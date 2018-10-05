Осталось совсем немного времени до того радостного момента, когда по трем городам Беларуси прокатится звонкая грайндкор-кадка во главе со SPASM. 26 октября в минском «Брюгге» чехи отыграют со S.C.A.T., BRADI CEREBRI ECTOMIA и EXEGUTOR, затем 27-го порвут Гомель в компании с SORDID CLOT, GRINDZILLA, SAGOTORIUM и RAPE THIS DAY, а эякулируют 28-го в Бресте с поляками ANUS MAGULO, австрийцами VxPxOxAxAxWxAxMxC и россиянами S.C.A.T. Есть вариант совместить три концерта с сопутствующим алко-бусом, и по этому вопросу (цена которого всего 50 рублей, включая и трип, и мероприятия) пишите сюда. Ну а в качестве разминки предлагаю традиционный жанровый тест. Как у вас со знанием грайнда?
Тест! Ориентируетесь ли вы, ребята, в грайндкоре?
Anastasiya, рубрика(и): Блог
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Теги: тест
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ближайшие концерты
- MAX & IGGOR CAVALERA - Пятница, 05 Октябрь 2018
- WOWOD, TÕLL, WUWKA - Пятница, 05 Октябрь 2018
- Рок-хиты в исполнении симфонического кроссовера DAMAGE STRING - Суббота, 06 Октябрь 2018
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Комментарии
- Death: 6/10. Неожиданно…
- centipede: Альбом на удивление интересный, только тема волков выбивается своей вторичностью.
- Tular: 9 Чего не знал, того не знал
- hiCliff: Без Маккартни не стоит даже пытаться.
- Батхед: 105 евро за Метлу. впринципе очень даже ОК
- Crow: Нет,я не о том,что информация важная…Трир маленькой городок, концертов практически нету…Я просто...
- Зануда: Альбом выложен! Ахуенно. 666 из 10!!!!
- Mahakali: Crow написал(а): «MYSTICUM в Трире, 1993 год.» Блин,я живу в этом самом Трире… Очень важная для всех...
- Crow: «MYSTICUM в Трире, 1993 год.» Блин,я живу в этом самом Трире…
- Маша: Анне Нурми из Лакримозы самая красивая и отпадная.
- Ых: Не украл, а взял с разрешения Михаэля. О чём сказано в буклете CD.
- Ых: Ради интереса прогулялся по разным так называемым «метал»-говноресурса м, почитать мнения толстожопых...
- Ых: Ещё новинка: https://www.youtube.com/watch? v=ZPI8HWHIMj0
В этот день родились1947 - Brian Johnson (AC/DC)
1950 - Edward Allan "Fast Eddie" Clarke (MOTORHEAD, FASTWAY) †
1965 - Juan Carlos Marin (MAGO DE OZ)
1967 - Johnny Gioeli (AXEL RUDI PELL)
1970 - Audie Pitre (ACID BATH) †
1980 - Joakim Broden (SABATON)
1983 - Wojciech "Ikaroz" Janus (STILLBORN, BLAZE OF PERDITION) †
20 релизов октября
Behemoth I Loved You At Your Darkest
High On Fire Electric Messiah
Disturbed Evolution
Gorod Æthra
Carpe Noctem Vitrun
Unleashed The Hunt For White Christ
Bloodbath The Arrow Of Satan Is Drawn
Hatesphere Reduced To Flesh
Skull Fist Way Of The Road
Outre Hollow Earth
Internal Bleeding Corrupting Influence
Soulfly Ritual
Sirenia Arcane Astral Aeons
Hate Eternal Upon Desolate Sands
Author & Punisher Beastland
Beyond Creation Algorythm
Chthonic Battlefields Of Asura
Terrorizer Caustic Attack
Into Eternity The Sirens
Aeternus Heathen
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9
Чего не знал, того не знал
6/10. Неожиданно…