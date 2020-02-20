Sean Reinert не смог стать посмертным донором из-за гей-ориентации

Sean Reinert, один из самых необыкновенных барабанщиков метала, умер в прошлом месяце — и причина не ясна до сих пор. Будучи, как многие говорят, человеком приятным, щедрым и жизнелюбивым, Шон оставил завещание, которым хотел помочь другим и после смерти: он подписал бумагу, согласно которой соглашался на донорство органов.

«Мой муж Шон был донором органов, — подтвердил на днях его вдовец Том, — он верил, что после смерти сможет «отдать» часть себя другим людям, кому это жизненно необходимо. И это здорово. Он был невероятно добрым человеком, щедрым во всех отношениях — о чем знают все его друзья.

В тот вечер, когда Шон внезапно умер, я вернулся домой из больницы, и в час ночи раздался звонок. Из той же больницы, где находилось тело Шона, — звонила представительница программы по трансплантации. Мне сообщили, что умерший числится в их базе данных донором, и чтобы приступить к дальнейшим процедурам, нужно ответить на пару вопросов.

Я тогда пребывал в тяжелом состоянии и просил подождать с разговорами до утра. Проконсультировавшись с сестрой Шона, сам набрал телефон службы утром (мне сказали, после смерти есть 24 часа на то, чтобы изъять донорские органы).

После нескольких стандартных вопросов она спросила, был ли Шон сексуально активным гомосексуалистом. Я сходу ответил «да», и тут же услышал: «К сожалению, это значит…»

В этот момент я буквально онемел. Понял, что последует дальше. Поэтому быстро закончил разговор.

Шон не болел СПИДом, не имел венерических и прочих подобных болезней. Ему запретили стать донором просто потому, что он — гомосексуальный мужчина, живший в США в 2020 году. Только по этой причине ему запретили исполнить посмертное желание и тем самым спасти кому-то здоровье и жизнь. Государство считает, что пускай люди, ждущие очереди на трансплантацию, лучше умрут, чем получат один из органов Шона. И меня как его мужа тошнит от одной этой мысли».