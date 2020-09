Тест на толерантность. Новый сингл гей-группы MAN ON MAN

Дуэт MAN ON MAN, основанный клавишником FAITH NO MORE и его любовником Joey Holman, контроверсивно начав, продолжает с еще большим нажимом. 1 сентября группа выпустила сингл «Baby, You’re My Everything»; на фото и в видео дядьки целуются — и вообще, все это выглядит так, будто гей-парад уже стучится в ваш дом.

С точки зрения рекламы и промоушна «мальчики», представляющие собой некую версию группы ТАТУ в престарелом мужском формате сомнительного эстетического достоинства, делают, в общем, все правильно. Провоцируя на максималках, они получают рекламу, сотни комментариев и просмотров. Кроме того, проект тестирует показательно толерантное общество на предмет потайной гомофобии. После фотосета в белых трусиках любовнички стали смелее — и, показывая новый видеоклип, они как бы спрашивают: «Что теперь скажешь, дружочек? Готов ли ты воспринимать нашу музыку? Не чересчур ли для тебя это все? Или ты все еще недостаточно толерантен?»

Количество просмотров: 308

6 комментариев