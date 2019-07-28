Упороться у речки: фестиваль-пикник Вилья Fest III под Сморгонью

Я не была на двух выпусках Вилья Fest, поэтому третий сравнивать не с чем. Но по сравнению с типичными фестами (собранные, серьезные выступления групп, прожектора, дым-машины, палатки с мерчем и едой, охрана — ну или какие там для вас характерные официальные признаки) это было нечто особое, скорее напоминавшее встречу выпускников пост-хиппи-коммуны, братьев по разуму, очкариков, металистов, алкоголиков — ну и кому там еще не сиделось дома дождливой субботой. Это было по-домашнему, как в мелком клубе, но на воздухе агроусадьбы, в окружении гусей, коровок, барашков, рядом с живописной Вилией, в атмосфере максимальной неформальности и свободы. Об охране и милиции напоминали разве что развешанные по всему периметру таблички: «мусор» вкупе с большими мешками. И посетители честно мусорили лишь в положенном месте.

Билеты-браслеты также проверялись лишь номинально — но было бы слишком бессовестно не отдать организаторам (которые сами же на сцене и выступали) жалкие 10 рублей за DIY-подход, душевность, атмосферу релакса, а также на удивление солидный звук, сопровождавший музыкальные сеты, гнездившиеся в беседке под деревянным навесом и распространявшие пост-метал и пост-панк эманации на окрестную пастораль.

С погодой сначала не повезло: с ночи пятницы зарядил дождь, и, начитавшись прогнозов, часть народа решила отказаться от поездки в Сморгонь — к тому ж с перспективой ставить палатку в грязищу и лужу. Однако сильных духом также хватило: дневные электрички пестрели синими волосами, татуировками и свертками спальников да палаток: народ, кучкуясь, как умел добирался, парковался, разбивал разноцветные домики на агроусадебной территории. По итогу публики вышло немало; я бы сказала, аккурат достаточно, чтобы уместиться на импровизированном танцполе (хотя, конечно, не было никакой разницы между сценой и танцполом), занять качельки и лавочки, поиграть в волейбол и бадминтон, а также отведать веганской кухни от не сильно трезвых поваров в соседнем «загоне».

Ко второй команде, RICH CHAMOMILE, небесный поток наконец прервался, стало тепло и знойно, и мечтательно, и воздушно. Отстраненной нежностью вокала, флером какой-то пост-пост-пост-изящности, упругостью гитарного саунда (кстати, гитара бас-гитаристки была едва ли не больше, чем сама девушка) они напомнили лайт-версию KYLESA, с той же степенью заоблачной обворожительности. Играли красиво и слаженно, не принимая непринужденность обстановки за повод халтурить.

Почти все выступавшие музыканты отказались от попыток шоуменства: во-первых, никому, кроме первых рядов, не видно; во-вторых, свет минимален; в-третьих, обстановка и обилие алкоголя (нет, на самом фесте не продавали, но привозить и выпивать свое можно было в любых количествах, в любом месте и из любой тары) оказывали такое магическое воздействие, так вливали и втягивали в происходящее, что достаточно было лишь звука — а остальное, впитывая выступающие сеты как саундтрек, происходило само.

Музыканты спокойно приходили, подключались, играли — затем так же спокойно менялись местами с другими, становясь частью слушательской аудитории, органично продолжая пьянствовать, общаться и играть в подвижные игры. Толику безумия привнесло лишь выступление группы ПОЗДНО, фанатов по российской ХИМЕРЕ (что ощущалось), в котором ожил панк, дредастый вокалист с одуревшим выражением окровавленного лица ушел в слэм и вообще творилась депрессивно-маниакально-бурная хардкорная дичь.

Впрочем, как ни странно, музыка на «Вилье» не была в центре внимания: все-таки это был скорее пикник, чем концерт — с возможностью послушать ближе любимые группы (CHALLENGER DEEP — ван лов, в любой обстановке, даже с оборванной струной, вгоняют в ступор, парализуют и вдавливают в ничто) и пропустить фоном все, что не вштыривает. Странное трио SALMIAKKI играло нечто в духе Виктора Цоя — как если бы он выжил, пережил панк-рок и героиновую зависимость. Еще более странный проект TRAVM напомнил, что гот, в отличие от Горшка и Цоя, не умирал вовсе. То, что они делали, было некомфортно и неформатно, пост-иронично, остросоциально, урбанистично-индустриально-готично, с вкраплением КРОВОСТОКА и рэпа… экспериментально и, если честно, малопонятно. Во всяком случае, мне как человеку, столкнувшемуся с группой впервые.

А затем настал вечер; сумерки и туман, наползая с речных берегов, темными тенями окутали темных людей. И в этом тумане, посреди поля, посреди густой пустоты, мы слушали минималистичный инструментальный, простой и дребезжащий, как лезвие в горле, блэк-метал от KRVVLA — оказавшись на час словно в клипе, где полумгла, и расплывающиеся огни, и замершие черные елки, и trve. Лучшее воспоминание вечера!

Уровень общественной интоксикации тем временем постепенно зашкаливал: все приехавшие успели перезнакомиться, и дружеские братания продолжались допиванием разного припасенного. Так что наркотический вяжущий стоунер от ВИЙ воспринимался еще одним крышесносящим глотком: глючная разноцветная музыка, то ли сон, то ли явь, плавно перетекшая в танцы под диджейские сеты.

Подводя итог этому сбивчивому рассказу — Вилья Fest III, позиционировавшийся как открытая дружеская тусовка по интересам, выдался максимально душевным. Звук, атмосфера, природная романтика и всякие милые мелочи вроде бесплатного лимонада для страждущих, разлитого в трехлитровые банки, — все было так непохоже на привычные форматные концерты, уникально, из той серии, что, попав один раз, вспоминаешь годами. Спасибо организаторам — надеюсь, вы не в накладе. И продолжите, к примеру, в следующем году!