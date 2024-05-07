OfficialWormwood
07.05.2024

Новая тема WORMWOOD «Ro». Романтика по-скандинавски

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Атмосферщики, мастера эпических мрачных мелодий, прочувствованные, воздушные, медитативные, сдержанно-суровые, сотканные из пронзительно кружевных, холодных горных водопадов и темных предрассветных теней, бородатые музы мелодик-блэкового (говоря очень упрощенно: влияний в их музыке не счесть) шведского ансамбля WORMWOOD объявили на последний день мая выход альбома The Star.

wormwood band The Star album

обложка, честно говоря, странноватая

А чтобы все заранее как следуют прониклись, группа отсняла видеоклип на самую длинную песню релиза, десятиминутную, размеренную, многообразную, в чем-то даже романтичную «Ro». Наслаждаемся!

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1 comment

  • Зануда написал(а):

    О, классная группа, все альбомы есть https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif Вроде бы не уникальный звук, но чем-то цепляет.

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