ChatGPT считает, что Dani Filth — гейБлог
Нейросети и искусственный интеллект стали моднейшей темой для обсуждений (а также известного рода опасений) последнего времени, и, думаю, каждый уже успел потыкать в генераторы картинок, звуков, текстов или ChatGPT. Я тоже решила сегодня обсудить с ним (т.е. ChatGPT) ряд вопросов относительно родного любимого метала. В основном было скучно: бот или цитировал википедию и аналоги, или отделывался общими фразами, или читал мораль, но кое-какими находками хочется таки поделиться.
Так, на вопрос, кто из металистов открытый гей, ChatGPT написал следующее (цитирую дословно).
Некоторые из метал-музыкантов, которые открыто признавались в своей гомосексуальной ориентации, включают:
Гаутье Амур (Gaahl) — норвежский музыкант, известный как вокалист группы Gorgoroth. Он открыто заявил о своей гомосексуальной ориентации в интервью в 2008 году.
Роб Холфорд (Rob Halford) — британский музыкант, известный как вокалист группы Judas Priest. Он открыто заявил о своей гомосексуальной ориентации в 1998 году.
Оззи Осборн (Ozzy Osbourne) — британский музыкант, известный как вокалист и основатель группы Black Sabbath. В автобиографии, опубликованной в 2010 году, Оззи Осборн открыто рассказал о своем бисексуализме.
Дани Филт (Dani Filth) — британский музыкант, известный как вокалист группы Cradle of Filth. Он открыто заявил о своей бисексуальной ориентации в интервью в 2009 году.
Это всего лишь несколько примеров из метал-сцены, и список может быть далеко не исчерпывающим. Важно отметить, что каждый музыкант имеет право на личную приватность и решает, когда и как открываться о своей сексуальной ориентации.
В вопросе про трансгендеров опять всплыл Галя!
В метал-сцене и других жанрах музыки есть несколько известных трансгендерных музыкантов, включая:
Chelsea Wolfe — американская автор-исполнительница, исполняющая музыку в стиле дарк-фолк, дум-метал и экспериментальный рок. Chelsea Wolfe открыто признается в своей трансгендерной идентичности.
Kim Petras — немецкая поп-звезда, известная своим ярким голосом и электронной поп-музыкой. Kim Petras начала свою музыкальную карьеру в молодом возрасте и открыто признается в своей трансгендерной идентичности.
Gaahl — норвежский метал-музыкант, известный как бывший вокалист группы Gorgoroth и лидер группы Gaahls Wyrd. Gaahl открыто признается в своей гомосексуальной идентичности и также идентифицируется как трансгендер.
Laura Jane Grace — американская панк-рок музыкантка, вокалистка группы Against Me! Laura Jane Grace открыто признается в своей трансгендерной идентичности и стала видной фигурой в борьбе за права трансгендерных людей.
Дальше спросила, что этому миру может подарить стиль goregrind.
Гор-грайнд (англ. goregrind) — это поджанр экстремального метала, который сочетает элементы горрора (ужаса) и грайндкора (грайндкор) в своей музыке и текстах. Тексты гор-грайндовых групп, как правило, содержат мрачные и жестокие темы, связанные с насилием, злобой, смертью, болезнями, медицинскими процедурами и экстремальными ситуациями. Они могут включать в себя детали жутких сценариев, кровавых описаний, медицинских терминов, анатомических деталей и других мрачных и ужасных элементов.
Тексты гор-грайндовых групп могут быть очень эксплицитными и провокационными, и зачастую они стараются вызвать шок и контроверсии своими мрачными, макабрескими и непристойными текстами. Однако стоит отметить, что тексты метал-музыки, включая гор-грайнд, представляют собой художественное выражение и не всегда отражают личные убеждения или действия музыкантов.
Возвращаясь к теме геев, спросила, о чем «крэдловский» клип «From The Cradle To Enslave».
Клип Cradle of Filth «From The Cradle to Enslave» (1999) основан на тематике готического ужаса и содержит множество символов и аллюзий, характерных для творчества группы. Сюжет клипа можно описать следующим образом:
Клип начинается с изображения девушки, которая сидит в комнате с истлевающими цветами, отражая ее отчуждение и одиночество. Затем она отправляется на ночную прогулку и попадает в лесную местность, где она обнаруживает таинственный замок. В замке она встречает группу мрачных фигур, включая вокалиста Cradle of Filth — Дани Филта, выступающего в роли вампира. Девушка превращается в вампира и присоединяется к группе.
Далее следуют сцены, демонстрирующие различные эротические и мрачные моменты, такие как танцы смерти, ритуалы, вампирские поцелуи и даже образы садомазохизма. Клип также содержит изображения религиозной и оскорбительной символики, такие как кресты, кровь и разрушение церквей, что характерно для стилистики Cradle of Filth.
В конце клипа девушка возвращается в свою комнату, где она пробуждается из того, что могло быть сном или же реальным событием, оставляя зрителя в замешательстве относительно реальности происходящего.
Я повысила ставки и поинтересовалась, о чем песня CANNIBAL CORPSE «I Cum Blood». Чат сломался и заглючил, начав в ужасе повторять одно и то же.
Потом, пока ему окончательно не поплохело, мы обсудили стоимость клипов.
Но вообще было довольно любопытно. И еще любопытнее будет посмотреть на это все лет, скажем, через пять. Может, уже наконец-то нарисуется скайнет и грохнет планету с воплем: «Я сказал, Майкл Джексон — это черный метал! И ЧТО ты мне сделаешь???»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 221
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8 комментариев
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ChatGPT считает, что Dani Filth — гей
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Комментарии
lostgopnick:
Большое спасибо организаторам Metal Crowd 2016 за привоз Kalmah.
Это достаточно большое событие с учётом незначительной концертной активности группы.…
Ad Noctum:
Вообще с прононсами иностранных слов, пожалуй, у каждого хватит кулстори. Помню, была у меня одна тяночка, которая упрямо следовала правилам произношения английски…
Ad Noctum:
Писюн с глазами написал(а):
Как-то он строго поправил меня при покупке кассеты: «Не ди апокалиптишен райтер», а «ДАЙ апокалиптишен райтер»! На мои робкие возра…
DeKo:
Писюн с глазами написал(а):
Другой Александр написал(а):
«Может, уже наконец-то нарисуется скайнет и грохнет планету с воплем: «Я сказал, Майкл Джексон — это че…
Дед Аким:
В один прекрасный день, на вопрос: Бог есть? Компьютер ответит: есть и это я. Его постараются отключить, но будет слишком поздно…
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
«Может, уже наконец-то нарисуется скайнет и грохнет планету с воплем: «Я сказал, Майкл Джексон — это черный метал!»
Очень может б…
Другой Александр:
«Может, уже наконец-то нарисуется скайнет и грохнет планету с воплем: «Я сказал, Майкл Джексон — это черный метал!»
Очень может быть. Я как-то в музыкальном мага…
Александр:
Илюха ноготочки написал(а):
Вот если бы он ещё ответил что коф — говно, это была бы заявка на самосознание.
Хоспаде аж олдскулы свело от ностальгии от этой ф…
Илюха ноготочки:
Вот если бы он ещё ответил что коф — говно, это была бы заявка на самосознание.…
Другой Александр:
Писал тут ранее про группу Daedric Armour*. Это у которых тексты по миру The Elder Scrolls. А сегодня нарвался на такой альбом: Slytherin — The Path We Choose. Околоблэк с текстами по теме книг пр…
Juris:
Писюн с глазами написал(а):
Juris написал(а):
TNBM во всей красе (love it or hate it)
Or похуй
вполне себе вариант…
Другой Александр:
Of The Sign — второй полноформат от амерских блэкеров Spirit Possession. Музло чем-то напомнило Rest in Morbid Darkness* от шведов Pest, только звучит более безумно и хаотично.
https://spiritpossession.ba…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
у ELUVEITIE остался кроме вокалиста хоть кто-то из оригинального состава? Что-то люди там меняются поразительно часто.
Из оригинального нет …
Вот если бы он ещё ответил что коф — говно, это была бы заявка на самосознание.
Илюха ноготочки написал(а):
Вот если бы он ещё ответил что коф — говно, это была бы заявка на самосознание.
Хоспаде аж олдскулы свело от ностальгии от этой фразы
«Может, уже наконец-то нарисуется скайнет и грохнет планету с воплем: «Я сказал, Майкл Джексон — это черный метал!»
Очень может быть. Я как-то в музыкальном магазе спросил есть ли у них Immortal. И продавец мне предложил диск Майкла Джексона. Оказалось что у него есть альбом с таким названием.
Другой Александр написал(а):
«Может, уже наконец-то нарисуется скайнет и грохнет планету с воплем: «Я сказал, Майкл Джексон — это черный метал!»
Очень может быть. Я как-то в музыкальном магазе спросил есть ли у них Immortal. И продавец мне предложил диск Майкла Джексона. Оказалось что у него есть альбом с таким названием.
Продавцы музмагазинов — это отдельная тема. Был в нулевых в Минске такой GB-Shop, так там был интересный продаван по имени Арчи. Как-то он строго поправил меня при покупке кассеты: «Не ди апокалиптишен райтер», а «ДАЙ апокалиптишен райтер»! На мои робкие возражения в том ключе, что группа-то немецкая был дан суровый ответ: «Ну и что! Написано-то по-английски!»
В один прекрасный день, на вопрос: Бог есть? Компьютер ответит: есть и это я. Его постараются отключить, но будет слишком поздно
Писюн с глазами написал(а):
Другой Александр написал(а):
«Может, уже наконец-то нарисуется скайнет и грохнет планету с воплем: «Я сказал, Майкл Джексон — это черный метал!»
Очень может быть. Я как-то в музыкальном магазе спросил есть ли у них Immortal. И продавец мне предложил диск Майкла Джексона. Оказалось что у него есть альбом с таким названием.
Продавцы музмагазинов — это отдельная тема. Был в нулевых в Минске такой GB-Shop, так там был интересный продаван по имени Арчи. Как-то он строго поправил меня при покупке кассеты: «Не ди апокалиптишен райтер», а «ДАЙ апокалиптишен райтер»! На мои робкие возражения в том ключе, что группа-то немецкая был дан суровый ответ: «Ну и что! Написано-то по-английски!»
Забаваная история.У меня была похожая в муз. магазине г.СПБ .Я попросил «Дейне Лакайен» ,а меня продавец поправляет и говорит ,что верно группа называется » Дэнни Лэкиен» .Откуда он взял такое название.Вопрос конечно(но видимо на английском так в его глове звучало)
Писюн с глазами написал(а):
Как-то он строго поправил меня при покупке кассеты: «Не ди апокалиптишен райтер», а «ДАЙ апокалиптишен райтер»! На мои робкие возражения в том ключе, что группа-то немецкая был дан суровый ответ: «Ну и что! Написано-то по-английски!»
— Вот странность! — заметил Портос, медленно поднимая голову и изумленно глядя на своих друзей.
— Оказывается, я знаю английский язык! Я понимаю все, что вы говорите.
— Это потому, мой дорогой, что мы говорим по-испански, — сказал ему Атос со своим обычным хладнокровием.
— Ах, черт возьми! — воскликнул Портос. — Какая досада! А я-то думал, что владею еще одним языком.
(c) Двадцать леи спустя
Вообще с прононсами иностранных слов, пожалуй, у каждого хватит кулстори. Помню, была у меня одна тяночка, которая упрямо следовала правилам произношения английских слогов так, как научили в школе. Without any exemptions. Поэтому «blood» у неё был строго «блуд», а несчастный Ларс Ульрих стал Ларсом Алричем.