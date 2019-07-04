Gaahl представил свой саундтрек к «месяцу гордости»

Сейчас в западном мире только и разговоров, что об LGBT и «месяце гордости», грандиозном гей-параде в Нью-Йорке и всем таком прочем. Ну а чтобы гордиться можно было еще и под музыку, гомосексуальные артисты подобрали подходящие саундтреки. Не остался в стороне и Gaahl, составивший для Apple Music свой прайд-плейлист.

gaahl pride month«Gaahl — это норвежский артист и вокалист-фронтмен блэк-метал бригад GORGOROTH и GAAHLS WYRD, — говорится в кратком представлении музыканта. — Также он один из немногих гей-музыкантов в блэк-метале. Gaahl — человек немногословный, поэтому, получив его личный плейлист для Pride, мы не были удивлены, что подборка сопровождается лишь кратким текстовым сопровождением: «Pride means freedom».

gaahl-pride-month-playlist

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Helga 05.07.2019 в 09:42

    Недурной у него вкус, кстати, разнообразненько!

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  2. Дед Аким 05.07.2019 в 13:06

    Bowie, Judas Priest — уважаемые рокеры, странно Элтона Джона и Фредди в списке нет Scorpions и A-HA мелодичный поп-рок, ещё интересные есть, но наверное не все готовы к такому списку, особенно от труь блэкаря

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  3. Diamond 05.07.2019 в 21:33

    Очень много пристов! Совпадение?

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