Любопытные новички: техасские брутал-девушки (и парни) из STABBING

Любопытные новички: техасские брутал-девушки (и парни) из STABBINGБлог
На группу STABBING я наткнулась случайно: техассцы выступали летом на местной подвальной брутал-солянке — и сразу впечатлили как напором, так и мощным мясным гроулом, который выдавала небольшая на вид симпатичная девушка. Хотя женщины на экстрим-вокалах давно уж не редкость, Bridget Lynch раздает прям-таки по-мужицки.
На бас-гитаре STABBING еще одна леди, жена барабанщика Rene Martinez по имени Meryl. Гитарными делами заведует Marvin Ruiz — и все эти люди уже переиграли в целом ряде американских дэзовых проектов, от SCATTERED REMAINS до DISFIGURED. Под баннером STABBING они собрались в прошлом году, уже успели прокатиться по десяткам штатов, а на декабрь назначен выход дебютника Extirpated Mortal Process, премьеру одной из тем которого, «Razor Wire Strangulation», предлагаю послушать прямо сейчас.
А вот как коллектив смотрится вживую.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 154
Читайте также:
- Еще одна грув-метал группа с брутальной красоткой на вокале: ONCE HUMAN издали «Scar Weaver»
- Мощные думерши. Смотрим новый клип женской death-doom команды KONVENT
- Цитата. Doro: «В молодости мне звонили из «Плейбоя» и предлагали миленькую фотосессию»
- Метал в хиджабе: женское индонезийское трио VOICE OF BACEPROT
- Amy Lee и Sharon Den Adel рассуждают о «горячих телочках» в метале. «Со стороны лейбла сразу начались вопросы: «А нельзя ли как-то сексуальнее?»
- Abbath протрезвел и выгнал басистку. «Мне велели не общаться ни с кем из музыкантов»
- Вокалистка THE AGONIST Vicky Psarakis: «Alissa White-Gluz пытается уничтожить группу со дня своего увольнения»
- Клавишница CRADLE OF FILTH Lindsay Schoolcraft записывает колыбельные
- Эффектная метал-тетка: Slymenstra Hymen из GWAR отмечает 51-й день рождения
- «Я — реинкарнация Бетховена!!!» Мощнейшая THE GREAT KAT отмечает 52-й день рождения
3 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Любопытные новички: техасские брутал-девушки (и парни) из STABBING
-
CRUACHAN, Keith Fay: «Я сижу в VK и делаю скриншоты новостей для пользователей из России»
-
Ihsahn: «10 альбомов, которые изменили мою жизнь»
-
Randy Blythe из LAMB OF GOD полезничает в Эквадоре
-
Стрим альбома SLIPKNOT «The End, So Far»
-
VEKTOR, David DiSanto: «Надеюсь, настанет время, когда смогут судить нашу группу по музыке, а не по историям из личной жизни»
-
Cингл WEATHER SYSTEMS (aka ANATHEMA) «Still Lake». «Благодаря всем вам ситуация с Дэном улучшается»
-
Очередная дурацкая причина соскочить в фестиваля: опыт FALLING IN REVERSE
-
В Польше отменяют концерты Roger Waters. «Меня объявили персоной нон грата за призывы к переговорам и миру»
-
Стоит послушать. FALLUJAH «Empyrean»
Комментарии
- Другой Александр: Другой Александр написал(а): Тварь написал(а): Другой Александр написал(а): Тварь написал(а):…
- Бармалей: На Sameli наших похожи
- Merzbow: всё таки девушки в металле как были экзотикой так и остались. Даже в оглавлении на этом упор делается….
- Green: Ух тыжжж ух)))
- Дед Аким: Какая шикарная, великолепная, тяжелая музыка!!!
- Другой Александр: Тварь написал(а): Другой Александр написал(а): Тварь написал(а): Другой Александр написал(а): Тварь…
- Писюн c глазами: Денис написал(а): Еще и ЛГБТ поздравлял с праздником… Прям true-кельт! Загугли «гомосексуализм…
- Денис: Еще и ЛГБТ поздравлял с праздником… Прям true-кельт!
- Тварь: Другой Александр написал(а): Тварь написал(а): Другой Александр написал(а): Тварь написал(а): забредаю я тут…
- Merzbow: Ну кому как не им на Евровидение ехать. После эпохального успеха его группы в игре Kill the Faggot)
- Дед Аким: Вот песня: Kim Wilde ft Boy George — Shine On (Official Music Video) https://youtu.be/PrGZfzXvB5M
- Дед Аким: Вот есть ещё такая шикарная поп звезда. У нас в СССР была относительна мало известна, правила немецкая…
- Другой Александр: Тварь написал(а): Другой Александр написал(а): Тварь написал(а): забредаю я тут к… крысодеру 777 на…
Ух тыжжж ух)))
всё таки девушки в металле как были экзотикой так и остались. Даже в оглавлении на этом упор делается. Вспоминаю Konvent. Всё делалось на то, мол девушки. Да и вообще в статьях указывается -женский коллектив такой-то…
Никто же не выделяет/ пишет мужской коллектив deicide или cannibal corpse.
По сабжу- ничем не примечательное музло. Всякие brutal bands, amputated vein,willowtip их пачками выпускают
На Sameli наших похожи