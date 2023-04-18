Как хоронят рок-звезд: золотые гробы или немытый трупик с бухлишком

Наткнулась давеча на любопытную подборку — как хоронили известных музыкантов и что им, словно египетским фараонам, давали впридачу, в гробик. Который, кстати, был не обязательно скучным и деревянным. Например, гроб Michael Jackson был покрыт золотыми пластинами — а чтобы не соблазнять охотников за сокровищами, драгоценный груз, как консерву, покрыли цементом. James Brown и Aretha Franklin тоже полегли в золотых ящиках — стоимость которых на рынке варьируется от $30,000 до $60,000.

Dimebag Darrell и Vinnie Paul были похоронены в фирменных гробах KISS. Они обходятся гораздо дешевле — $3000, а за дополнительную денежку жадные старые «киссы» еще и потрутся щекой поставят автографы.

В гроб Дайма положили желто-черную гитару Bumblebee с обложки альбома Van Halen II, специально выпрошенную по данному случаю у Eddie Van Halen (тоже к настоящему моменту, увы, нас покинувшего). Причем просили копию, а Эдди, не бывший особо знакомым с Даррелом, отдал на погребение бесценный оригинал.

Bob Marley, смерть которого (к слову, совсем не обязательную, пролечи он обнаруженную меланому на ранней стадии) в мае 81-го года оплакивалась на ямайском государственном уровне, а надгробное слово говорил премьер-министр страны, получил с собой в загробную регги-жизнь родную красную гитару Gibson Les Paul и библию. А также, от любящей жены, немножечко ганджубаса. Будем надеться, ему хватило.

Однако красивее всех, в жизни и смерти, уходил GG Allin (впрочем, есть подозрение, с годами бешеный мертвый дядька прирастает легендами, былью и небылью, превращаясь в совершенно уже мифологического персонажа). Итак, в 36 лет (в том же возрасте, как, к слову, и Боб Марли) GG умер от героиновой передозировки, закатив дополнительную панк-пати посмертно. Тело лежало пять дней, и в качестве завещания музыкант оставил наказ не мыть его и не чистить. Так, в открытом гробу он изрядно пованивал, раздулся, народ приходил делать с ним селфи, бухать и принимать дурь; на гроб клеили стикеры, а перед погребением на уши одетого в кожаную куртку GG надели наушники и включили в плеере один из его альбомов.

Могилу GG Allin в небольшом городе Нью-Гэмпшира, где он вырос, так часто оскверняли, кидали бутылки, сигаретные окурки, ссали и срали, что в конечном итоге надгробный камень прибрали — после того, как рьяный фанат сбил оный ногой. Но мир помнит. А если надо — придумает что-то еще.

(К слову, на могиле еще одного известного хулигана экстрим-сцены я побывала пару лет назад. Чисто, спокойно, никаких там бутылок или вандалов.)

P.S. Да, раз пошла такая тема, рекомендую страничку в фб, на которой публикуются пронзительные ежедневные отчеты о состоянии его здоровья. :)

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