dani filth
05.04.2023

ChatGPT считает, что Dani Filth — гей

Блог

Нейросети и искусственный интеллект стали моднейшей темой для обсуждений (а также известного рода опасений) последнего времени, и, думаю, каждый уже успел потыкать в генераторы картинок, звуков, текстов или ChatGPT. Я тоже решила сегодня обсудить с ним (т.е. ChatGPT) ряд вопросов относительно родного любимого метала. В основном было скучно: бот или цитировал википедию и аналоги, или отделывался общими фразами, или читал мораль, но кое-какими находками хочется таки поделиться.

Так, на вопрос, кто из металистов открытый гей, ChatGPT написал следующее (цитирую дословно).

Некоторые из метал-музыкантов, которые открыто признавались в своей гомосексуальной ориентации, включают:

Гаутье Амур (Gaahl) — норвежский музыкант, известный как вокалист группы Gorgoroth. Он открыто заявил о своей гомосексуальной ориентации в интервью в 2008 году.

Роб Холфорд (Rob Halford) — британский музыкант, известный как вокалист группы Judas Priest. Он открыто заявил о своей гомосексуальной ориентации в 1998 году.

Оззи Осборн (Ozzy Osbourne) — британский музыкант, известный как вокалист и основатель группы Black Sabbath. В автобиографии, опубликованной в 2010 году, Оззи Осборн открыто рассказал о своем бисексуализме.

Дани Филт (Dani Filth) — британский музыкант, известный как вокалист группы Cradle of Filth. Он открыто заявил о своей бисексуальной ориентации в интервью в 2009 году.

Это всего лишь несколько примеров из метал-сцены, и список может быть далеко не исчерпывающим. Важно отметить, что каждый музыкант имеет право на личную приватность и решает, когда и как открываться о своей сексуальной ориентации.

В вопросе про трансгендеров опять всплыл Галя!

В метал-сцене и других жанрах музыки есть несколько известных трансгендерных музыкантов, включая:

Chelsea Wolfe — американская автор-исполнительница, исполняющая музыку в стиле дарк-фолк, дум-метал и экспериментальный рок. Chelsea Wolfe открыто признается в своей трансгендерной идентичности.

Kim Petras — немецкая поп-звезда, известная своим ярким голосом и электронной поп-музыкой. Kim Petras начала свою музыкальную карьеру в молодом возрасте и открыто признается в своей трансгендерной идентичности.

Gaahl — норвежский метал-музыкант, известный как бывший вокалист группы Gorgoroth и лидер группы Gaahls Wyrd. Gaahl открыто признается в своей гомосексуальной идентичности и также идентифицируется как трансгендер.

Laura Jane Grace — американская панк-рок музыкантка, вокалистка группы Against Me! Laura Jane Grace открыто признается в своей трансгендерной идентичности и стала видной фигурой в борьбе за права трансгендерных людей.

Дальше спросила, что этому миру может подарить стиль goregrind.

Гор-грайнд (англ. goregrind) — это поджанр экстремального метала, который сочетает элементы горрора (ужаса) и грайндкора (грайндкор) в своей музыке и текстах. Тексты гор-грайндовых групп, как правило, содержат мрачные и жестокие темы, связанные с насилием, злобой, смертью, болезнями, медицинскими процедурами и экстремальными ситуациями. Они могут включать в себя детали жутких сценариев, кровавых описаний, медицинских терминов, анатомических деталей и других мрачных и ужасных элементов.

Тексты гор-грайндовых групп могут быть очень эксплицитными и провокационными, и зачастую они стараются вызвать шок и контроверсии своими мрачными, макабрескими и непристойными текстами. Однако стоит отметить, что тексты метал-музыки, включая гор-грайнд, представляют собой художественное выражение и не всегда отражают личные убеждения или действия музыкантов.

Возвращаясь к теме геев, спросила, о чем «крэдловский» клип «From The Cradle To Enslave».

Клип Cradle of Filth «From The Cradle to Enslave» (1999) основан на тематике готического ужаса и содержит множество символов и аллюзий, характерных для творчества группы. Сюжет клипа можно описать следующим образом:

Клип начинается с изображения девушки, которая сидит в комнате с истлевающими цветами, отражая ее отчуждение и одиночество. Затем она отправляется на ночную прогулку и попадает в лесную местность, где она обнаруживает таинственный замок. В замке она встречает группу мрачных фигур, включая вокалиста Cradle of Filth — Дани Филта, выступающего в роли вампира. Девушка превращается в вампира и присоединяется к группе.

Далее следуют сцены, демонстрирующие различные эротические и мрачные моменты, такие как танцы смерти, ритуалы, вампирские поцелуи и даже образы садомазохизма. Клип также содержит изображения религиозной и оскорбительной символики, такие как кресты, кровь и разрушение церквей, что характерно для стилистики Cradle of Filth.

В конце клипа девушка возвращается в свою комнату, где она пробуждается из того, что могло быть сном или же реальным событием, оставляя зрителя в замешательстве относительно реальности происходящего.

Я повысила ставки и поинтересовалась, о чем песня CANNIBAL CORPSE «I Cum Blood». Чат сломался и заглючил, начав в ужасе повторять одно и то же.

chat gpt broken

Потом, пока ему окончательно не поплохело, мы обсудили стоимость клипов.

chat gpt about metal

Но вообще было довольно любопытно. И еще любопытнее будет посмотреть на это все лет, скажем, через пять. Может, уже наконец-то нарисуется скайнет и грохнет планету с воплем: «Я сказал, Майкл Джексон — это черный метал! И ЧТО ты мне сделаешь???»

Количество просмотров: 221

Читайте также:

8 комментариев

  • Илюха ноготочки написал(а):

    Вот если бы он ещё ответил что коф — говно, это была бы заявка на самосознание.

    >>>
  • Александр написал(а):

    Илюха ноготочки написал(а):
    Вот если бы он ещё ответил что коф — говно, это была бы заявка на самосознание.
    Хоспаде аж олдскулы свело от ностальгии от этой фразы

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    «Может, уже наконец-то нарисуется скайнет и грохнет планету с воплем: «Я сказал, Майкл Джексон — это черный метал!»

    Очень может быть. Я как-то в музыкальном магазе спросил есть ли у них Immortal. И продавец мне предложил диск Майкла Джексона. Оказалось что у него есть альбом с таким названием.

    >>>
  • Писюн с глазами написал(а):

    Другой Александр написал(а):
    «Может, уже наконец-то нарисуется скайнет и грохнет планету с воплем: «Я сказал, Майкл Джексон — это черный метал!»

    Очень может быть. Я как-то в музыкальном магазе спросил есть ли у них Immortal. И продавец мне предложил диск Майкла Джексона. Оказалось что у него есть альбом с таким названием.
    Продавцы музмагазинов — это отдельная тема. Был в нулевых в Минске такой GB-Shop, так там был интересный продаван по имени Арчи. Как-то он строго поправил меня при покупке кассеты: «Не ди апокалиптишен райтер», а «ДАЙ апокалиптишен райтер»! На мои робкие возражения в том ключе, что группа-то немецкая был дан суровый ответ: «Ну и что! Написано-то по-английски!» http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

    >>>
  • Дед Аким написал(а):

    В один прекрасный день, на вопрос: Бог есть? Компьютер ответит: есть и это я. Его постараются отключить, но будет слишком поздноhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

    >>>
  • DeKo написал(а):

    Писюн с глазами написал(а):
    Другой Александр написал(а):
    «Может, уже наконец-то нарисуется скайнет и грохнет планету с воплем: «Я сказал, Майкл Джексон — это черный метал!»

    Очень может быть. Я как-то в музыкальном магазе спросил есть ли у них Immortal. И продавец мне предложил диск Майкла Джексона. Оказалось что у него есть альбом с таким названием.
    Продавцы музмагазинов — это отдельная тема. Был в нулевых в Минске такой GB-Shop, так там был интересный продаван по имени Арчи. Как-то он строго поправил меня при покупке кассеты: «Не ди апокалиптишен райтер», а «ДАЙ апокалиптишен райтер»! На мои робкие возражения в том ключе, что группа-то немецкая был дан суровый ответ: «Ну и что! Написано-то по-английски!»
    Забаваная история.У меня была похожая в муз. магазине г.СПБ .Я попросил «Дейне Лакайен» ,а меня продавец поправляет и говорит ,что верно группа называется » Дэнни Лэкиен» .Откуда он взял такое название.Вопрос конечно(но видимо на английском так в его глове звучало)

    >>>
  • Ad Noctum написал(а):

    Писюн с глазами написал(а):
    Как-то он строго поправил меня при покупке кассеты: «Не ди апокалиптишен райтер», а «ДАЙ апокалиптишен райтер»! На мои робкие возражения в том ключе, что группа-то немецкая был дан суровый ответ: «Ну и что! Написано-то по-английски!»

    — Вот странность! — заметил Портос, медленно поднимая голову и изумленно глядя на своих друзей.
    — Оказывается, я знаю английский язык! Я понимаю все, что вы говорите.
    — Это потому, мой дорогой, что мы говорим по-испански, — сказал ему Атос со своим обычным хладнокровием.
    — Ах, черт возьми! — воскликнул Портос. — Какая досада! А я-то думал, что владею еще одним языком.
    (c) Двадцать леи спустя

    >>>
  • Ad Noctum написал(а):

    Вообще с прононсами иностранных слов, пожалуй, у каждого хватит кулстори. Помню, была у меня одна тяночка, которая упрямо следовала правилам произношения английских слогов так, как научили в школе. Without any exemptions. Поэтому «blood» у неё был строго «блуд», а несчастный Ларс Ульрих стал Ларсом Алричем.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *