Нейросети и искусственный интеллект стали моднейшей темой для обсуждений (а также известного рода опасений) последнего времени, и, думаю, каждый уже успел потыкать в генераторы картинок, звуков, текстов или ChatGPT. Я тоже решила сегодня обсудить с ним (т.е. ChatGPT) ряд вопросов относительно родного любимого метала. В основном было скучно: бот или цитировал википедию и аналоги, или отделывался общими фразами, или читал мораль, но кое-какими находками хочется таки поделиться.

Так, на вопрос, кто из металистов открытый гей, ChatGPT написал следующее (цитирую дословно).

Дани Филт (Dani Filth) — британский музыкант, известный как вокалист группы Cradle of Filth. Он открыто заявил о своей бисексуальной ориентации в интервью в 2009 году.

В вопросе про трансгендеров опять всплыл Галя!

Laura Jane Grace — американская панк-рок музыкантка, вокалистка группы Against Me! Laura Jane Grace открыто признается в своей трансгендерной идентичности и стала видной фигурой в борьбе за права трансгендерных людей.

Дальше спросила, что этому миру может подарить стиль goregrind.

Возвращаясь к теме геев, спросила, о чем «крэдловский» клип «From The Cradle To Enslave».

Клип Cradle of Filth «From The Cradle to Enslave» (1999) основан на тематике готического ужаса и содержит множество символов и аллюзий, характерных для творчества группы. Сюжет клипа можно описать следующим образом:

Клип начинается с изображения девушки, которая сидит в комнате с истлевающими цветами, отражая ее отчуждение и одиночество. Затем она отправляется на ночную прогулку и попадает в лесную местность, где она обнаруживает таинственный замок. В замке она встречает группу мрачных фигур, включая вокалиста Cradle of Filth — Дани Филта, выступающего в роли вампира. Девушка превращается в вампира и присоединяется к группе.

Далее следуют сцены, демонстрирующие различные эротические и мрачные моменты, такие как танцы смерти, ритуалы, вампирские поцелуи и даже образы садомазохизма. Клип также содержит изображения религиозной и оскорбительной символики, такие как кресты, кровь и разрушение церквей, что характерно для стилистики Cradle of Filth.

В конце клипа девушка возвращается в свою комнату, где она пробуждается из того, что могло быть сном или же реальным событием, оставляя зрителя в замешательстве относительно реальности происходящего.