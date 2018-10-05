Тест! Ориентируетесь ли вы, ребята, в грайндкоре?

1. Что объединяет группы PIG DESTROYER и — внезапно! — TIAMAT? Scott Hull и Johan Edlund - сводные братья Обе изначально назывались TREBLINKA У обеих есть песни с названием "House of Snakes" Обе записывали кавера на ABBA

2. Продолжите название классического альбома NAPALM DEATH. «From Enslavement to…» Emancipation Clitoration Abomination Obliteration

3. Чья обложка? К слову, скандальная и запрещенная во многих странах EXHUMED BRUJERIA CATTLE DECAPITATION EXTREME NOISE TERROR

4. В какой из этих банд на вокале девушка? FUCK THE FACTS GENERAL SURGERY DEFECATION CARNIVOROUS VAGINA

5. Что объединяет лирику групп FLESH INCINERATION и DEOPHOBIC NECROSIS? Любовь к богу Глубокие познания в медицине Наркомания и алкоголизм Уважение к ветеранам первой мировой

6. Что написано на лого? GOREGOAT GORESICK GOREPOT GOREFUCK

7. Кого из деятелей искусства Seth Putnam наградил званием «pussy» в одной из песен? Макса Кавалеру Мадонну Криса Барнса Фредди Меркьюри

8. Кто скрывается под маской Asesino в одноименном проекте? Dino Cazares Mitch Harris Jeff Walker Bill Steer

9. Что участники группы BUM SICK записывают вместо вокала? звук унитаза собачий лай кваканье лягушек пердеж