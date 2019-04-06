В Финляндии пройдет чемпионат по метал-вязанию

И снова Финляндия отжигает, оправдывая статус метал-державы. Мало того, что в этой стране при желании можно посетить метал-мессу или, скажем, университетский курс по тяжелой музыке, так вот теперь даже вязать варежки с шарфиками предлагают под тяжеляк. Более того: 11 июля в Йоэнсуу грядет целый международный чемпионат по метал-вязанию на спицах.

«Финляндия — земля обетованная для тяжелой музыки, — написали организаторы. — На сто тысяч финских граждан приходится 50 хэви-метал групп, то есть поразительно много, больше, чем в какой-либо иной стране. Количество любителей рукоделия также велико: по самым скромным подсчетам, в нашей стране разными его жанрами увлекаются сотни тысяч людей. В том числе и вязанием.

Великая радость творчества объединяет тех и других: как играя на гитаре, так и занимаясь рукоделием, вы получаете удовольствие от процесса создания чего-то прекрасного».

Чтобы принять участие в чемпионате, необходимо скачать с сайта его официальную песню: «Fight Or Die» трэшеров MANIAC ABDUCTOR (какая ненавязчивая реклама!) и, используя ее как саундтрек, записать минутный видеоролик со своим художественным трэш-вязанием под задорные риффаки. Затем загрузить его на youtube и заполнить форму участника. Участие может принять любой желающий, независимо от страны проживания, — из всех же собранных видеоклипов в полуфинал будут отобраны лучшие — и их авторов пригласят 11-го в Йоэнсуу.

Партнерами конкурса выступили городской департамент культуры и консерватория города Йоэнсуу. Наградой для победителя чемпионата станут полностью оплаченные выходные в одном из финских отелей.

Официальный сайт мероприятия: https://heavymetalknitting.fi