NIGHTWISH в стране эльфов: слушаем новый сингл группы Туомаса и его жены AURI

NIGHTWISH в стране эльфов: слушаем новый сингл группы Туомаса и его жены AURIНовинки и новости
Несколько лет назад я уже рассказывала о сайд-проекте Туомаса Холопайнена AURI. По сути, в его основе семейный подряд — с женой, рыжеволосой финской певицей по имени Johanna Kurkela, елейный голос которой можно прикладывать вместо подорожника к сердечным ранам, лечить ковид и, возможно, даже геморрой.
Второй альбом группы II — Those We Don’t Speak Of появится в эфирах (и, возможно, аптеках) в сентябре, пока же финская страна эльфов и невесомых музыкальных полотен произвела сингл «Pearl Diving», на фотосете к которому Troy Donockley (также, кстати, из NIGHTWISH) смотрится как древний умудренный добряк типа Гэндальфа, летают волшебные огни, и вообще все так сладостно-безмятежно, что — как доктор — прописываю после прослушивания новый клип VULVODYNIA. Просто чтобы не слиплось!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 129
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