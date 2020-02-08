Видео недели: драматичный (и остросоциальный) клип NIGHTWISH «Noise»

10 апреля группа NIGHTWISH выпускает новый альбом Hvman. :II: Natvre. По прочтению его треклиста так и представляется Туомас в шляпе фокусника и во фраке, с загадочным видом, трудовыми синяками под глазами и ореолом современного классика, который он натянул себе на голову в конце две тыщи десятых (прямо под шляпу), и с тех пор ослепляет собственный глаз все большей помпезностью, симфоничностью, гигантоманией и уверенностью, что теперь он разгадал точно все, и «Hvman», и «Natvre», и секреты сфинксов, и даже вкус фуа-гра из печени Скруджа Макдака.

В релиз с невоспроизводимым и наверняка многозначительным титулом войдут два диска; один на 50+ минут с вменяемыми емкими обозначениями песен типа «Music», «Shoemaker», «Pan» и второй, на полчаса, состоящий из каких-то глав повести с общим названием All The Works Of Nature Which Adorn The World, на котором Холопайнен наверняка отыгрывается и грузит по полной.

Впрочем, в представленной в качестве сингла «Noise» грузят также на славу. Но увы. Самовлюбленность Туомаса вкупе с увлеченностью сложными формами с некоторых пор делают его работы малоотличимыми. Есть ощущение, что, выгрызи из его композиций последних лет рандомные куски и смешай в произвольном порядке, никто подмены и не заметит. Причем, возможно, даже музыканты NIGHTWISH.

Они все, конечно, стараются, и мощная Floor Jansen в извечно-броском образе то ли бдсм-госпожи, то ли трансвестита, голосит и выкладывается — но, положа руку на ее широкое плечо, можете ли вы напеть основную мелодию только что прослушанной темы? А какой-нибудь «Wishmaster» можете?..

А пока мы вместе думаем, пошло ли Туомасу как композитору на благо симфо-задротство последнего десятилетия, можно посмотреть новый клип. К нему как раз вопросов никаких: здорово снято, есть острая социальная тема, реклама смартфонов, эффектная блондинка и Музей естественной истории Лондона, впервые впустивший на съемки в своих интерьерах тяжелую группу.