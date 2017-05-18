Умер Chris Cornell

В такие дни, как никогда, ощущаешь вращение маховика: вот, кажется, еще 90-е, ты открываешь для себя сиэттлскую волну — мощный, грохочущий, переворачивающий живое внутри депрессивный гранж. А вот… внезапно 2017-й, весна, из Большой Пятерки в живых остается лишь Эдди Веддер, и никакой возможности перемотать все это, открыть для себя заново Superunknown или сойти с ума под Nevermind уже не предвидится. Мир словно после ремонта: убрано, переделано, сломано. Да и ты совсем другой, чего врать-то. В общем, день сегодня начался мерзко: стало известно о внезапной смерти Криса Корнелла, который и фронтмен SOUNDGARDEN, и голос AUDIOSLAVE, и вообще один из крутейших вокалов современной рок-истории. Был.
Причины смерти пока неизвестны — в шокированном заявлении официальных представителей музыканта говорится лишь, что проблем со здоровьем у него не было. Да и возраст — 52 — тоже, в общем-то, ни о чем. По сути, никаких предпосылок к трагедии: Крис концертировал с сольным альбомом, заканчивалась работа над новым (и первым с 2012-го!) альбомом SOUNDGARDEN, а в особых злоупотреблениях он был замечен разве что в молодости.
Как бы там ни было… черт, жаль. Такой голос.
P.S. По неподтвержденным сведениям, имело место самоубийство.
Большой Пятерки
https://encrypted.google.com/search?q=the+big+four+of+grunge
+ Stone Temple Pilots, конечно. Не из Сиэтла, и, может, слишком разноплановые для гранж-классификации, но все же принадлежащие той самой волне.
А тут вон оно как: «Как подтвердил журналистам газеты The Mirror представитель полиции Детройта, его коллеги взяли в качестве одного из основных мотивов произошедшего версию самоубийства.
Согласно текущей информации по делу, после теперь уже последнего для Корнелла выступления с SOUNDGARDEN, которое состоялось вчера, 17 мая, в детройтском зале Fox Theatre, музыканты вернулись обратно в местный отель MGM Grand. Уже ночью 18 января полицию вызвал один из друзей группы, который был чрезвычайно обеспокоен тем, что Крис долгое время не отвечает на звонки. Офицеры взломали дверь в его номер и обнаружили тело музыканта в ванной комнате.
Согласно сообщениям поклонников группы, во время исполнения последней песни прошедшего концерта «Slaves & Bulldozers», Крис внезапно включил в неё отрывок из известного народного госпела «In My Time of Dying», популяризованного в 70-ых группой LED ZEPPELIN.»
Вообще печально, если так.
Кстати, вот видео со вчерашнего концерта: http://www.blabbermouth.net/news/watch-chris-cornells-final-performance-with-soundgarden/
Подтвердили: повесился.