальной красоткой на вокале: ONCE HUMAN издали «Scar Weaver»
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Комментарии
- Merzbow: Пойду лучше Йоко Оно послушаю. Она кричит в разы лучше этих моделей. И делала это до того как это стало…
- Виктор: ну то есть метал-группы теперь подходят к выбору вокалиста как на кастингах поп-певиц в какие-нибудь позорные…
- Merzbow: Помню как Йохан обсирал power-metal, мол, они как приторные конфеты. Щас Amon Amarth сами такими стали
- Виктор: странно что кто-то вообще воспринимает подобное как музыку..
- Anastasiya: Сингл с Нергалом! https://www.youtube.com/watch? v=YLDpQ8EnglM
- Юрий: Вся шведская музыка по определению попса , ибо слишком мелодичная )
- KLINDUK: Заслушанная до дыр красота.
- ratfred: Не, шведы таки чоткие. Entombed, Unleashed, Grave. И Абба, Роксетт, Эйс об Бэйс. А Сабатон, и это вот говно…
- Sonder77: Успел заказать «лунный» вариант на виниле,меньше чем за сутки тираж был распродан!
- думстер-бумстер: Marduk!
- Green: Осталось только в прыгнуть в бус и покатить по городам да сёлам давать стадионные аншлаговые шоу)
- Green: А побольше вот таких не серьёзных а может и серьёзных опросов)) просим, просим.
- Ad Noctum: quote: «А теперь несерьезный вопрос: Кто из шведов всех попсовей?» Shining или In Flames….
странно что кто-то вообще воспринимает подобное как музыку..
ну то есть метал-группы теперь подходят к выбору вокалиста как на кастингах поп-певиц в какие-нибудь позорные проекты типа группа Виагра или Блестящие.
И ладно бы музыка была бы хоть сколько-нибудь интересной — так этого просто и в помине нет. Мы делаем не музыку, мы делаем продукт. Нафиг такое в принципе слушать металлисту — совершенно неясно.
Но зато и пресс она показала, и ножки показала, и личико вполне модельное показывается большую часть клипа и т.д. Всё по законам тупой попсы.
Пойду лучше Йоко Оно послушаю. Она кричит в разы лучше этих моделей. И делала это до того как это стало мейнстримом.Фу!