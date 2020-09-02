02.09.2020

Тест на толерантность. Новый сингл гей-группы MAN ON MAN

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Дуэт MAN ON MAN, основанный клавишником FAITH NO MORE и его любовником Joey Holman, контроверсивно начав, продолжает с еще большим нажимом. 1 сентября группа выпустила сингл «Baby, You’re My Everything»; на фото и в видео дядьки целуются — и вообще, все это выглядит так, будто гей-парад уже стучится в ваш дом.

С точки зрения рекламы и промоушна «мальчики», представляющие собой некую версию группы ТАТУ в престарелом мужском формате сомнительного эстетического достоинства, делают, в общем, все правильно. Провоцируя на максималках, они получают рекламу, сотни комментариев и просмотров. Кроме того, проект тестирует показательно толерантное общество на предмет потайной гомофобии. После фотосета в белых трусиках любовнички стали смелее — и, показывая новый видеоклип, они как бы спрашивают: «Что теперь скажешь, дружочек? Готов ли ты воспринимать нашу музыку? Не чересчур ли для тебя это все? Или ты все еще недостаточно толерантен?»

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6 комментариев

  • anton69 написал(а):

    Обычная рок-баллада. И довольно скромное поведение парочки в кадре. Природные виды больше впечатлили. Впрочем, для анальной детонации упёртых гомофобов (т.е. латентненьких геев) в комментах этого будет более, чем достаточно http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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  • Виктор написал(а):

    anton69 написал(а):
    Обычная рок-баллада.


    то есть каждый, кто посчитает этот клип говном — латентный гей? :)
    гениально )

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  • Виктор написал(а):

    а по мне так сама песенка полное говно — если даже клип вообще не смотреть, а чисто фоном послушать. настолько неинтересную песню сделать — это ещё надо постараться было

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  • Ветошь написал(а):

    Фу какая гадость http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

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  • послушник написал(а):

    Clysterium donare,Postea seignare,Ensuita purgare (дать клистир, потом пустить кровь, затем очистить!).
    Франсуа Блюш «Людовик XIV»

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  • DimaCar написал(а):

    Какая ерунда… http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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