Адвокат Мэрилина Мэнсона: «Приходя на концерт, вы должны быть готовы, что в вас полетят биологические жидкости»

Marilyn Manson, как в лучшие времена, пользуется вниманием прессы и коллекционирует судебные иски. После обиженных женщин в суд пришла видеооператор, на которую музыкант смачно харкнул со сцены.

Дело было в 2019 году на выступлении в Нью-Гемпшире. Согласно показаниям потерпевшей, которую наняла для съемки концертная площадка, певец, завидев камеру, наклонился над ней и, напрягшись, обильно харкнул, заляпав и объектив, и руки женщины. А потом в течение концерта прошелся еще раз и, зажав ноздрю, еще раз высморкался в ее сторону. За все это она подала в суд.

Адвокат Мэнсона ответил, что не признает вины артиста: «Не секрет для любого человека, которых когда-либо посещал концерты Marilyn Manson, что он любит вести себя провокативно на сцене, особенно на камеру. От нас потребовали выплатить более $35000 за небольшое количество слюны, попавшее на руки истицы, после чего она подала заявление о правонарушении, которое будет рассматриваться в суде. Никаких доказательств причиненного ущерба она не предоставила. Да и вообще все это выглядит смехотворно.

Приходя на концерт, вы должны быть готовы, что в вас полетят биологические жидкости, будь то пот, слюна или сопли: мой подзащитный выступает уже двадцать лет, и его шоу включает вызывающе-шокирующие элементы, подобные тому, что мы обсуждаем. Так что если вы все равно идете, вы принимаете эти условия». Действия артиста он описал как непреднамеренные.

Тем не менее, присутствовавшая в первых рядах слушательница описывает это иначе. «Он плевался весь концерт и несколько раз попадал на объектив камеры, так что женщина все время вытирала ее и выглядела несколько раздраженно. Он это заметил, и уже специально приближался, чтобы плюнуть. Но этого показалось мало, и тогда он опустился на пол, поднес лицо близко к камере, собрал все, что мог и отправил прямо в нее гигантский снаряд. Тетка страшно офигела и психанула, а он засмеялся. Увидев все это, я ушла из зала и больше никогда не пойду на его шоу».

Суд состоится 27 декабря, и в случае, если музыканта признают виновным, ему грозит до года заключения и штраф до $2,000.

Хотя, мне кажется, бывали в концертной практике случаи и похлеще. Люди писались и какались, SKITZO блевали в зал, да и мало ли что еще. Была бы дамочка посмекалистей, могла бы продать эти сопли, к примеру, на аукционе и отжать таки свои бабки.

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