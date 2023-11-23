60-летняя экс-модель Penthouse подала иск на Axl Rose за надругательство в 1989-мБлог
Есть стойкое ощущение, что идиоты и фрики способны испортить любое благое общественное начинание. Придурки, прикрывающиеся «зелеными» инициативами, зачем-то портят картины в музеях; бешеные экзальтированные феминистки вызывают отвращение, пихая миру в нос свои небритые подмышки; движение «me too» алчные дуры успели дискредитировать бессмысленными исками. И это не только отвратительно, но и вредно: вонь от фриков мешает разглядеть важные вещи, которые продвигают неравнодушные люди, благодаря которым общество осознает/признает необходимость перемен и переосмысления статусов кво.
Еще один пример: идиотка, которая давеча подала иск на Axl Rose за якобы насилие в 1989-м году, — насилие, которое, в силу объективных причин, сегодня доказать невозможно (а значит, как судебный прецедент, этот иск не имеет ценности). Вот зачем? Чтобы что? Раскрутить звезду на деньги? Получить пиар своей 60-летней жопе, «Пентхаусом» давно не востребованной? Написать книгу «в комнате с Роузом»?
Эта вот дама по имени Sheila Kennedy, которой в 1989-м было 26 лет, рассказывает, что познакомилась с Экслом в ночном клубе Нью-Йорка, после чего певец пригласил ее в свой отель и проставил алкоголь с кокаином. Затем она пошла в сортир, а когда выходила, Роуз ее поцеловал. Но она не возражала.
Однако потом произошло соитие, на которое она не давала согласия: связав руки Шейлы, коварный Роуз утащил ее в спальню и там делал всякое. О чем она пожалела, похоже, только в 2023-м году, — и написала в своем иске, что обвиняет певца в нападении, эмоциональной травме, психическом расстройстве и депрессии, которая негативно сказалась на ее карьере.
Адвокаты певца заявили, что он вообще не помнит никакой Шейлы и с ней не знаком.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 117
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60-летняя экс-модель Penthouse подала иск на Axl Rose за надругательство в 1989-м
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Комментарии
Green:
Чего-то Ektomorf вспомнились….)
Ну а голову (или шею?) неплохо можно так размять под них)…
Green:
Юрий:
Ради интереса глянул её фото из журнала , сильно на любителя бабёнка была , очень сильно ))…
Кирилл Юрич:
Hemorrhoids написал(а):
Кирилл Юрич написал(а):
MM всегда достаточно любопытно выглядели
Таких ‘вокалов’ пруд пруди.Ничем не примечательно,серенько-тухленько,ни …
Varg Gwar:
Наскока я понял, ему было около 40 на момент звонка Картона, какие небожители? Ему же было не 17, все иллюзии насчёт рок заезд должны были давно испариться ..…
Зануда:
Anastasiya:
Глава ЖКХ написал(а):
Принципиальный вопрос: содержится ли в книге глава про подсиживание Андрея со стороны авторов опуса и про тёрки за его спиной со спонсор�…
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
Читал в книжке «Blood Fire Death», про то как Пер Олин встретился однажды с Куортоном на автограф сессии и очень разачаровался из за того,…
Глава ЖКХ:
Принципиальный вопрос: содержится ли в книге глава про подсиживание Андрея со стороны авторов опуса и про тёрки за его спиной со спонсорами (на деньги которых он ум…
Другой Александр:
Читал в книжке «Blood Fire Death», про то как Пер Олин встретился однажды с Куортоном на автограф сессии и очень разачаровался из за того, что Куортон по его мнению оказался …
Eum:
Крутой дядька Исан, его творчество в Emperor — просто цимус, вершина блэка. Но сольное творчество вообще не заходит, даже эннннннной попытки…
Eum:
Смотрел их лайвы. Больше всего запомнились моменты, вокалистка тверкает и задом крутить. Талант!…
Ігор:
На днях читал про бутылку виски,проданную за 2700000 у.е
У богатых свои причуды.…
Ради интереса глянул её фото из журнала , сильно на любителя бабёнка была , очень сильно ))