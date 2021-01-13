Marko Hietala ушел из NIGHTWISH и от людей

Marko Hietala ушел из NIGHTWISH и от людейБлог
Накануне своего 55-летия Marko Hietala выступил с заявлением, что уходит из NIGHTWISH — а также, на какое-то время, из всех полей зрения. Сказать, что для группы это неприятная новость, — конечно, не сказать ничего. Однако можно понять и его причины… Наверно.
«Дорогие все. Я ухожу из NIGHTWISH и из общественного «пространства». В течение последних лет я не чувствую удовлетворенности жизнью.
Нами рулят боссы стриминговых компаний, требуя от артистов вдохновенно работать по девять часов пять дней в неделю, при этом несправедливо распределяя доходы. В том числе и среди самих музыкантов. Мы — банановая республика музыкальной индустрии. Крупнейшие туровые промоутеры старательно выдавливают проценты за продажу мерча, даже нашего собственного, выплачивая двиденды странам Ближнего Востока. Таким образом тамошние теократии получают деньги от музыки, а мы, в свою очередь, можем попасть в тех государствах в тюрьму или остаться без головы, и никто не будет чувствовать себя лицемером.
Прошедший год заставил меня сидеть дома и размышлять. В конечном итоге я понял, что разочарован. Этим всем и многими другими вещами. Понял, что мне нужно пересмотреть ценности. Ведь для того, чтобы писать музыку, петь и играть, нужна мотивация и причины.
Даже в своей книге я писал о хронической депрессии. Она не уходит, и если продолжать в том же духе, все это станет опасно и для меня, и для окружающих людей. Меня посещают темные мысли.
Но нет, не волнуйтесь, пока я в порядке. У меня жена, сыновья, другие родственники, друзья, собака и масса окружающей любви. Не думаю, что я уйду навсегда.
«Заговор» — главное слово сегодняшнего дня. Для тех, кто ищет знаки, скажу, что 14 января мне исполнится 55, и настало время завершить одну главу. Не буду обвинять в этом Туомаса — то было бы оскорбительно для него и для моего собственного свободомыслия. И происходящее, конечно, огорчает нас всех.
Однако же, если кто-то уходит, в этом есть смысл.
Есть кое-какие вещи, которые я обещал сделать в 2021-м. Во всем остальном искренне и со всем уважением прошу представителей медиа, музыкального бизнеса, авторов проектов и т.д. не обращаться ко мне ни с какими вопросами в течение этого года. Мне нужно разобраться с собой. Надеюсь, о результатах смогу доложить в 2022-м. Но не обещаю.
P.S. Tony Iommi — исключение из правила «не контактировать ни по каким вопросам». Все-таки герой детства».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 11
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