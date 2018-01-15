Умерла вокалистка THE CRANBERRIES Dolores O’Riordan

Еще один уникальный голос останется лишь в записях и памяти: сегодня стало известно о смерти Долорес О’Риордан. Ей было 46 лет. Долорес находилась в Лондоне в студии звукозаписи… и вот. Внезапно. Хотя причина смерти пока не озвучена, международные новостные ресурсы намекают на вероятный суицид: в последние годы певица жаловалась на депрессию и признавалась, что уже пыталась покончить с собой посредством передозировки. Кроме того, в 2014-м она развелась с мужем, с которым прожила 21 год, — и неоднократно попадала в сводки в связи с хулиганскими выходками.

Тем не менее, все это не имеет большого значения. Даже причина. Важно, что эта женщина, эта группа оставили после себя, — такие вещи, как «Zombie», «Ode To My Family», «Salvation», «When You’re Gone», «Free To Decide», а также ее невероятный вокал переживут не только музыкантов славного ирландского коллектива, но и всех нас. R.I.P., Долорес. Все это очень грустно.

The Cranberries R.I.P. Dolores O’Riordan

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Egor 16.01.2018 в 00:07

    Крутые сольные темы были… октоубер, ординари дэй, вэн ви а янг… сорри за английский… эх жаль

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  2. Crow 16.01.2018 в 00:20

    Какой ужас…Я в 2012 году работал на концерте Cranberries — она была полна жизни…R.I.P.

    P.S. Смерть Долорес — трагедия…Но мне непонятно,почему о ней на этом сайте пишут, а о смерти Fast Eddie Clarke ни слова…И когда Malcolm Young умер,тоже ничего не написали.

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  3. Tular 16.01.2018 в 01:12

    Crow написал(а):
    Но мне непонятно,почему о ней на этом сайте пишут, а о смерти Fast Eddie Clarke ни слова…И когда Malcolm Young умер,тоже ничего не написали.
    О, моё любимое соревнование: кто кого перескорбит.

    Долорес очень жалко, конечно.

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  4. Anastasiya 16.01.2018 в 01:56

    Да, я тоже не совсем не понимаю, когда навязывают, по ком именно печалиться. Всех жалко (вот еще 5 января погиб гитарист BABYMETAL, совсем еще молодой), но какие-то смерти, потери задевают сильнее. И как-то странно по этому поводу оправдываться.

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  5. Anastasiya 16.01.2018 в 01:58

    Egor написал(а):
    Крутые сольные темы были… октоубер, ординари дэй, вэн ви а янг… сорри за английский… эх жаль

    Да! Сольник «Are You Listening?» был очень крут! И голос… эх, ни с кем же не спутаешь.

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  6. Loretta 16.01.2018 в 02:09

    Очень жаль. Столько людей ее любили, а она все равно чувствовала себя несчастной. Наверно, счастливый человек не может так петь.

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