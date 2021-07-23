Встречаем BASTARÐUR — неожиданный проект вокалиста SÓLSTAFIRБлог
С карьерой рокеров SÓLSTAFIR на настоящий момент все, в общем-то, понятно и определенно: играют они который год примерно то же самое, и делают это успешно. Однако, видно, очаровательное нытье под очаровательный видеоряд исландских пейзажей — это не все, в чем видит себя фронтмен группы Aðalbjörn Tryggvason. Потому он создал проект BASTARÐUR, в котором также задействован барабанщик DIMMA Birgir Jónsson, а гостями в песнях зарекомендовались Marc Grewe (MORGOTH, INSIDIOUS DISEASE) и Alan Averill из PRIMORDIAL.
Играют эти мужчины максимально грязный нажористый краст-панк с ослдскульным отвязным рок-н-ролльным душком — и Aðalbjörn честно признается, что это его личный трибьют ENTOMBED и MOTÖRHEAD, и что записать жгучий бескомпромиссный метал-альбом он мечтал с детства.
В конце октября Season of Mist мечту эту исполнят — и дебютник Satan’s Loss of Son осчастливит, надеюсь, не только его авторов. Слушаем первый сингл!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 188
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Встречаем BASTARÐUR — неожиданный проект вокалиста SÓLSTAFIR
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Первый трек бесподобен(как по мне)-прям именины сердца!!Бодренько,мясисто и без ненужных выкрутасов!!!Подобная развесёлость есть у Impaled Nazarene ;
https://www.youtube.com/watch?v=ZV4qz8qPPTM
P/S/ У обоих чуваков морды как после многолетнего загула.Трушники,молодцы!От напомаженных гомиков уже тошнит и вырывает,прям тоска по похмельным человеческим лицам…красавцы!
GastriT написал(а):
Сейчас послушаем и если ты гонишь — придем ябстись к тебе под дверь
Бомжи С Чердака написал(а):
GastriT написал(а):
Сейчас послушаем и если ты гонишь — придем ябстись к тебе под дверь
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Когда это я ‘гнал’? А насчёт угрозы с половым актом у меня под дверью-приходи,милости прошу.Мне не привыкать…я тебе даже выдам коврик.