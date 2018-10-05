Тест! Ориентируетесь ли вы, ребята, в грайндкоре?

Осталось совсем немного времени до того радостного момента, когда по трем городам Беларуси прокатится звонкая грайндкор-кадка во главе со SPASM. 26 октября в минском «Брюгге» чехи отыграют со S.C.A.T., BRADI CEREBRI ECTOMIA и EXEGUTOR, затем 27-го порвут Гомель в компании с SORDID CLOT, GRINDZILLA, SAGOTORIUM и RAPE THIS DAY, а эякулируют 28-го в Бресте с поляками ANUS MAGULO, австрийцами VxPxOxAxAxWxAxMxC и россиянами S.C.A.T. Есть вариант совместить три концерта с сопутствующим алко-бусом, и по этому вопросу (цена которого всего 50 рублей, включая и трип, и мероприятия) пишите сюда. Ну а в качестве разминки предлагаю традиционный жанровый тест. Как у вас со знанием грайнда?

1. Что объединяет группы PIG DESTROYER и — внезапно! — TIAMAT?

2. Продолжите название классического альбома NAPALM DEATH. «From Enslavement to…»

3. Чья обложка? К слову, скандальная и запрещенная во многих странах

тест

4. В какой из этих банд на вокале девушка?

5. Что объединяет лирику групп FLESH INCINERATION и DEOPHOBIC NECROSIS?

6. Что написано на лого?

тест

7. Кого из деятелей искусства Seth Putnam наградил званием «pussy» в одной из песен?

8. Кто скрывается под маской Asesino в одноименном проекте?

тест

9. Что участники группы BUM SICK записывают вместо вокала?

10. Узнай группу по концертному имиджу

тест

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 35

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги:

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Tular 05.10.2018 в 00:55

    9
    Чего не знал, того не знал

    >>>
  2. Death 05.10.2018 в 04:31

    6/10. Неожиданно…

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Возможно, грядет реюнион NIRVANA

Ну или нам на это тщательно намекают со странички FOO FIGHTERS. А также форсирует Dave Grohl, не так давно сюрпризоносно появившийся на одном из локальных мероприятий в Лос-Анджелесе и отыгравший "In Bloom"....

Close