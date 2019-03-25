В Китае из «Богемской рапсодии» вырезали все гейство

Новость, которая будет близка посетителям сайта из числа, кто: а) не любит QUEEN; б) выражает гомофобские взгляды. В Китае, где суперуспешная кинолента «Богемская рапсодия», не могла не дойти до больших экранов (и сборов за прокат), вопрос с гомосексуальностью Фредди решили тщательно и кардинально: под корень вырезали сцены, в которых малейшим образом упоминается гей-ориентация певца.

freddie mercury gayКак пишет Медуза, «из фильма вырезаны две сцены поцелуев Меркьюри с мужчинами и сцена съемок клипа «I Want To Break Free», где участники QUEEN переодеты в женскую одежду. Кроме того, отредактирована сцена, где камера крупным планом показывает гениталии Меркьюри во время танца, разговор музыканта и его подруги Мэри Остин, в котором та называет его геем, а также комментарий участника QUEEN Роджера Тейлора о «гейской» прическе Меркьюри». Отцензурированная премьера фильма состоялась 22 марта, и уже собрала массу восторженных отзывов.

Кстати, когда актер Рами Малек получал свой Оскар, он сказал: «Мы сняли фильм о гее, эмигранте, который жил так, как хотел, и ни перед кем не извинялся». Когда речь транслировали в Китае, слово «гей», конечно, убрали. Гомосексуальность в этой стране перестали считать преступлением в 1997 году, а в 2001 году исключили из списка психических расстройств. При этом изображение геев в фильмах, медиа и соцсетях до сих пор неофициально запрещено, хотя в законах такой запрет не прописан. И мне вот любопытно, например, как бы в китайской версии выглядела «Горбатая гора».

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 362

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: , ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Ветошь 26.03.2019 в 10:18

    Дикие люди…

    >>>
  2. Kromlech 26.03.2019 в 10:46

    Как много они потеряли …. Да уж , дикие люди , не понимают либеральные ценности .

    >>>
  3. Денис 26.03.2019 в 11:45

    Горбатая гора шел бы у них минут 5

    >>>
  4. sopor666 26.03.2019 в 12:57

    Вот обязательно им(гомофобам) нужно всё довести до лицемерного абсурда. Запретили бы QUEEN и всего делов то.Нет они слушают гея,представляя себе не гея. Вот интересно почему гомофобы ,так панически боятся превратиться в геев.На мой взгляд эта высшая степень недоверия себе самому,они всё время опасаются поскользнуться ,или повернуть не туда.

    >>>
  5. Зануда 26.03.2019 в 13:39

    sopor666 написал(а):
    они всё время опасаются поскользнуться ,или повернуть не туда.

    особенно в бане!

    >>>
  6. Loretta 26.03.2019 в 15:53

    А говорят, в Китае запрещен Винни Пух, тк он похож на Си Цзиньпиня. Ни на что не намекаю, просто.

    >>>
  7. Артём 26.03.2019 в 18:48

    sopor666 написал(а):
    Вот обязательно им(гомофобам) нужно всё довести до лицемерного абсурда. Запретили бы QUEEN и всего делов то.Нет они слушают гея,представляя себе не гея. Вот интересно почему гомофобы ,так панически боятся превратиться в геев.На мой взгляд эта высшая степень недоверия себе самому,они всё время опасаются поскользнуться ,или повернуть не туда.

    Гомофобы слушают не гея, а музыку. А абсурдом является самореклама гомосеков с использованием громких имен, и потакание им, гомосекам, со стороны гомолюбов, так их назовем. Отсюда узаконивание гомо-браков и прочая гниль.
    Всё верно китайцы делают.

    >>>
  8. Crow 26.03.2019 в 20:12

    Loretta написал(а):
    А говорят, в Китае запрещен Винни Пух
    Я по привычке прочитал Винни Пол и очень удивился:)

    >>>
  9. Ad Noctum 26.03.2019 в 21:49

    Артём написал(а):
    гомолюбов, так их назовем

    У этих господ уже есть обозначение — «пинч нераспечатанный». Сейчас, возможно, для них есть какое-нибудь современное, молодёжное обозначение. «Куколд» или «сисси-бой» ОК, но не совсем то, это частное от общего. Короче, олень, который назывет мужчин традициональной ориентации с Фаустовским уклоном «гомофобом», на самом деле желает почувствовать в себе кусок крепкого муслимского мясца.

    >>>
  10. Antonarchus 26.03.2019 в 22:09

    Артём написал(а):
    Гомофобы слушают не гея, а музыку. А абсурдом является самореклама гомосеков с использованием громких имен, и потакание им, гомосекам, со стороны гомолюбов, так их назовем. Отсюда узаконивание гомо-браков и прочая гниль.
    Всё верно китайцы делают.

    Поддерживаю.
    И мы не боимся. Нам или похуй или не надо.

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Фото: POWERWOLF в Минске

Впечатления . (c) фотогалереи Светлана Дубовец.

Close