Встречаем BASTARÐUR — неожиданный проект вокалиста SÓLSTAFIR

С карьерой рокеров SÓLSTAFIR на настоящий момент все, в общем-то, понятно и определенно: играют они который год примерно то же самое, и делают это успешно. Однако, видно, очаровательное нытье под очаровательный видеоряд исландских пейзажей — это не все, в чем видит себя фронтмен группы Aðalbjörn Tryggvason. Потому он создал проект BASTARÐUR, в котором также задействован барабанщик DIMMA Birgir Jónsson, а гостями в песнях зарекомендовались Marc Grewe (MORGOTH, INSIDIOUS DISEASE) и Alan Averill из PRIMORDIAL.

Играют эти мужчины максимально грязный нажористый краст-панк с ослдскульным отвязным рок-н-ролльным душком — и Aðalbjörn честно признается, что это его личный трибьют ENTOMBED и MOTÖRHEAD, и что записать жгучий бескомпромиссный метал-альбом он мечтал с детства.

В конце октября Season of Mist мечту эту исполнят — и дебютник Satan’s Loss of Son осчастливит, надеюсь, не только его авторов. Слушаем первый сингл!

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