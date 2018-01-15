Умерла вокалистка THE CRANBERRIES Dolores O’Riordan

Еще один уникальный голос останется лишь в записях и памяти: сегодня стало известно о смерти Долорес О’Риордан. Ей было 46 лет. Долорес находилась в Лондоне в студии звукозаписи… и вот. Внезапно. Хотя причина смерти пока не озвучена, международные новостные ресурсы намекают на вероятный суицид: в последние годы певица жаловалась на депрессию и признавалась, что уже пыталась покончить с собой посредством передозировки. Кроме того, в 2014-м она развелась с мужем, с которым прожила 21 год, — и неоднократно попадала в сводки в связи с хулиганскими выходками.

Тем не менее, все это не имеет большого значения. Даже причина. Важно, что эта женщина, эта группа оставили после себя, — такие вещи, как «Zombie», «Ode To My Family», «Salvation», «When You’re Gone», «Free To Decide», а также ее невероятный вокал переживут не только музыкантов славного ирландского коллектива, но и всех нас. R.I.P., Долорес. Все это очень грустно.