ChatGPT считает, что Dani Filth — гей

Нейросети и искусственный интеллект стали моднейшей темой для обсуждений (а также известного рода опасений) последнего времени, и, думаю, каждый уже успел потыкать в генераторы картинок, звуков, текстов или ChatGPT. Я тоже решила сегодня обсудить с ним (т.е. ChatGPT) ряд вопросов относительно родного любимого метала. В основном было скучно: бот или цитировал википедию и аналоги, или отделывался общими фразами, или читал мораль, но кое-какими находками хочется таки поделиться.

Так, на вопрос, кто из металистов открытый гей, ChatGPT написал следующее (цитирую дословно).

Некоторые из метал-музыкантов, которые открыто признавались в своей гомосексуальной ориентации, включают: Гаутье Амур (Gaahl) — норвежский музыкант, известный как вокалист группы Gorgoroth. Он открыто заявил о своей гомосексуальной ориентации в интервью в 2008 году. Роб Холфорд (Rob Halford) — британский музыкант, известный как вокалист группы Judas Priest. Он открыто заявил о своей гомосексуальной ориентации в 1998 году. Оззи Осборн (Ozzy Osbourne) — британский музыкант, известный как вокалист и основатель группы Black Sabbath. В автобиографии, опубликованной в 2010 году, Оззи Осборн открыто рассказал о своем бисексуализме. Дани Филт (Dani Filth) — британский музыкант, известный как вокалист группы Cradle of Filth. Он открыто заявил о своей бисексуальной ориентации в интервью в 2009 году. Это всего лишь несколько примеров из метал-сцены, и список может быть далеко не исчерпывающим. Важно отметить, что каждый музыкант имеет право на личную приватность и решает, когда и как открываться о своей сексуальной ориентации.

В вопросе про трансгендеров опять всплыл Галя!

В метал-сцене и других жанрах музыки есть несколько известных трансгендерных музыкантов, включая: Chelsea Wolfe — американская автор-исполнительница, исполняющая музыку в стиле дарк-фолк, дум-метал и экспериментальный рок. Chelsea Wolfe открыто признается в своей трансгендерной идентичности. Kim Petras — немецкая поп-звезда, известная своим ярким голосом и электронной поп-музыкой. Kim Petras начала свою музыкальную карьеру в молодом возрасте и открыто признается в своей трансгендерной идентичности. Gaahl — норвежский метал-музыкант, известный как бывший вокалист группы Gorgoroth и лидер группы Gaahls Wyrd. Gaahl открыто признается в своей гомосексуальной идентичности и также идентифицируется как трансгендер. Laura Jane Grace — американская панк-рок музыкантка, вокалистка группы Against Me! Laura Jane Grace открыто признается в своей трансгендерной идентичности и стала видной фигурой в борьбе за права трансгендерных людей.

Дальше спросила, что этому миру может подарить стиль goregrind.

Гор-грайнд (англ. goregrind) — это поджанр экстремального метала, который сочетает элементы горрора (ужаса) и грайндкора (грайндкор) в своей музыке и текстах. Тексты гор-грайндовых групп, как правило, содержат мрачные и жестокие темы, связанные с насилием, злобой, смертью, болезнями, медицинскими процедурами и экстремальными ситуациями. Они могут включать в себя детали жутких сценариев, кровавых описаний, медицинских терминов, анатомических деталей и других мрачных и ужасных элементов. Тексты гор-грайндовых групп могут быть очень эксплицитными и провокационными, и зачастую они стараются вызвать шок и контроверсии своими мрачными, макабрескими и непристойными текстами. Однако стоит отметить, что тексты метал-музыки, включая гор-грайнд, представляют собой художественное выражение и не всегда отражают личные убеждения или действия музыкантов.

Возвращаясь к теме геев, спросила, о чем «крэдловский» клип «From The Cradle To Enslave».

Клип Cradle of Filth «From The Cradle to Enslave» (1999) основан на тематике готического ужаса и содержит множество символов и аллюзий, характерных для творчества группы. Сюжет клипа можно описать следующим образом: Клип начинается с изображения девушки, которая сидит в комнате с истлевающими цветами, отражая ее отчуждение и одиночество. Затем она отправляется на ночную прогулку и попадает в лесную местность, где она обнаруживает таинственный замок. В замке она встречает группу мрачных фигур, включая вокалиста Cradle of Filth — Дани Филта, выступающего в роли вампира. Девушка превращается в вампира и присоединяется к группе. Далее следуют сцены, демонстрирующие различные эротические и мрачные моменты, такие как танцы смерти, ритуалы, вампирские поцелуи и даже образы садомазохизма. Клип также содержит изображения религиозной и оскорбительной символики, такие как кресты, кровь и разрушение церквей, что характерно для стилистики Cradle of Filth. В конце клипа девушка возвращается в свою комнату, где она пробуждается из того, что могло быть сном или же реальным событием, оставляя зрителя в замешательстве относительно реальности происходящего.

Я повысила ставки и поинтересовалась, о чем песня CANNIBAL CORPSE «I Cum Blood». Чат сломался и заглючил, начав в ужасе повторять одно и то же.

Потом, пока ему окончательно не поплохело, мы обсудили стоимость клипов.

Но вообще было довольно любопытно. И еще любопытнее будет посмотреть на это все лет, скажем, через пять. Может, уже наконец-то нарисуется скайнет и грохнет планету с воплем: «Я сказал, Майкл Джексон — это черный метал! И ЧТО ты мне сделаешь???»

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