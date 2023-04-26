Tuomas Holopainen выбирает худший и лучший альбом NIGHTWISH: «‘Wishmaster’ стал номером один в Финляндии, но для меня он проходной»

C NIGHTWISH сейчас какая-то не очень понятная ситуация: группа анонсировала новый альбом на следующий год, но при этом пока тормозит все гастроли (в том числе и те, что обычно играются в качестве промоушна свежих дисков), объясняя это «личными» причинами. При том снова беременная Floor Jansen выпускает сольники и активно выступает — в том числе, например, уже заявлена за замену FIVE FINGER DEATH PUNCH на первом, открывающем тур шоу METALLICA. Стоит ли напрягаться фанатам «ночных желаний»? Пока неизвестно. Зато можно почитать, какие альбомы NIGHTWISH, по мнению Туомаса, лучшие, а какие похуже. И вообще на каком он сейчас свете. Начинается с места номер девять!

9. Wishmaster (Spinefarm, 2000)

Этот альбом стал номером один в Финляндии, но для меня он более-менее проходной. То есть ничем особенным, на мой взгляд, не блещет, он ничего революционного после Oceanborn не принес.

Wishmaster создавался в позитивной атмосфере — все в группе радовались успеху Oceanborn — и он просто явился логическим продолжением предшественника. Особенным? Нет. Во всяком случае, для меня. Наверное, это личное. Но песня «Dead Boy’s Poem» (имхо, на нем лучшая), на мой взгляд, хорошо отражает суть NIGHTWISH.

8. Angels Fall First (Spinefarm, 1997)

Наш дебютник звучит так невинно, ибо он создавался как демо. И не готовился для релиза — но когда материал получил лейбл, он решил его таки издать. В буклете до сих пор значится адрес дома моих родителей.

Создавая NIGHTWISH в 1996 году, я хотел играть печальную акустическую музыку. Но поскольку и я, и гитарист Emppu любили метал, переход на нечто более тяжелое был органичным. Изначально, однако, мы не могли найти вокалиста, и мне пришлось самому полезть в эту кроличью нору.

7. Century Child (Spinefarm, 2002)

После Wishmaster я всерьез подумывал положить группе конец: с одной стороны, ощущал некоторое выгорание, с другой — ушел оригинальный басист Sami Vänskä. Но Tony Kakko из SONATA ARCTICA, с которым мы тогда ходили в поход по Лапландии, отговорил от резких движений.

Нам нужен был нормальный менеджмент. Нам нужен был новый басист. Так мы завели менеджера и в группу пришел Marko Hietala, которого к тому моменту в Финляндии уже хорошо знали — и мы сами фанатели по его творчеству.

В общем, в группе много чего происходило — и все это нашло отражение на альбоме. «Slaying The Dreamer» — попытка избавиться от накатившей фрустрации. Плюс влияния саундтрековой музыки, которой я в тот период увлекся, особенно в исполнении Hans Zimmer. Но Century Child всерьез группу никак не продвинул — во всяком случае, с коммерческой точки зрения.

6. Dark Passion Play (Nuclear Blast, 2007)

Альбом писался очень легко — ибо я был весь на эмоциях. И от ухода Тарьи, и в результате разнообразных пертурбаций моей личной жизни. Я был на грани нервного срыва, и только работа над песнями спасла от него.

Я вообще довольно скрытный человек, но временами пишу о довольно личных вещах, и на Dark Passion Play Anette донесла их всему миру. Например, в «The Poet And The Pendulum», где я лирически убивал себя, — с одной стороны, находя в этом выход из личного кризиса, и, с другой, превращая эмоции в нечто прекрасное музыкально.

5. Imaginaerum (Nuclear Blast, 2011)

Тоже создавался легко — но на этот раз в благостной атмосфере. Я обычно сочиняю музыку по утрам. Просыпаюсь часов в шесть, выпиваю литр кофе — и понеслась. К двум-трем дня обычно заканчиваю. Занимаюсь музыкой я обычно в маленькой домашней студии на верхнем этаже, где нет ничего, кроме синтезатора и вида на озеро. Остальные же музыканты и звукорежиссеры, напротив, скорей совы, так что вместе мы работали по вечерам.

И весь процесс… с самого начала он был кинематографичным. Так, мы подумали — а почему бы и, в самом деле, не сделать мини-фильм? И отсняли видео на каждую тему, объединив их в итоге в довольно странную ленту. Но позитивную. Это вообще утренний, позитивный альбом. Слушая его, начинаешь улыбаться.

4. Once (Nuclear Blast, 2004)

Период 2003-2004 был одним из лучших в истории группы, в том числе время работы над Once и первая часть тура в его поддержку. Работая над альбомом, в конце 2003 мы летали в Лондон записывать оркестровки. Помню, я позвонил в дверной звонок студии — и открыл Rick Wakeman. И я такой… эээ… «Спасибо!»

Пошли тогда в студию, начали играть «Ghost Love Score», и я просто таял от счастья. Сижу рядом со стадионом Уэмбли, слушаю, как оркестр играет мою тему, — что может быть в жизни лучше?

Для Once вообще сошлись все счастливые звезды. Помню, смотрел альбомные чарты — и там «Nightwish, Michael Jackson, Anastasia»… Мы как-то даже не были готовы к такому успеху! Мир шоубиза тогда разом поглотил коллектив массивными турами, толпами поклонников, денежным потоком — и уже было трудно удержаться в рамках разумного. Из импульсивных покупок того времени помню тур вокруг земного шара, в который я поехал один. Это было чудесно. Но вообще большие деньги не имеют для меня большого значения.

3. Oceanborn (Spinefarm, 1998)

После Angels Fall First мы ощутили себя настоящей группой и поняли, что нам хорошо вместе. Я тогда изучал биологию, Тарья училась петь (в Германии вроде бы), Jukka собирался в айтишники, а Emppu работал на фабрике по производству ковров. Музыка была просто хобби. Но… что-то как будто повернулось, и мы поняли, что NIGHTWISH чего-то стоит, и, возможно, нам стоит плотнее сфокусироваться на группе, потратить на нее пару лет, посмотрев, что из этого выйдет.

Так, через какое-то время мы уже торчали по восемь часов на репточке, сочиняя песни и буквально ощущая, как рождается нечто любопытное. Мы это чувствовали. В результате Oceanborn стал определяющим альбомом для NIGHTWISH, вывел нас на новый уровень.

2. Endless Forms Most Beautiful (Nuclear Blast, 2015)

И еще один момент, когда все едва не закончилось развалом — но мы нашли Floor. После второго некрасивого «развода» с вокалисткой, когда все было плохо, в комнату вошла Флор — и как будто осветила наш мир. Она выучила весь сетлист за 48 часов. Фэны влюбились в нее после первого же концерта. И благодаря ей в Endless Forms Most Beautiful ощущается нечто хорошее, доброе.

Записывался альбом в финском кемпинге. Четыре гектара бойскаутской земли возле озера, вдали от всего, и мы провели там три месяца. Каждое утро пару часов репетировали, потом обедали, возвращались к репетициям, а по вечерам сидели все вместе у костра, делали шашлыки, играли на акустике, пели, ходили в сауну, общались, все время обсуждали песни альбома.

«The Greatest Show On Earth» — «островной пустынный» гимн NIGHTWISH. Уверен, мы будем играть его вечно.

1. Human. :II: Nature. (Nuclear Blast, 2020)

Закончив работу над Endless Forms Most Beautiful, я был уверен, что нужно продолжать в том же ключе. Так, основная идея Human. :II: Nature. была спеть сначала о людях, а потом, перейдя ко второму диску, расслабиться и отправиться на природу. Для работы над релизом мы вернулись на тот же остров.

Мне кажется, на этом этапе я начал понимать, в чем заключается эволюция. Эволюция, по моему мнению, — это осознание своей смертности. Я начал сознавать, что жизнь конечна, и она — все, что у нас есть. С тех пор я стал, например, обнимать отца, чего не делал никогда ранее. Я начал чувствовать себя свободнее, просветленнее, что ли.

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