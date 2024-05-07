Новая тема WORMWOOD «Ro». Романтика по-скандинавски

Новая тема WORMWOOD «Ro». Романтика по-скандинавскиНовинки и новости
Атмосферщики, мастера эпических мрачных мелодий, прочувствованные, воздушные, медитативные, сдержанно-суровые, сотканные из пронзительно кружевных, холодных горных водопадов и темных предрассветных теней, бородатые музы мелодик-блэкового (говоря очень упрощенно: влияний в их музыке не счесть) шведского ансамбля WORMWOOD объявили на последний день мая выход альбома The Star.
А чтобы все заранее как следуют прониклись, группа отсняла видеоклип на самую длинную песню релиза, десятиминутную, размеренную, многообразную, в чем-то даже романтичную «Ro». Наслаждаемся!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 181
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Комментарии
Другой Александр:
Sonder77 написал(а):
Ad Noctum написал(а):
Whoredom Rife — Den Vrede Makt
А вот и кандидат на лучший норвежский блэковый альбом полугодия. Во всяком случа�…
Sonder77:
Ad Noctum написал(а):
Whoredom Rife — Den Vrede Makt
А вот и кандидат на лучший норвежский блэковый альбом полугодия. Во всяком случае, среди громких �…
Alex:
Насте бы банить этих дебилов ватных. Бесят тупостью, Кипеловым и Киркоровым нехай наслаждаются…
Зануда:
О, классная группа, все альбомы есть Вроде бы не уникальный звук, но чем-то цепляет.…
UserChujuser:
Metaller555 написал(а):
Mark написал(а):
Не вторжение, а освобождение, не в Украину, а на государство 404
И сюда ватные z-дебилы просочились :(( По музыке Hell:On ещё на прошло…
Другой Александр:
Дружище Христос написал:
Нарциссизм всегда зашкаливал
Есть такое) Помню, он комментируя слух о том, что его якобы избили мигранты в тюрьме, хвастался, что е�…
Metaller555:
Mark написал(а):
Не вторжение, а освобождение, не в Украину, а на государство 404
И сюда ватные z-дебилы просочились :(( По музыке Hell:On ещё на прошлом альбоме нашли …
Barbatus:
вместо любых слов оставлю тут это:
https://www.youtube.com/watch?v=_CnP2uu7GtQ…
Anastasiya:
Ad Noctum написал(а):
Whoredom Rife — Den Vrede Makt
А вот и кандидат на лучший норвежский блэковый альбом полугодия. Во всяком случае, среди громких �…
Ad Noctum:
Whoredom Rife — Den Vrede Makt
А вот и кандидат на лучший норвежский блэковый альбом полугодия. Во всяком случае, среди громких имён.…
Дружище Христос:
Нарциссизм всегда зашкаливал у него, как и уровень неадеквата (почитайте хоть его книги так называемые), а вот музыка дааавноо перестала быть интересной…
mkLeader:
«…на не самом удачном альбоме…»
Хоць навіна надрукавана крыху лепей, чым у таго ж Онл…
Олексій:
Mark написал(а):
Не вторжение, а освобождение, не в Украину, а на государство 404
Ну наконец-то, хоть кто-то всех раздуплил….…
О, классная группа, все альбомы есть Вроде бы не уникальный звук, но чем-то цепляет.