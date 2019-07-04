Gaahl представил свой саундтрек к «месяцу гордости»

Сейчас в западном мире только и разговоров, что об LGBT и «месяце гордости», грандиозном гей-параде в Нью-Йорке и всем таком прочем. Ну а чтобы гордиться можно было еще и под музыку, гомосексуальные артисты подобрали подходящие саундтреки. Не остался в стороне и Gaahl, составивший для Apple Music свой прайд-плейлист.

«Gaahl — это норвежский артист и вокалист-фронтмен блэк-метал бригад GORGOROTH и GAAHLS WYRD, — говорится в кратком представлении музыканта. — Также он один из немногих гей-музыкантов в блэк-метале. Gaahl — человек немногословный, поэтому, получив его личный плейлист для Pride, мы не были удивлены, что подборка сопровождается лишь кратким текстовым сопровождением: «Pride means freedom».