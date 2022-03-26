Floor Jansen из NIGHTWISH показала песню сольного проекта

Floor Jansen из NIGHTWISH показала песню сольного проектаНовинки и новости
У всех вокалисток NIGHTWISH это однажды происходит, вот и Floor Jansen ушла в сентиментальную сольную карьеру. Пару дней назад она презентовала сингл под названием «Fire», и, мне кажется, с этим вполне можно идти на «Евровидение». Очень подходящий формат.
«Это поп-песня, — сопроводила она комментарием премьеру, — это не метал и даже не рок, но это определенно я. При том первый сингл не в полной мере определяет музыкальное направление, в котором я работаю как сольная певица; стилей там намешано много, от довольно тяжелых вещей до классического рока и кое-где вполне попсового материала.
Мне не интересно делать то, что я уже делала: я пела рок, я много пою и пела в метале. Кроме того, в настоящий момент я стою за микрофоном одной из лучших команд тяжелой сцены, рядом с таким восхитительным композитором как Tuomas Holopainen. Слишком трудно конкурировать с ним в чем-либо. Так, спустя 20 лет в метале, я решила: а почему б не попробовать себя в чем-то по-настоящему новом?»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 21
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