Упороться у речки: фестиваль-пикник Вилья Fest III под Сморгонью

В этот день родились 1953 - Geddy Lee (RUSH)



1965 - Woodroe Weatherman (CORROSION OF CONFORMITY)



1968 - Paavo Lotjonen (APOCALYPTICA)



1970 - Geir Bratland (GOD SEED, ex-THE KOVENANT)



1977 - Juhani Palomaki (YEARNING, COLOSSEUM) †



1980 - Ben Koller (CONVERGE, MUTOID MAN, ALL PIGS MUST DIE)



1987 - Pawel Marzec (BLAZE OF PERDITION, ULCER)

