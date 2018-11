«Убив свою семью, читал текст METALLICA «Battery». Очередной медийный поклеп на метал

А августе Америку потрясло резонансное дело 33-летнего Криса Уотса из Денвера, который одним прекрасным утром придушил свою беременную жену и двух маленьких дочерей, трех и четырех лет от роду. На днях же материалы процесса, по итогам которого мужик был приговорен к пожизненному заключению, попали в распоряжение новостного канала CBS4 News, и репортеры раскопали, как им показалось, любопытное.

Оказывается, в промежутке времени между убийством с последующей попыткой спрятать останки и арестом Крис гуглил текст METALLICA «Battery». В котором все внезапно совпало с происходившим ночью в доме.

Lashing out the action, returning the reaction

Weak are ripped and torn away

Hypnotizing power, crushing all that cower

Battery is here to stay

Smashing through the boundaries

Lunacy has found me

Cannot stop the battery

Pounding out aggression

Turns into obsession

Cannot kill the battery

Cannot kill the family

Battery is found in me

Battery