Как хоронят рок-звезд: золотые гробы или немытый трупик с бухлишком

Как хоронят рок-звезд: золотые гробы или немытый трупик с бухлишкомБлог
Наткнулась давеча на любопытную подборку — как хоронили известных музыкантов и что им, словно египетским фараонам, давали впридачу, в гробик. Который, кстати, был не обязательно скучным и деревянным. Например, гроб Michael Jackson был покрыт золотыми пластинами — а чтобы не соблазнять охотников за сокровищами, драгоценный груз, как консерву, покрыли цементом. James Brown и Aretha Franklin тоже полегли в золотых ящиках — стоимость которых на рынке варьируется от $30,000 до $60,000.
Dimebag Darrell и Vinnie Paul были похоронены в фирменных гробах KISS. Они обходятся гораздо дешевле — $3000, а за дополнительную денежку жадные старые «киссы» еще и
потрутся щекой поставят автографы.
В гроб Дайма положили желто-черную гитару Bumblebee с обложки альбома Van Halen II, специально выпрошенную по данному случаю у Eddie Van Halen (тоже к настоящему моменту, увы, нас покинувшего). Причем просили копию, а Эдди, не бывший особо знакомым с Даррелом, отдал на погребение бесценный оригинал.
Bob Marley, смерть которого (к слову, совсем не обязательную, пролечи он обнаруженную меланому на ранней стадии) в мае 81-го года оплакивалась на ямайском государственном уровне, а надгробное слово говорил премьер-министр страны, получил с собой в загробную регги-жизнь родную красную гитару Gibson Les Paul и библию. А также, от любящей жены, немножечко ганджубаса. Будем надеться, ему хватило.
Однако красивее всех, в жизни и смерти, уходил GG Allin (впрочем, есть подозрение, с годами бешеный мертвый дядька прирастает легендами, былью и небылью, превращаясь в совершенно уже мифологического персонажа). Итак, в 36 лет (в том же возрасте, как, к слову, и Боб Марли) GG умер от героиновой передозировки, закатив дополнительную панк-пати посмертно. Тело лежало пять дней, и в качестве завещания музыкант оставил наказ не мыть его и не чистить. Так, в открытом гробу он изрядно пованивал, раздулся, народ приходил делать с ним селфи, бухать и принимать дурь; на гроб клеили стикеры, а перед погребением на уши одетого в кожаную куртку GG надели наушники и включили в плеере один из его альбомов.
Могилу GG Allin в небольшом городе Нью-Гэмпшира, где он вырос, так часто оскверняли, кидали бутылки, сигаретные окурки, ссали и срали, что в конечном итоге надгробный камень прибрали — после того, как рьяный фанат сбил оный ногой. Но мир помнит. А если надо — придумает что-то еще.
(К слову, на могиле еще одного известного хулигана экстрим-сцены я побывала пару лет назад. Чисто, спокойно, никаких там бутылок или вандалов.)
P.S. Да, раз пошла такая тема, рекомендую страничку в фб, на которой публикуются пронзительные ежедневные отчеты о состоянии его здоровья. :)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 142
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Как хоронят рок-звезд: золотые гробы или немытый трупик с бухлишком
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Комментарии
Виктор:
Писюн c глазами написал(а):
Да Сирожа ни в жизнь не пойдет играть с этими дилетантами, разве что пару уроков даст из снисхождения
может и пойдёт (только рад…
Писюн c глазами:
Виктор написал(а):
думаю нормальный альбом они запишут только тогда, когда на гитару наконец за все его заслуги возьмут Сирожу :)
Да Сирожа ни в жизнь не пойд…
Виталий:
Другой Александр написал(а):
Виталий написал:
Ну, если быть до конца откровенным — это смешно))) улететь в нокаут? От волосатых? На 100 металлюг от силы 1-2 бойца в�…
Виктор:
думаю нормальный альбом они запишут только тогда, когда на гитару наконец за все его заслуги возьмут Сирожу :)…
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Anastasiya написал(а):
Staphylococcus написал(а):
Подобный казус недавно наблюдался с тем хранцузом-кровавым маляром,когда он сам и спалил хозяйку,когда с большого ума на�…
zzz:
Ad Noctum написал(а):
Названием альбума они хотели намекнуть, что основательнее Пристов?
Своеобразный требуют. Опять же в следующем году юбилей Defenders ……
Виктор:
эксклюзивное интервью с Лив Кристин на сайте без SSL-сертификата — где ещё такое увидишь в наши дни?)…
Другой Александр:
Пятый полноформат пензенской комманды Orthank. Альбому в этот раз дали тоже название что и у самой группы. Наверное это можно трактовать так, что они наконец-то определ…
Tadevusz:
А тут клясычны thrash — а года з 2010 г. у іх годная другая маладосць памножаная на якасны гук.…
Tadevusz:
Годны альбом — па гуку як Hardwired, але з больш хуткім тэмпам. Гучаць яны па-ранейшаму ўнікальна і пазнавальна — проста не так, як у 80-я. Тым і цікавыя, уласна.…
Ad Noctum:
Названием альбума они хотели намекнуть, что основательнее Пристов?…
Дружище Христос:
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