A isafjord feat solstafir sign ex pain of salvation
13.09.2022

Любопытная новинка: исландская пост-рок магия ISAFJØRD от вокалиста SÓLSTAFIR

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После фразы «атмосферный исландский пост-рок» ты примерно понимаешь, что будет дальше. Добавьте к предвкушениям имя Aðalbjörn Tryggvason из SÓLSTAFIR. Плесните волшебства. Горсть черного песка вулканических пляжей. Невесомой облачной меланхолии. И встречайте новый проект ISAFJØRD («ледяной фьорд»), в котором Адди объединил усилия с бывшим вокалистом/гитаристом PAIN OF SALVATION Ragnar Zolberg.

Isafjørd — город, в котором родились оба музыканта, познакомившись в конце нулевых, когда Рагнара (к слову, парень выпустил свой первый сольный альбом в возрасте 11 лет!) пригласили исполнить партии бас-гитары на концерте SÓLSTAFIR. Они быстро спелись, нашли общие языки (по некоторому совпадению, оба музыканта также в свое время жили в Норвегии и оба говорят по-норвежски) — и под названием ISAFJØRD записали альбом «пейзажной музыки» Hjartastjaki, в котором морозная меланхолическая исландская магия проросла трещинками поп-рока и романтического нью-вейва, начиная от DURAN DURAN и (не) заканчивая SIGUR RÓS.

Во всяком случае, так говорит пресс-релиз. И пока это очень душевно. Слушаем стартовую вещь «Falin Skemmd».

ЗЫ. К слову, у Варламова недавно был потрясающий фоторепортаж с исландскими видами. Идеально под представленный саундтрек!

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