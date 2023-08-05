Лучше чем NIGHTWISH? Марко Хиетала спелся с Тарьей

Любопытный дуэт образовался на финской земле — пока, правда, только в эксклюзивно концертном виде (хотя судя по количеству восторгов и объему фанатского счастья, есть мнение, что у ребят в будущем может получиться что-то поинтереснее каверов). Tarja Turunen и Marko Hietala выступили с несколькими совместными сетами — и получилось чрезвычайно красиво, ибо оба, как видно, замечательно выглядят и пребывают в не менее замечательной вокальной форме.

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