Любопытные новички: техасские брутал-девушки (и парни) из STABBING

На группу STABBING я наткнулась случайно: техассцы выступали летом на местной подвальной брутал-солянке — и сразу впечатлили как напором, так и мощным мясным гроулом, который выдавала небольшая на вид симпатичная девушка. Хотя женщины на экстрим-вокалах давно уж не редкость, Bridget Lynch раздает прям-таки по-мужицки.

На бас-гитаре STABBING еще одна леди, жена барабанщика Rene Martinez по имени Meryl. Гитарными делами заведует Marvin Ruiz — и все эти люди уже переиграли в целом ряде американских дэзовых проектов, от SCATTERED REMAINS до DISFIGURED. Под баннером STABBING они собрались в прошлом году, уже успели прокатиться по десяткам штатов, а на декабрь назначен выход дебютника Extirpated Mortal Process, премьеру одной из тем которого, «Razor Wire Strangulation», предлагаю послушать прямо сейчас.

А вот как коллектив смотрится вживую.

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