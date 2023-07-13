Dave Mustaine объяснил, в чем разница между ранними MOTLEY CRUE и METALLICA. Спойлер: ее почти нет

Dave Mustaine объяснил, в чем разница между ранними MOTLEY CRUE и METALLICA. Спойлер: ее почти нетБлог
В недавнем интервью Dave Mustaine поделился своими соображениями относительно классификации метал-жанров. Как вообще они появились и в чем разница.
«Поначалу все играли просто хэви-метал. А потом началось. В какой-то момент слышишь, что появилось некое power metal trio. Потом — «хэви-метал так себе определение, давайте вы будете thrash metal«. Что такое трэш-метал? «А это когда грохочет по всему дому». Окей. Потом приходит кто-то еще. «Мы больше не трэш, мы играем speed metal«. А что, бляха, такое speed metal? «Это когда быстрее, чем трэш». Дальше — больше. «Мы не играем ни thrash, ни speed, мы играем black metal!» А это еще что за нахер? «А это когда поешь о темной стороне». Дальше появляется white metal. «Мы играем white metal, потому что говорим о светлой стороне». Ооокей. А как насчет death metal? Outlaw metal, grind metal, punk metal?
По итогу, «метал» стал общим словом, которое говорит о некой тяжести звучания, вне зависимости от корней исходного жанра. Уверен, есть люди, которые назовут BLINK-182 или GREEN DAY, или PEARL JAM alternative metal. А в действительности это поп-группы. Хотя некоторые люди считают слово «pop» каким-то плохим. На деле же это просто сокращение от «popular», «популярный». Так что если б MEGADETH выпустили сейчас по-настоящему популярную пластинку, уровня Countdown To Extinction (которая стала трижды платиновой), то был бы «поп-альбом». Это все, что надо знать о странности жанровых разделений.
Или взять, например, разницу между glam и heavy metal. Давайте, например, сведем ее к наименее очевидному знаменателю: первым двум альбомам MOTLEY CRUE и METALLICA.
Нельзя сказать, чтобы на первом диске MOTLEY CRUE Too Fast for Love не было металевых песен: в «Take Me To The Top» или «Live Wire» такая же скоростная гитарная работа, как играли мы с Джеймсом. Vince пел высоко, James пел высоко — их голоса на тех записях звучат в похожем регистре.
Так что если б METALLICA записала две вышеназванных песни, они б, конечно, звучали гораздо тяжелее, однако при этом оставались похожими. Мы вообще делали много похожих вещей.
Что еще сказать о глэм-метале? Возьмите любую группу, которая вычурно наряжается, надевает обувь с высокими каблуками, наносит макияж, лак для волос, навешивает на себя все эти пояса, цепи и ремни, ювелирку, огромные серьги в уши, применяет тушь, помаду, тональные кремы и прочее дерьмо. Все это — в восприятии некоторых людей — как раз то, как должна выглядеть рок-звезда.
Честное слово, если кто-то так разоденется, все эти имиджевые штуки, и ты спросишь: «А что сие должно означать?» Они скажут, что так ходят рок-звезды. И если они подойдут к ребенку и спросят, мол, на кого я похож? Ответ будет: «Рок-звезда». А не ‘глэм-метал'».
Хотя, дядя Дэйв, современные дети достаточно много знают про дрэг-культуру. Так что, возможно, ответ будет иным.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 183
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2 комментария
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Dave Mustaine объяснил, в чем разница между ранними MOTLEY CRUE и METALLICA. Спойлер: ее почти нет
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Комментарии
Anti-Poser:
Vivaldi Death написал(а):
Что то мэтров на старости тянет на умопомрачительные откровения.И чем они старше и ближе к маразму-тем откровения мощнее и мощнее.Не соглас…
Juris:
феноменально-банальный соц.опрос, фи…. вот у датчан подход прагматичнее в разы всегда был htt…
Vivaldi Death:
Что то мэтров на старости тянет на умопомрачительные откровения.И чем они старше и ближе к маразму-тем откровения мощнее и мощнее.Не согласен с ним; блэк различим с�…
Другой Александр:
Soul Grinder — Filth Encrusted
Трэшак с женским вокалом. Слушать можно и нужно. А вот фотку вокалистки лучше в сети не искать и не смотреть…
Алексей:
Когда ГалаХер успевает обрастать или это парик? Вот бы у меня так скоропостижно рос хаер.…
Anastasiya:
Vivaldi Death написал(а):
Ну ладно,Озя НЕ СМОГ и не поехал.А я тут случайно откопал интересный видос.Это на сцену на каталке,с опухшими синими ногами и одышкой,период�…
Vivaldi Death:
Ну ладно,Озя НЕ СМОГ и не поехал.А я тут случайно откопал интересный видос.Это на сцену на каталке,с опухшими синими ногами и одышкой,периодически хватающегося за г�…
Merzbow:
Vile написал(а):
Merzbow написал(а):
Состав интересно меняется всё по той же причине по которой ушли Спарки, Кевин и Джейсон?)
в начале карьеры смена состава это норм…
Vile:
Merzbow написал(а):
Состав интересно меняется всё по той же причине по которой ушли Спарки, Кевин и Джейсон?)
в начале карьеры смена состава это нормально, сейча…
Crow:
Писюн с глазами написал(а):
Какой секс, я с женой езжу…
https://www.youtube.com/watch?v=jafKQWYHIUI…
Merzbow:
Состав интересно меняется всё по той же причине по которой ушли Спарки, Кевин и Джейсон?)…
Croco:
Из текста получается, что качок то в группе всего один!
Ps. Второй вокалист поет соло в других песнях группы. Поглядите их клипы.…
Vivaldi Death:
Gallagher как оволосился-так его и не признать.Песенка душевная,хотя у них есть и поинтереснее.…
Что то мэтров на старости тянет на умопомрачительные откровения.И чем они старше и ближе к маразму-тем откровения мощнее и мощнее.Не согласен с ним; блэк различим сразу же,даже глухому.Speed и thrash тоже.Glam так же узнаваем…и далее по списку.И если Haemorrhage увешаются бижутерией и обсыплются конфетти,то глэмерами они от этого не станут.Или мэтр УЖЕ не отличает blues от grindcore?Да и рок звёзды давно броско и вычурно не одеваются-у него устаревшие понятия.Из какого чулана Дэйв вылез вещать? Майка,штаны срам прикрыть и пестец.Ну ,разве что Udo имеет страсть к кожаным пиджакам,да ещё некоторые из стариков.
Vivaldi Death написал(а):
Что то мэтров на старости тянет на умопомрачительные откровения.И чем они старше и ближе к маразму-тем откровения мощнее и мощнее.Не согласен с ним; блэк различим сразу же,даже глухому.Speed и thrash тоже.Glam так же узнаваем…и далее по списку.И если Haemorrhage увешаются бижутерией и обсыплются конфетти,то глэмерами они от этого не станут.Или мэтр УЖЕ не отличает blues от grindcore?Да и рок звёзды давно броско и вычурно не одеваются-у него устаревшие понятия.Из какого чулана Дэйв вылез вещать? Майка,штаны срам прикрыть и пестец.Ну ,разве что Udo имеет страсть к кожаным пиджакам,да ещё некоторые из стариков.
Он наркотой по молодости баловался, вот и на голову слаб стал