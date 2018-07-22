«Теперь я откинусь в кресле и буду наблюдать, как летит говно в вентилятор». Экс-барабанщик SÓLSTAFIR выиграл суд

Большинство не обязательно право. И не обязательно победит. Два года назад изгнанный из SÓLSTAFIR барабанщик Guðmundur Óli «Gummi» Pálmason подал в суд на вокалиста Aðalbjörn Tryggvason за нелегальное присвоение прав на трейдмарк SÓLSTAFIR и связанный с группой бизнес. И вот наконец вердикт: Gummi победил. Имя SÓLSTAFIR сейчас легально не принадлежит никому.

Из онлайн-перевода статьи о решении Патентного ведомства Исландии вынести, признаться, удалось лишь общую суть, однако открытым остался главный вопрос: а что, собственно, дальше? Значит ли все это, к примеру, что использовать название SÓLSTAFIR в настоящий момент может любой желающий?

«Хаха, не знаю, смешно, если так, — написал в приватной переписке Гумми, — но вообще ситуация сейчас довольно запутанная. Я сделал что мог, и теперь просто откинусь в кресле и буду наблюдать, как летит говно в вентилятор. Вкратце говоря, состояние дело таково. Компанию Svalbard Music Group (созданную в 2011 году на равных двумя основателями команды, Адди и Гумми — прим.авт.), которая управляла делами коллектива и, помимо прочего, владела правом на его имя, Адди намеренно обанкротил энное время назад, после чего подал заявку на получение прав на трейдмарк SÓLSTAFIR. Но ему отказали.

Компания же Svalbard Music Group на настоящий момент ликвидирована — тем не менее, назначенные государством юристы доказывают, что товарным знаком она владела правомерно и может оставить себе это право и в будущем. Так что далее, по сути, должна разразиться битва Aðalbjörn vs. ликвидаторы. Такой вот дикий хаос».

Есть мнение, что делает все это Гумми только ради обиды: поскольку Svalbard Music Group признана банкротом (по словам музыканта, вокалист специально опустошил ее счета), о какой-либо прибыли речь не идет. Также он легально не претендует на имя SÓLSTAFIR, а лишь стравливает собак и портит кровь ненавистному Адди. «Из их нового альбома я не слушал и песни, — говорит барабанщик, — но исходя из мнения большинства людей, что я слышал, это фигня на палочке. Что и немудрено. Я знал, что хочет играть Aðalbjörn, и знаю, что в группе нет больше людей, которые могут ему противодействовать».

..Ждем появления SÓLSTAFIR AD?