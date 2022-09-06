Spencer Elden
06.09.2022

Искусство быть лохом: суд в последний раз отклонил претензии ‘Nevermind Baby’ к NIRVANA

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Если есть в этом мире нечто максимально ничтожное, жалкое и ненужное, так это мужик по имени Spencer Elden. Имя, которое не вспомнит никто, кроме его адвокатов. Лицо, которое с некоторых пор многие презирают — ибо если все твои жизненные достжиения укладываются в характеристику ‘Nevermind Baby’, запечатленное в 1991 году голышом на обложке NIRVANA, то, возможно, чувак, ты зря прожил три десятка лет.

Как вы, наверное, помните, в прошлом году этот самый Spencer со своими адвокатами «очнулся» и подал иск в $150 000 на NIRVANA за «сексуальную эксплуатацию ребенка», из-за которой он, мол, до сих пор испытывает моральные переживания и страдания.

С тех пор суд отклонил целых три иска — постановив, что, во-первых, сроки давности вышли; во-вторых, в течение всех этих лет поведение Элдена не давало никаких оснований полагать, будто он страдает/превозмогает из-за своего фотосета в возрасте четырех месяцев. Даже напротив: судя по всему, это лучшее и самое яркое событие, что случалось в его ненужной жизни, и вся эта тема типа сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, педофилии, сексуального трафика и прочего, что старательно генерировали адвокаты, не имеет никаких отношений к реальности. Битва официально завершена. Титул лоха вечен. Аминь.

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5 комментариев

  • Лубрикант написал(а):

    имхо в его случае иск нужно подавать на родителей https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

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  • Другой Александр написал(а):

    Альбом в десятке любимых, а обложка эта всегда бесила. Я даже в своё время вкладыш от кассеты с этим альбомом выкинул)

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  • insane_clown написал(а):

    «still chasing that buck, huh?» (c) кто-то

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  • коллапес написал(а):

    типичное американское туловище
    он даже сделал татуировки, но успеху это не поспособствовало, кругом обман…

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  • zzz написал(а):

    Кто нибудь дрочил на эту обложку?

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