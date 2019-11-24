Басист-вокалист NIGHTWISH Marco Hietala покажет «очень личный» сольник

В мире немало людей, что мечтали бы предоставить больше места и возможностей Marco Hietala в вокальном пространстве NIGHTWISH — однако женщины всегда задвигают его на подпевки. (Ну да, впрочем, попробуй не посторонись пред могучими плечами Флор Янсен и ростом в 183 сантиметра!) Поэтому приходится утверждаться в творчестве сольном.

В мае двубородый Марко выпустил в Финляндии альбом Mustan Sydämen Rovio — и в конце января в международный релиз Nuclear Blast готовится его английская версия Pyre Of The Black Heart. А затем и евротур музыканта в поддержку.

Стилистику диска сам Марко характеризует как «hard prog» — а чтобы показать, что это значит, предлагает посмотреть видеоклип на песню «Stones».

«Вне сомнений, NIGHTWISH — моя основная команда, и благодаря доходам от нее мне нет нужны думать о коммерческой стороне сольной работы. Поэтому, сочиняя музыку, я делал все, что хотел, безо всяких ограничений. Так, альбом получился очень личным, непредсказуемым, спонтанным, увлекательным, эмоционально-глубоким и местами даже свирепым».