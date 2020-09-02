Тест на толерантность. Новый сингл гей-группы MAN ON MANБлог
Дуэт MAN ON MAN, основанный клавишником FAITH NO MORE и его любовником Joey Holman, контроверсивно начав, продолжает с еще большим нажимом. 1 сентября группа выпустила сингл «Baby, You’re My Everything»; на фото и в видео дядьки целуются — и вообще, все это выглядит так, будто гей-парад уже стучится в ваш дом.
С точки зрения рекламы и промоушна «мальчики», представляющие собой некую версию группы ТАТУ в престарелом мужском формате сомнительного эстетического достоинства, делают, в общем, все правильно. Провоцируя на максималках, они получают рекламу, сотни комментариев и просмотров. Кроме того, проект тестирует показательно толерантное общество на предмет потайной гомофобии. После фотосета в белых трусиках любовнички стали смелее — и, показывая новый видеоклип, они как бы спрашивают: «Что теперь скажешь, дружочек? Готов ли ты воспринимать нашу музыку? Не чересчур ли для тебя это все? Или ты все еще недостаточно толерантен?»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 308
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Тест на толерантность. Новый сингл гей-группы MAN ON MAN
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Обычная рок-баллада. И довольно скромное поведение парочки в кадре. Природные виды больше впечатлили. Впрочем, для анальной детонации упёртых гомофобов (т.е. латентненьких геев) в комментах этого будет более, чем достаточно
anton69 написал(а):
Обычная рок-баллада.
то есть каждый, кто посчитает этот клип говном — латентный гей? :)
гениально )
а по мне так сама песенка полное говно — если даже клип вообще не смотреть, а чисто фоном послушать. настолько неинтересную песню сделать — это ещё надо постараться было
Фу какая гадость
Clysterium donare,Postea seignare,Ensuita purgare (дать клистир, потом пустить кровь, затем очистить!).
Франсуа Блюш «Людовик XIV»
Какая ерунда…