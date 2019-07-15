Не-sleeping-sun. Из-за хронической бессонницы NIGHTWISH покинул барабанщик Jukka Nevalainen

Jukka Nevalainen стучал в NIGHTWISH с конца 90-х, с 19 лет, с Angels Fall First… и, увы, до настоящего времени. Музыканта достало редкое заболевание: хроническая бессонница, из-за которой он ушел со сцены несколько лет назад, переключившись на менеджмент, — а затем не нашел сил вернуться.

JukkaNevalainenВ 2014-м музыкант опубликовал следующее заявление: «В течение нескольких лет я страдал от периодических приступов крайне тяжелой бессонницы. Она составляла мне нежелательную компанию на протяжении многих турне. Я делал все, что мог, пытаясь контролировать болезнь или хотя бы с ней уживаться. Но, в общем, люди по-прежнему не знают, зачем нам вообще спать, — так что информации на тему, почему к некоторым из нас сон не приходит, также не много. И нет 100% средства избавиться от проблемы.

В течение последнего месяца стало очевидно, что из-за бессонницы я более не могу выполнять свои музыкальные обязанности должным образом, с усердием, которого заслуживает эта музыка. Поэтому решил уйти со своего поста в NIGHTWISH на время записи нового альбома и последующего турне. Я буду заниматься ежедневными бизнес-делами и мерчем коллектива, но самое для меня дорогое и важное: исполнение музыки — в настоящий момент невозможно. Посмотрим, что принесет будущее. Быть может, будет обнаружена причина моей бессонницы — и в таком случае, я, конечно, снова займу свое место».

Временным заместителем был назначен Kai Hahto из WINTERSUN — и, как показали нынешние события, ничто так не постоянно, как временное. Спустя пять лет Jukka сказал, что отказ от сцены благоприятно подействовал на течение болезни: приступы почти исчезли, и поэтому он считает свой выбор верным. Ну а мы пожелаем приятных снов: в конце концов, сыграть за тебя смогут, а поспать — нет.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зануда 16.07.2019 в 10:17

    Я бы вот не спал, если б мог: жалко столько времени зря терять!

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  2. Ветошь 16.07.2019 в 14:27

    Смешная фамилия всё-таки: Неваляйнен.

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  3. Ad Noctum 16.07.2019 в 20:13

    Ветошь написал(а):
    Смешная фамилия всё-таки: Неваляйнен.

    Открывайнен, похмеляйнен,
    Лапин-Культа-выпивайнен!
    Поймал немного рыппа,
    Засушил немного рыппа.
    И по берегу гулять,
    Дохлый чайка попинать!
    https://www.youtube.com/watch?v=LNopU5NLYy4

    >>>
  4. Дед Аким 16.07.2019 в 21:10

    NIGHTWISH изначально пауэр симфо метал, но могут по разному, и медленные поп-рок-акустические баллады и хард, хэви, при этом всегда высокий уровень, мелодизм, энергетика, мастерство. Великая группа! А баранщику здоровья, спать всё таки надо!

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