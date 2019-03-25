В Китае из «Богемской рапсодии» вырезали все гейство

Новость, которая будет близка посетителям сайта из числа, кто: а) не любит QUEEN; б) выражает гомофобские взгляды. В Китае, где суперуспешная кинолента «Богемская рапсодия», не могла не дойти до больших экранов (и сборов за прокат), вопрос с гомосексуальностью Фредди решили тщательно и кардинально: под корень вырезали сцены, в которых малейшим образом упоминается гей-ориентация певца.

Как пишет Медуза, «из фильма вырезаны две сцены поцелуев Меркьюри с мужчинами и сцена съемок клипа «I Want To Break Free», где участники QUEEN переодеты в женскую одежду. Кроме того, отредактирована сцена, где камера крупным планом показывает гениталии Меркьюри во время танца, разговор музыканта и его подруги Мэри Остин, в котором та называет его геем, а также комментарий участника QUEEN Роджера Тейлора о «гейской» прическе Меркьюри». Отцензурированная премьера фильма состоялась 22 марта, и уже собрала массу восторженных отзывов.

Кстати, когда актер Рами Малек получал свой Оскар, он сказал: «Мы сняли фильм о гее, эмигранте, который жил так, как хотел, и ни перед кем не извинялся». Когда речь транслировали в Китае, слово «гей», конечно, убрали. Гомосексуальность в этой стране перестали считать преступлением в 1997 году, а в 2001 году исключили из списка психических расстройств. При этом изображение геев в фильмах, медиа и соцсетях до сих пор неофициально запрещено, хотя в законах такой запрет не прописан. И мне вот любопытно, например, как бы в китайской версии выглядела «Горбатая гора».