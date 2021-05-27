Tuomas Holopainen анонсировал альбом блэк-метал группы «его молодости» DARKWOODS MY BETHROTHED

Олдыри, возможно, вспомнят неплохой финский блэк-метал коллектив DARKWOODS MY BETHROTHED, выпустивший с 1995 по 1998 три альбома, а затем ушедший в ничто. Или нет. В отличие от основного состава команды, переигравшего с тех пор во множестве проектов и не добившегося особенных успехов (кроме, пожалуй, кратковременно поигравших под этим именем Larha и Spellgoth, бомбящих сейчас в HORNA), сессионный клавишник DMB Tuomas Holopainen стал большим человеком. Так что под его ностальгической протекцией коллектив собрался снова, и в конце этого года Spinefarm Records реализуют полноформатник Angel Of Carnage Unleashed.

«Последний из трех наших альбомов, Witch-Hunts, вышел в 1998 году, — рассказал в интервью Туомас, — и с тех самых пор почти каждое лето мы с музыкантами устраивали своеобразные «встречи выпускников», во время которых всякий раз обсуждали камбэк — и всякий раз забывали об этом на следующее утро. Потом снова лето — и опять тот же самый разговор, мол, давайте наконец уже что-то сделаем. А назавтра забыли.

Однако мы планово пересеклись летом 2020 — и решили поставить вопрос ребром: сейчас или никогда. А поскольку из-за ситуации в мире у всех появилось свободное время, поезд таки действительно тронулся, и пришел момент реализовать то, о чем говорили так долго.

Слушаю ли я сейчас блэк-метал? Честно, я вообще больше не слушаю музыку, ни в каком жанре — и даже не могу объяснить, почему. Но в 90-х, в определенный период жизни, я очень увлекался блэк-металом — группами вроде EMPEROR, ENSLAVED, DIMMU BORGIR и CRADLE OF FILTH. Не знаю, можно ли причислять их исключительно к блэку (пуристы от стиля могут не согласиться), но мне очень нравилось, что делают все эти ребята. Впрочем, и DARKWOODS MY BETHROTHED, наверное, не исключительно блэк: если музыкально группа вписывается в рамки стиля, то лирически это нечто совершенно иное».

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