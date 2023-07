Dave Mustaine объяснил, в чем разница между ранними MOTLEY CRUE и METALLICA. Спойлер: ее почти нет

В недавнем интервью Dave Mustaine поделился своими соображениями относительно классификации метал-жанров. Как вообще они появились и в чем разница.

«Поначалу все играли просто хэви-метал. А потом началось. В какой-то момент слышишь, что появилось некое power metal trio. Потом — «хэви-метал так себе определение, давайте вы будете thrash metal«. Что такое трэш-метал? «А это когда грохочет по всему дому». Окей. Потом приходит кто-то еще. «Мы больше не трэш, мы играем speed metal«. А что, бляха, такое speed metal? «Это когда быстрее, чем трэш». Дальше — больше. «Мы не играем ни thrash, ни speed, мы играем black metal!» А это еще что за нахер? «А это когда поешь о темной стороне». Дальше появляется white metal. «Мы играем white metal, потому что говорим о светлой стороне». Ооокей. А как насчет death metal? Outlaw metal, grind metal, punk metal?

По итогу, «метал» стал общим словом, которое говорит о некой тяжести звучания, вне зависимости от корней исходного жанра. Уверен, есть люди, которые назовут BLINK-182 или GREEN DAY, или PEARL JAM alternative metal. А в действительности это поп-группы. Хотя некоторые люди считают слово «pop» каким-то плохим. На деле же это просто сокращение от «popular», «популярный». Так что если б MEGADETH выпустили сейчас по-настоящему популярную пластинку, уровня Countdown To Extinction (которая стала трижды платиновой), то был бы «поп-альбом». Это все, что надо знать о странности жанровых разделений.

Или взять, например, разницу между glam и heavy metal. Давайте, например, сведем ее к наименее очевидному знаменателю: первым двум альбомам MOTLEY CRUE и METALLICA.

Нельзя сказать, чтобы на первом диске MOTLEY CRUE Too Fast for Love не было металевых песен: в «Take Me To The Top» или «Live Wire» такая же скоростная гитарная работа, как играли мы с Джеймсом. Vince пел высоко, James пел высоко — их голоса на тех записях звучат в похожем регистре.

Так что если б METALLICA записала две вышеназванных песни, они б, конечно, звучали гораздо тяжелее, однако при этом оставались похожими. Мы вообще делали много похожих вещей.

Что еще сказать о глэм-метале? Возьмите любую группу, которая вычурно наряжается, надевает обувь с высокими каблуками, наносит макияж, лак для волос, навешивает на себя все эти пояса, цепи и ремни, ювелирку, огромные серьги в уши, применяет тушь, помаду, тональные кремы и прочее дерьмо. Все это — в восприятии некоторых людей — как раз то, как должна выглядеть рок-звезда.

Честное слово, если кто-то так разоденется, все эти имиджевые штуки, и ты спросишь: «А что сие должно означать?» Они скажут, что так ходят рок-звезды. И если они подойдут к ребенку и спросят, мол, на кого я похож? Ответ будет: «Рок-звезда». А не ‘глэм-метал'».

Хотя, дядя Дэйв, современные дети достаточно много знают про дрэг-культуру. Так что, возможно, ответ будет иным.

