NIGHTWISH Side Project AURI
24.06.2021

NIGHTWISH в стране эльфов: слушаем новый сингл группы Туомаса и его жены AURI

Новинки и новости

Несколько лет назад я уже рассказывала о сайд-проекте Туомаса Холопайнена AURI. По сути, в его основе семейный подряд — с женой, рыжеволосой финской певицей по имени Johanna Kurkela, елейный голос которой можно прикладывать вместо подорожника к сердечным ранам, лечить ковид и, возможно, даже геморрой.

Второй альбом группы II — Those We Don’t Speak Of появится в эфирах (и, возможно, аптеках) в сентябре, пока же финская страна эльфов и невесомых музыкальных полотен произвела сингл «Pearl Diving», на фотосете к которому Troy Donockley (также, кстати, из NIGHTWISH) смотрится как древний умудренный добряк типа Гэндальфа, летают волшебные огни, и вообще все так сладостно-безмятежно, что — как доктор — прописываю после прослушивания новый клип VULVODYNIA. Просто чтобы не слиплось!

Количество просмотров: 129

Читайте также:

1 comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *