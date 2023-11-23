60-летняя экс-модель Penthouse подала иск на Axl Rose за надругательство в 1989-м

Есть стойкое ощущение, что идиоты и фрики способны испортить любое благое общественное начинание. Придурки, прикрывающиеся «зелеными» инициативами, зачем-то портят картины в музеях; бешеные экзальтированные феминистки вызывают отвращение, пихая миру в нос свои небритые подмышки; движение «me too» алчные дуры успели дискредитировать бессмысленными исками. И это не только отвратительно, но и вредно: вонь от фриков мешает разглядеть важные вещи, которые продвигают неравнодушные люди, благодаря которым общество осознает/признает необходимость перемен и переосмысления статусов кво.

Еще один пример: идиотка, которая давеча подала иск на Axl Rose за якобы насилие в 1989-м году, — насилие, которое, в силу объективных причин, сегодня доказать невозможно (а значит, как судебный прецедент, этот иск не имеет ценности). Вот зачем? Чтобы что? Раскрутить звезду на деньги? Получить пиар своей 60-летней жопе, «Пентхаусом» давно не востребованной? Написать книгу «в комнате с Роузом»?

Эта вот дама по имени Sheila Kennedy, которой в 1989-м было 26 лет, рассказывает, что познакомилась с Экслом в ночном клубе Нью-Йорка, после чего певец пригласил ее в свой отель и проставил алкоголь с кокаином. Затем она пошла в сортир, а когда выходила, Роуз ее поцеловал. Но она не возражала.

Однако потом произошло соитие, на которое она не давала согласия: связав руки Шейлы, коварный Роуз утащил ее в спальню и там делал всякое. О чем она пожалела, похоже, только в 2023-м году, — и написала в своем иске, что обвиняет певца в нападении, эмоциональной травме, психическом расстройстве и депрессии, которая негативно сказалась на ее карьере.

Адвокаты певца заявили, что он вообще не помнит никакой Шейлы и с ней не знаком.

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