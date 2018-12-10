ТОП-5 на все времена. Вячеслав Зима (VAPOR HIEMIS)

Давненько не пополнялась рубрика «топ-5 всех времен», но вот и повод! На подходе новый альбом экспериментально-экстремальной группы VAPOR HIEMIS, что как минимум любопытно. (Послушать два сингла 2018-го, «Ад сонца прэч» и «Памірае восень», можно в официальном паблике.) Также команда представит обновленный состав на фестивале Martial Winter II 19 января (в качестве спойлера: на волынке будет играть Василий Воробейчиков из SAKRAMANT) — и… в общем, в нашем эфире сегодня мастермайнд коллектива, мультиинструменталист и аранжировщик Вячеслав Зима, которого вы также можете помнить по прошлым составам INTERIOR WRATH.

BEHEMOTH Thelema.6 (2000)

Мощнейший альбом и, я считаю, переломный в истории группы. Энергетика безумная просто. Каждая песня не похожа на остальные, но каждая настолько хитова, что не надоест слушать никогда. Мне очень нравится здесь звук. Чувство злости и хаоса, с тяжелыми гитарными риффами и иногда с клавишной атмосферной подложкой — все слушается настолько целостно, что от эстетического наслаждения можно получить звуковой оргазм. Есть очень интересные речитативные вставки, одиночные барабанные, басовые и гитарные проигрыши. Местами задисторшированный вокал слушается гармонично и в тему. Это одновременно агрессивная скорость и качевые темы с оттягом, приправленные гитарными соло с повсеместным использованием флойда. Аранжировки просто на высоте. Послевкусие после прослушивания альбома остается таким же, как и раньше. Нергал и Ко постарались.

IMMORTAL Sons Of Northern Darkness (2002)

Холод, зима, ветер, лед и снег, норвежский горный лес в чистом виде. У IMMORTAL и Аббата всегда было собственное видение блэка, за что мне они всегда и нравились. Этот альбом – вершина их творчества, на мое разумение. Триумфально-эпические темы, искренние блэковые гитарные высокочастотные запилы, уместные бластбиты, острые мрачные переборы на клин-гитаре, о которые можно порезаться! А этот специфический скрим вы не спутаете ни с одним другим! Тот случай, когда для создания атмосферы ничего лишнего не надо. Три человека смогли сделать настолько качественный продукт безо всяких лишних элементов, что просто дух захватывает. Величие Севера и мелодии Зимы. Выше всех похвал. Где-то у меня лежит в закромах кавер на заглавную песню от VAPOR HIEMIS. Может, заморочусь и выпустим. Альбом Sons Of Northern Darkness – моя любовь навсегда!

MARDUK Panzer Division Marduk (1999)

Эта зубодробильная танковая дивизия с первых звуков альбома дает понять, что здесь не будет ни намека на сопливые мелодии, ни малейшей жалости. Настолько бластбитный альбом, что после прослушивания у меня возникают только мысли: «Вуууххх!!! Вот это вжарили!!!». И я бы не сказал, что здесь простые риффы или темы (как некоторые говорят, мол, это безмозглое рубилово). Совершенно нет. Интересные тремольные гитары; не побоялись сыграть и записать кое-где бас на первой и второй струнах — причем иногда он играет нечто очень отличающиеся от партии ритм-гитар; плюс, как ни странно для этого стиля, есть тэпинговые басовые партии. Нети ни малейшей каши в звуке, все четко прослушивается. Да и соляки, хоть и коротенькие, но под бласты заходят великолепно. В песнях используются очень интересные модуляции. Скримовый вокал – просто шквал! Ни одной подложки бэков я не услышал. Все записано одной дорожкой. Легион вытягивает замечательно. И самое главное, что песни написаны в разных тональностях и в разном темпе, что дает разнообразия, а не монотонности! Взрывной альбом во всех смыслах!

RAMMSTEIN Mutter (2001)

Тот момент, когда со мной согласятся миллионы слушателей и меломанов во всем мире. Для меня после этого альбома закончился интерес к группе. Но это не только самый коммерчески успешный выход RAMMSTEIN, но и на самом деле крайне сильный и стильный материал. Незамысловатые гитарные риффы очень круто разбавляются разными клавишами и fx-вставками. (Обожаю, когда трек построен не с упором в гитарные партии, а насыщен изобилием различных электронных фишек.) Харизматичный вокал Тиля добавляет немецкой жесткости. Но никак и без лирических треков. Вообще, какую песню ни возьми из этого альбома, все хиты. Очень круто звучат здесь акустические гитары. Это работа нескольких десятков людей. И это пример, как надо делать, начиная от звука, заканчивая видеоматериалом и сценическими образами. В этом альбоме RAMMSTEIN нашли себя.

Этна-трыо ТРОІЦА Зімачка (2011)

Это не метал и даже не рок, хотя есть у коллектива экспериментальный альбом Жар-жар с использованием «тяжелых» гитар. Это магия. Это космос. Иван Кирчук с двумя Юриями сделали что-то невообразимое. Использование народных беларуских песен, в том числе и обрядовых, вкупе с игрой на десятках народных инструментах (ну а как я сам любитель всяческих народных дудок, то я слышу все использованное при записи) делает этот альбом неповторимым. То чувство, когда при прослушивании этого шедевра хочется просто закрыть глаза и даже не шевелиться. Кирчук использовал весь потенциал своих вокальных данных — а такое вытянуть сможет далеко не каждый. Эта музыка дотрагивается до глубин души. Это чистота, которая дожила до наших дней безо всякой повседневной модной пошлости. Я считаю, что это гордость Беларуси.