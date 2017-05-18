Умер Chris Cornell

В такие дни, как никогда, ощущаешь вращение маховика: вот, кажется, еще 90-е, ты открываешь для себя сиэттлскую волну — мощный, грохочущий, переворачивающий живое внутри депрессивный гранж. А вот… внезапно 2017-й, весна, из Большой Пятерки в живых остается лишь Эдди Веддер, и никакой возможности перемотать все это, открыть для себя заново Superunknown или сойти с ума под Nevermind уже не предвидится. Мир словно после ремонта: убрано, переделано, сломано. Да и ты совсем другой, чего врать-то. В общем, день сегодня начался мерзко: стало известно о внезапной смерти Криса Корнелла, который и фронтмен SOUNDGARDEN, и голос AUDIOSLAVE, и вообще один из крутейших вокалов современной рок-истории. Был.

Причины смерти пока неизвестны — в шокированном заявлении официальных представителей музыканта говорится лишь, что проблем со здоровьем у него не было. Да и возраст — 52 — тоже, в общем-то, ни о чем. По сути, никаких предпосылок к трагедии: Крис концертировал с сольным альбомом, заканчивалась работа над новым (и первым с 2012-го!) альбомом SOUNDGARDEN, а в особых злоупотреблениях он был замечен разве что в молодости.

Как бы там ни было… черт, жаль. Такой голос.

P.S. По неподтвержденным сведениям, имело место самоубийство.