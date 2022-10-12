Stabbing band texas
12.10.2022

Любопытные новички: техасские брутал-девушки (и парни) из STABBING

Блог

На группу STABBING я наткнулась случайно: техассцы выступали летом на местной подвальной брутал-солянке — и сразу впечатлили как напором, так и мощным мясным гроулом, который выдавала небольшая на вид симпатичная девушка. Хотя женщины на экстрим-вокалах давно уж не редкость, Bridget Lynch раздает прям-таки по-мужицки.

На бас-гитаре STABBING еще одна леди, жена барабанщика Rene Martinez по имени Meryl. Гитарными делами заведует Marvin Ruiz — и все эти люди уже переиграли в целом ряде американских дэзовых проектов, от SCATTERED REMAINS до DISFIGURED. Под баннером STABBING они собрались в прошлом году, уже успели прокатиться по десяткам штатов, а на декабрь назначен выход дебютника Extirpated Mortal Process, премьеру одной из тем которого, «Razor Wire Strangulation», предлагаю послушать прямо сейчас.

А вот как коллектив смотрится вживую.

Количество просмотров: 154

Читайте также:

3 комментария

  • Green написал(а):

    Ух тыжжж ух)))

    >>>
  • Merzbow написал(а):

    всё таки девушки в металле как были экзотикой так и остались. Даже в оглавлении на этом упор делается. Вспоминаю Konvent. Всё делалось на то, мол девушки. Да и вообще в статьях указывается -женский коллектив такой-то…
    Никто же не выделяет/ пишет мужской коллектив deicide или cannibal corpse.
    По сабжу- ничем не примечательное музло. Всякие brutal bands, amputated vein,willowtip их пачками выпускают

    >>>
  • Бармалей написал(а):

    На Sameli наших похожи

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *