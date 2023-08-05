Лучше чем NIGHTWISH? Марко Хиетала спелся с Тарьей

Лучше чем NIGHTWISH? Марко Хиетала спелся с ТарьейБлог
Любопытный дуэт образовался на финской земле — пока, правда, только в эксклюзивно концертном виде (хотя судя по количеству восторгов и объему фанатского счастья, есть мнение, что у ребят в будущем может получиться что-то поинтереснее каверов). Tarja Turunen и Marko Hietala выступили с несколькими совместными сетами — и получилось чрезвычайно красиво, ибо оба, как видно, замечательно выглядят и пребывают в не менее замечательной вокальной форме.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 31
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Комментарии
Орг:
Я бы не пошел на из концерт даже бесплатно, что там слушать? Люди играют примитивный трэш образца 1984 года, в котором давно нет ни мелодий, ни драйва …
Anastasiya:
Голосование закрыто! И да, с обложкой я угадала ))) Согласно большинству голосов, Metallica «72 Seasons» стал лучшим альбомом первого полугодия 2023 года.…
Алексей:
Другой Александр:
Писюн с глазами написал(а):
Другой Александр написал(а):
Бармалей написал(а):
Нокт написал(а):
Ася, я, здаецца, душню, але вышэй — найлепшы прыклад таго, што я па�…
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
Бармалей написал(а):
Нокт написал(а):
Ася, я, здаецца, душню, але вышэй — найлепшы прыклад таго, што я пару дзен таму казала пра кант…
Другой Александр:
Бармалей написал(а):
Нокт написал(а):
Ася, я, здаецца, душню, але вышэй — найлепшы прыклад таго, што я пару дзен таму казала пра кантынгент
Это пиздец! Я ахуел от…
Писюн c глазами:
Черноярец написал(а):
Бармалей написал(а):
Нокт написал(а):
Ася, я, здаецца, душню, але вышэй — найлепшы прыклад таго, што я пару дзен таму казала пра кантынгент
…
Черноярец:
Бармалей написал(а):
Нокт написал(а):
Ася, я, здаецца, душню, але вышэй — найлепшы прыклад таго, што я пару дзен таму казала пра кантынгент
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Другой Александр:
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Другой Александр:
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Нокт написал(а):
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Другой Александр:
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