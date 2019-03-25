В Китае из «Богемской рапсодии» вырезали все гейство

Новость, которая будет близка посетителям сайта из числа, кто: а) не любит QUEEN; б) выражает гомофобские взгляды. В Китае, где суперуспешная кинолента «Богемская рапсодия», не могла не дойти до больших экранов (и сборов за прокат), вопрос с гомосексуальностью Фредди решили тщательно и кардинально: под корень вырезали сцены, в которых малейшим образом упоминается гей-ориентация певца.
Как пишет Медуза, «из фильма вырезаны две сцены поцелуев Меркьюри с мужчинами и сцена съемок клипа «I Want To Break Free», где участники QUEEN переодеты в женскую одежду. Кроме того, отредактирована сцена, где камера крупным планом показывает гениталии Меркьюри во время танца, разговор музыканта и его подруги Мэри Остин, в котором та называет его геем, а также комментарий участника QUEEN Роджера Тейлора о «гейской» прическе Меркьюри». Отцензурированная премьера фильма состоялась 22 марта, и уже собрала массу восторженных отзывов.
Кстати, когда актер Рами Малек получал свой Оскар, он сказал: «Мы сняли фильм о гее, эмигранте, который жил так, как хотел, и ни перед кем не извинялся». Когда речь транслировали в Китае, слово «гей», конечно, убрали. Гомосексуальность в этой стране перестали считать преступлением в 1997 году, а в 2001 году исключили из списка психических расстройств. При этом изображение геев в фильмах, медиа и соцсетях до сих пор неофициально запрещено, хотя в законах такой запрет не прописан. И мне вот любопытно, например, как бы в китайской версии выглядела «Горбатая гора».
Дикие люди…
Как много они потеряли …. Да уж , дикие люди , не понимают либеральные ценности .
Горбатая гора шел бы у них минут 5
Вот обязательно им(гомофобам) нужно всё довести до лицемерного абсурда. Запретили бы QUEEN и всего делов то.Нет они слушают гея,представляя себе не гея. Вот интересно почему гомофобы ,так панически боятся превратиться в геев.На мой взгляд эта высшая степень недоверия себе самому,они всё время опасаются поскользнуться ,или повернуть не туда.
sopor666 написал(а):
они всё время опасаются поскользнуться ,или повернуть не туда.
особенно в бане!
А говорят, в Китае запрещен Винни Пух, тк он похож на Си Цзиньпиня. Ни на что не намекаю, просто.
sopor666 написал(а):
Вот обязательно им(гомофобам) нужно всё довести до лицемерного абсурда. Запретили бы QUEEN и всего делов то.Нет они слушают гея,представляя себе не гея. Вот интересно почему гомофобы ,так панически боятся превратиться в геев.На мой взгляд эта высшая степень недоверия себе самому,они всё время опасаются поскользнуться ,или повернуть не туда.
Гомофобы слушают не гея, а музыку. А абсурдом является самореклама гомосеков с использованием громких имен, и потакание им, гомосекам, со стороны гомолюбов, так их назовем. Отсюда узаконивание гомо-браков и прочая гниль.
Всё верно китайцы делают.
Loretta написал(а):
А говорят, в Китае запрещен Винни Пух
Я по привычке прочитал Винни Пол и очень удивился:)
Артём написал(а):
гомолюбов, так их назовем
У этих господ уже есть обозначение — «пинч нераспечатанный». Сейчас, возможно, для них есть какое-нибудь современное, молодёжное обозначение. «Куколд» или «сисси-бой» ОК, но не совсем то, это частное от общего. Короче, олень, который назывет мужчин традициональной ориентации с Фаустовским уклоном «гомофобом», на самом деле желает почувствовать в себе кусок крепкого муслимского мясца.
Артём написал(а):
Гомофобы слушают не гея, а музыку. А абсурдом является самореклама гомосеков с использованием громких имен, и потакание им, гомосекам, со стороны гомолюбов, так их назовем. Отсюда узаконивание гомо-браков и прочая гниль.
Всё верно китайцы делают.
Поддерживаю.
И мы не боимся. Нам или похуй или не надо.